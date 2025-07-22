Eclipse (ES) 期货合约 是一种衍生工具，允许交易者在不拥有底层资产的情况下对 ES 代币的未来价格进行投机。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出实际的 Eclipse 代币，而期货合约使您能够在今天约定一个价格，该交易将在指定的未来日期进行。这些在 MEXC 上的合约利用了诸如1 倍到 400 倍杠杆选项等关键机制，并通常在到期或清算时以现金结算。自 2023 年以来，EclipsEclipse (ES) 期货合约 是一种衍生工具，允许交易者在不拥有底层资产的情况下对 ES 代币的未来价格进行投机。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出实际的 Eclipse 代币，而期货合约使您能够在今天约定一个价格，该交易将在指定的未来日期进行。这些在 MEXC 上的合约利用了诸如1 倍到 400 倍杠杆选项等关键机制，并通常在到期或清算时以现金结算。自 2023 年以来，Eclips
新手学院/Learn/币圈脉动/Eclipse (ES) 期货交易简介

Eclipse (ES) 期货交易简介

2025年7月22日MEXC
0m
Eclipse
ES$0.10398+3.01%

Eclipse (ES) 期货合约 是一种衍生工具，允许交易者在不拥有底层资产的情况下对 ES 代币的未来价格进行投机。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出实际的 Eclipse 代币，而期货合约使您能够在今天约定一个价格，该交易将在指定的未来日期进行。这些在 MEXC 上的合约利用了诸如1 倍到 400 倍杠杆选项等关键机制，并通常在到期或清算时以现金结算。自 2023 年以来，Eclipse (ES) 衍生品的受欢迎程度迅速增长，其交易量常常超过现货市场两到三倍。这一激增是由机构参与度增加以及寻求通过 ES 代币永续期货合约等产品获得放大回报的散户交易者推动的。

交易 Eclipse (ES) 期货的主要优势

  • 杠杆：Eclipse 期货交易提供可观的杠杆，允许交易者用相对较少的资金控制较大的头寸。例如，使用 20 倍杠杆，交易者只需 1,000 美元即可控制价值 20,000 美元的 ES 代币，从而在有利的价格变动中可能成倍增加收益。
  • 任何市场方向均可获利：与现货交易不同，ES 期货允许交易者通过做多或做空在上涨和下跌市场中获利，这在波动性大的加密货币领域尤为有价值。
  • 投资组合多样化和对冲：Eclipse (ES) 期货可用于对冲现货头寸或多样化交易策略，在无需出售实际 ES 代币持有量的情况下提供针对不利价格变动的保护。
  • 优越的流动性：Eclipse 的期货市场通常比现货市场提供更高的流动性，从而导致更小的点差和减少的滑点，这对活跃交易者和机构参与者都有利。

了解 Eclipse (ES) 期货交易的风险

  • 杠杆风险：虽然杠杆可以放大利润，但也会扩大损失。例如，使用 50 倍杠杆意味着 2% 的不利价格变动可能导致您的 Eclipse 头寸完全被清算。
  • 波动中的清算：高波动性可能触发自动平仓，尤其是在连锁清算期间，这可能导致夸张的价格波动并给 ES 代币交易者带来重大损失。
  • 资金费率：对于永续合约，资金费率——通常是每 8 小时在多头和空头持有者之间交换的定期付款——可能会影响长期持有 Eclipse 期货头寸的盈利能力。
  • 对手方和平台风险：与所有衍生品一样，交易平台和潜在对手方违约也存在风险。使用强有力的风险管理策略并在像 MEXC 这样的信誉良好的平台上交易 Eclipse (ES) 至关重要。

Eclipse (ES) 期货的高级交易策略

  • 基差交易：该策略利用 ES 代币期货和现货市场之间的临时价格差异。交易者可以在两个市场中采取相反的头寸，以在价差收敛时捕捉利润。
  • 对冲现货持有量：持有 Eclipse 现货的投资者可以通过建立空头头寸来对冲下行风险，从而在不触发应税事件的情况下保护其 ES 代币投资组合。
  • 日历价差和套利：高级交易者可以使用日历价差（交易不同到期日的合约）或套利机会，从 ES 市场低效中获利。
  • 风险管理：成功的 Eclipse 期货交易依赖于强大的风险管理，包括适当的头寸规模（通常为账户价值的 1-5%）、止损单以及仔细监控杠杆以避免过度暴露。

如何在 MEXC 开始交易 Eclipse (ES) 期货

  • 注册 MEXC 账户并完成所需的验证程序。
  • 导航至“期货”部分并选择 Eclipse (ES) 合约。
  • 将资金从您的现货钱包转移到期货账户。
  • 选择 USDT 保证金或币本位保证金的 ES 代币合约。
  • 选择您偏好的杠杆（根据您的风险承受能力，从 1 倍到 400 倍）。
  • 下订单（市价、限价或条件单），指定方向和规模。
  • 使用 MEXC 的风险管理工具，如止损、止盈和追踪止损单，有效管理您的 Eclipse 头寸。

结论

Eclipse (ES) 期货交易提供了增强的回报、市场灵活性和对冲机会，但也伴随着需要谨慎管理的重大风险。MEXC 提供了一个用户友好且复杂的平台，具有竞争力的费用和全面的 ES 代币期货交易工具，适合希望在 Eclipse 生态系统中超越现货交易的新手和有经验的交易者。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金