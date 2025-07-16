如何在MEXC验证我的居住地址





提供地址证明是 MEXC 身份认证流程的一部分。注册 MEXC 账户后，您需要上传地址证明 (POA) 文件，以完成身份认证，并确保遵守所在地区或国家的法律法规。





在本文中，我们将介绍如何证明您的居住地址并成功上传地址证明文件，以便您能够顺利通过地址认证。









为了完成账户身份认证，您需要提交证明文件：地址证明 (POA)。当您提交所需文件之后，我们才能核实您的有效地址。地址证明文件用于核实您的居住地址。在账户身份认证过程中，您需要上传包含您的全名和住址信息的地址证明文件。





您上传的文件必须符合特定要求，才能作为您的地址证明。该文件必须以您的名义签发，并与 MEXC 账户所有者的姓名一致。文件的签发时间应在最近 3 个月内，并包含以下信息：

您的姓名

您的家庭住址

签发日期

签发机构

签发机构相关信息（如标识、联系信息或网站）









您选择的文件必须显示您的全名，并明确注明居住地址、签发日期和签发方姓名。签发日期与提交日期之间的间隔不得超过 3 个月。有效文件包括但不限于：

银行对账单

银行信函

抵押贷款/存折

个人电话、家庭电话、互联网或电视账单

水费、电费或煤气费账单

其他公共服务提供商的账单

政府机构的信函或通知

选民登记证明

纳税评估

临时登记表/证明书/车辆登记证

房地产中介机构的租金账单

雇主出具的确认地址/购房契约文件









以下文件一般不能用作地址证明：

交易收据（即使显示了配送/账单地址）

医疗账单









1）确保您的文件可用作地址证明。如不确定，请查阅上述清单。





2）确认您的文件签发日期是否超过 3 个月。MEXC仅接受在最近 3 个月内签发的地址证明。





3）该文件必须包含您的姓名、您的地址、签发日期及签发机构。





4）该文件必须以您的名义签发。核对地址证明文件上的姓名和地址是否与您在MEXC账户注册过程中提交的姓名和地址一致。





5）请务必使用未经编辑的原始文件，避免使用经过裁剪的文件。您可以提交纸质账单的照片或扫描版本，或电子账单的 PDF 文件。但是，扫描件或截图应避免模糊不清或反光，且不应是黑白的。您还应扫描文件的所有四个角，确保所有内容清晰可读。





6）确保文件格式和大小均符合要求。支持的文件格式为 .PDF、.JPG 和 .PNG。不支持上传其他格式的文件。





7）请注意，您的地址证明可能需要 24 小时才能审核完毕，届时您将自动收到审核结果通知，无需联系客服。













地址认证是 MEXC 身份认证流程的一部分，地址认证用于核实您的居住地址。在账户身份认证过程中，您需要提供您的全名和住址，并上传相应的证明文件。









请务必提供完整的住址，包括单元/门牌号、街道和邮编。









目前支持居住地址认证的国家，您可以在产品页面进行查看。









您选择的文件必须显示您的全名，并明确注明居住地址、签发日期和签发方姓名。签发日期与提交日期之间的间隔不得超过 3 个月。









如果您的地址验证信息有变，请联系客服。



