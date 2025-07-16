Humanity Protocol（H）：构建隐私优先的去中心化身份基础设施

在人工智能与自动化技术迅猛发展的背景下，网络中虚假身份与机器人活动日益猖獗，严重威胁着数字生态的安全与信任。Humanity Protocol 应运而生，作为一个基于以太坊 Layer2 的去中心化身份验证协议，致力于通过非侵入式的生物识别技术和零知识证明机制，建立一个以人为本、隐私优先的数字身份验证体系。









Humanity Protocol 是一个专注于人类身份验证的 zkEVM Layer2 区块链，采用独特的“人类证明”（Proof-of-Humanity, PoH）共识机制，结合掌纹识别技术和零知识证明，确保用户在验证其人类身份的同时，个人隐私得到充分保护。该协议的核心目标是构建一个抗女巫攻击（Sybil-resistant）的身份验证网络，使用户能够在不透露敏感信息的前提下，证明其唯一性和真实性，从而为 Web3 应用提供可信的身份基础设施。













Humanity Protocol 采用掌纹识别作为生物特征验证手段，利用每个人独特的掌纹特征，确保身份的唯一性。在验证过程中，掌纹图像会被转换为不可逆的加密表示，结合零知识证明技术，实现身份验证的同时，保护用户的生物特征数据不被泄露。









PoH 是 Humanity Protocol 的核心共识机制，旨在验证网络中的每个参与者都是独一无二的真实人类。通过去中心化的验证节点（zkProofers）对用户的掌纹数据进行验证，确保网络的安全性和可信度，防止机器人和虚假身份的渗透。









Humanity Protocol 支持用户创建去中心化身份（DID），并生成可验证凭证（VC），用于在不同平台和应用中证明其身份和状态。这些凭证由用户自行掌控，确保数据的隐私性和可移植性，促进跨平台的身份互通。













$H 代币未来将承担的职能包括：





激励 zkProofers 节点参与验证；

支持 Verifiable Credential 和身份验证费用；

用于社区治理、身份授予机制调整；

部分代币将用于生态激励与空投奖励。

















成立于 2023 年，现已部署掌纹扫码、Human ID 注册、RWT 测试奖励机制；

面向用户与开发者开启 Testnet 使用，收集大量反馈。









实现零知识验证链上部署；

招募 zkProofers 节点并开展 AirDrop、奖励试行；

推出 API 和 SDK，支持第三方平台集成 PoH 掌纹验证模块。









主网正式上线，RWT 兑换主网 $H 并开启公链治理；

扩展 Verifiable Credential 用例（ KYC 、教育、金融、门票等）；

垂直合作（如 ApeChain 已加入 zkProofer 网络）

支持企业级接入（金融机构、活动平台）和行业垂直应用。









Humanity Protocol 正在构建一个以人为本、隐私优先的去中心化身份验证网络，为 Web3 世界提供可信的身份基础设施。通过创新的技术和激励机制，协议致力于解决当前数字生态中的身份验证难题，推动数字社会的健康发展。Humanity Protocol 的去中心化身份验证机制具有广泛的应用前景，包括但不限于：





DeFi 与金融服务：提供可信的身份验证，防止女巫攻击，提升平台安全性。

Web3 治理：确保投票和治理参与者的唯一性和真实性。

社交媒体与内容平台：验证用户身份，打击虚假账号和机器人。

数字身份与认证：为用户提供统一的数字身份，简化注册和登录流程。





随着主网的上线和生态系统的扩展，Humanity Protocol 有望成为 Web3 世界中可信身份验证的基础设施，推动数字社会的健康发展。