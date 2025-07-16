NKN（新型网络）期货合约是一种衍生工具，允许交易者在不拥有实际代币的情况下对新型网络代币的未来价格进行投机。与现货交易不同，现货交易是买卖实物资产，而合约交易涉及签订跟踪新型网络币价值的合约，使交易者能够从价格上涨和下跌中获利。这些在MEXC上的合约提供的杠杆选项从1倍到400倍不等，使参与者能够用一小部分资金控制更大的头寸。结算通常在到期时或清算时以现金处理。自2023年以来，NKN加密衍生品 NKN（新型网络）期货合约是一种衍生工具，允许交易者在不拥有实际代币的情况下对新型网络代币的未来价格进行投机。与现货交易不同，现货交易是买卖实物资产，而合约交易涉及签订跟踪新型网络币价值的合约，使交易者能够从价格上涨和下跌中获利。这些在MEXC上的合约提供的杠杆选项从1倍到400倍不等，使参与者能够用一小部分资金控制更大的头寸。结算通常在到期时或清算时以现金处理。自2023年以来，NKN加密衍生品