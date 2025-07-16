Humanity Protocol（H）：构建隐私优先的去中心化身份基础设施

在人工智能与自动化技术迅猛发展的背景下，网络中虚假身份与机器人活动日益猖獗，严重威胁着数字生态的安全与信任。Humanity Protocol 应运而生，作为一个基于以太坊 Layer2 的去中心化身份验证协议，致力于通过非侵入式的生物识别技术和零知识证明机制，建立一个以人为本、隐私优先的数字身份验证体系。 1.什么是 Humanity Protocol？ Humanity Protocol 是一在人工智能与自动化技术迅猛发展的背景下，网络中虚假身份与机器人活动日益猖獗，严重威胁着数字生态的安全与信任。Humanity Protocol 应运而生，作为一个基于以太坊 Layer2 的去中心化身份验证协议，致力于通过非侵入式的生物识别技术和零知识证明机制，建立一个以人为本、隐私优先的数字身份验证体系。 1.什么是 Humanity Protocol？ Humanity Protocol 是一
在人工智能与自动化技术迅猛发展的背景下，网络中虚假身份与机器人活动日益猖獗，严重威胁着数字生态的安全与信任。Humanity Protocol 应运而生，作为一个基于以太坊 Layer2 的去中心化身份验证协议，致力于通过非侵入式的生物识别技术和零知识证明机制，建立一个以人为本、隐私优先的数字身份验证体系。

1.什么是 Humanity Protocol？


Humanity Protocol 是一个专注于人类身份验证的 zkEVM Layer2 区块链，采用独特的“人类证明”（Proof-of-Humanity, PoH）共识机制，结合掌纹识别技术和零知识证明，确保用户在验证其人类身份的同时，个人隐私得到充分保护。该协议的核心目标是构建一个抗女巫攻击（Sybil-resistant）的身份验证网络，使用户能够在不透露敏感信息的前提下，证明其唯一性和真实性，从而为 Web3 应用提供可信的身份基础设施。

2.核心技术与架构解析


2.1 掌纹识别与零知识证明


Humanity Protocol 采用掌纹识别作为生物特征验证手段，利用每个人独特的掌纹特征，确保身份的唯一性。在验证过程中，掌纹图像会被转换为不可逆的加密表示，结合零知识证明技术，实现身份验证的同时，保护用户的生物特征数据不被泄露。

2.2 人类证明（Proof-of-Humanity, PoH）


PoH 是 Humanity Protocol 的核心共识机制，旨在验证网络中的每个参与者都是独一无二的真实人类。通过去中心化的验证节点（zkProofers）对用户的掌纹数据进行验证，确保网络的安全性和可信度，防止机器人和虚假身份的渗透。

2.3 去中心化身份（DID）与可验证凭证（VC）


Humanity Protocol 支持用户创建去中心化身份（DID），并生成可验证凭证（VC），用于在不同平台和应用中证明其身份和状态。这些凭证由用户自行掌控，确保数据的隐私性和可移植性，促进跨平台的身份互通。

3.Humanity Protocol 代币经济模型


当前测试网使用的是 RWT（Reward Token），用于奖励用户参与测试、每日签到、邀请等行为。humanity.org 测试网结束后，RWT 将可兑换为主网原生代币 $H，币种设计兼具激励作用与治理职能。

$H 代币未来将承担的职能包括：

  • 激励 zkProofers 节点参与验证；
  • 支持 Verifiable Credential 和身份验证费用；
  • 用于社区治理、身份授予机制调整；
  • 部分代币将用于生态激励与空投奖励。

4.发展历程与生态战略


Humanity Protocol 成立于 2023 年，核心团队成员包括创始人兼 CEO Terence Kwok 等，拥有丰富的区块链和技术背景。自成立以来，协议已完成多轮融资，总计筹集资金超过 5000 万美元，主要投资者包括 Pantera CapitalJump CryptoAnimoca BrandsPolygon 等知名机构。

4.1 已完成阶段


  • 成立于 2023 年，现已部署掌纹扫码、Human ID 注册、RWT 测试奖励机制；
  • 面向用户与开发者开启 Testnet 使用，收集大量反馈。

4.2 正在进行阶段


  • 实现零知识验证链上部署；
  • 招募 zkProofers 节点并开展 AirDrop、奖励试行；
  • 推出 API 和 SDK，支持第三方平台集成 PoH 掌纹验证模块。

4.3 未来发展方向


  • 主网正式上线，RWT 兑换主网 $H 并开启公链治理；
  • 扩展 Verifiable Credential 用例（KYC、教育、金融、门票等）；
  • 垂直合作（如 ApeChain 已加入 zkProofer 网络）
  • 支持企业级接入（金融机构、活动平台）和行业垂直应用。

5.适用场景与潜在价值


Humanity Protocol 正在构建一个以人为本、隐私优先的去中心化身份验证网络，为 Web3 世界提供可信的身份基础设施。通过创新的技术和激励机制，协议致力于解决当前数字生态中的身份验证难题，推动数字社会的健康发展。Humanity Protocol 的去中心化身份验证机制具有广泛的应用前景，包括但不限于：

  • DeFi 与金融服务：提供可信的身份验证，防止女巫攻击，提升平台安全性。
  • Web3 治理：确保投票和治理参与者的唯一性和真实性。
  • 社交媒体与内容平台：验证用户身份，打击虚假账号和机器人。
  • 数字身份与认证：为用户提供统一的数字身份，简化注册和登录流程。

随着主网的上线和生态系统的扩展，Humanity Protocol 有望成为 Web3 世界中可信身份验证的基础设施，推动数字社会的健康发展。

6. 如何在 MEXC 购买 H 代币？


Humanity Protocol 提供了一种“私有 + 去中心化”的测试网用户识别方式，通过掌纹 + 零知识，为 Web3 构建一个可信、人本、抗 Bot 的基础层。在 Testnet 运行期间，用户可通过 RWT 激励机制试用服务，主网上线后将进一步支持身份凭证、治理机制与生态协同。

目前，H 代币已在 MEXC 平台上线，您可以超低费率进行代币交易，步骤如下：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 H 代币名称，选择 H 的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 H 的空投活动，赢取更多奖励！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

