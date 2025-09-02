如何使用 MX 抵扣交易手续费





MX 是 MEXC 交易所的原生加密货币，用户持有 MX 不仅可以享受免费空投福利，还能够使用 MX 获得交易手续费折扣。本文将带你详细解读如何使用 MX 抵扣交易手续费，提升您在 MEXC 平台的使用体验。





MEXC 当前现货交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0%，吃单方（Taker）手续费率为 0.05%。合约交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0.01%，吃单方（Taker）手续费率为 0.04%。对于一些特殊交易对，提供了不同的交易费率，您可以在 官网费率页面 进行查看。不同国家和地区的费率可能会有所差异，请您以 费率 页面显示为准。









对于平台用户，目前使用 MX 可以抵扣现货和 USDT 本位永续合约 20% 的手续费优惠。如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500，即可享受现货和合约手续费 50% 优惠。





需要注意的是，子主账户独立享用权益无法共享。持仓 MX 现货享受的手续费优惠与 MX 抵扣无法同时享用，优先使用 MX 现货持仓优惠，即优先折扣费率更高的。





现货交易：开启抵扣后，在 MEXC 平台进行现货交易可享受 20% 手续费优惠。当您的可用 MX 不足以支付手续费时，系统自动切换为平台默认费率。如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500，即可享受现货手续费 50% 优惠。





合约交易：将 MX 转入合约账户后视为开启 MX 抵扣优惠，您在 USDT 本位合约交易时产生的手续费以 MX 来进行抵扣，并享受 20% 折扣，MX 消耗完毕则视为关闭。如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500 ，可享受合约手续费 50% 优惠。需要注意的是，如果您的合约账户有合约体验金，会优先使用合约体验金，合约体验金不享受抵扣优惠费率。









类型 现货费率 活动 费率 （未持有 MX） 持仓费率 （持有 500 MX，5 折优惠） 抵扣费率 （MX 抵扣，8 折优惠） 挂单方（Maker） 0% 0% 0% 吃单方（Taker） 0.05% 0.025% 0.04%

类型 合约费率 活动 费率 （未持有 MX） 持仓费率 （持有 500 MX，5 折优惠） 抵扣费率 （MX 抵扣，8 折优惠） 挂单方（Maker） 0.01% 0.005% 0.008% 吃单方（Taker） 0.04% 0.02% 0.032%









我们以现货使用 MX 抵扣交易手续费操作为例进行演示，合约操作和现货一致。









在 MEXC 官网费率页面 ，点击【获得高达50%手续费优惠】按钮。









点击【立即开启】即可完成使用 MX 抵扣交易手续费。













1）在 MEXC App 首页，点击左上角【个人头像】

2）点击【费率设置】

3）在费率设置页面，点击【获得高达50%手续费优惠】

4）点击【立即开启】即可完成使用 MX 抵扣交易手续费。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。