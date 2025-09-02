MX 是 MEXC 交易所的原生加密货币，用户持有 MX 不仅可以享受免费空投福利，还能够使用 MX 获得交易手续费折扣。本文将带你详细解读如何使用 MX 抵扣交易手续费，提升您在 MEXC 平台的使用体验。 MEXC 当前现货交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0%，吃单方（Taker）手续费率为 0.05%。合约交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0.01%，吃单方（Taker）手续费MX 是 MEXC 交易所的原生加密货币，用户持有 MX 不仅可以享受免费空投福利，还能够使用 MX 获得交易手续费折扣。本文将带你详细解读如何使用 MX 抵扣交易手续费，提升您在 MEXC 平台的使用体验。 MEXC 当前现货交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0%，吃单方（Taker）手续费率为 0.05%。合约交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0.01%，吃单方（Taker）手续费
新手学院/MX专区/热点分析/如何使用 MX 抵扣交易手续费

如何使用 MX 抵扣交易手续费

2025年9月2日MEXC
0m
#初阶#MX
MX Token
MX$2.1852+1.57%
Taker Protocol
TAKER$0.0054-2.45%
RWAX
APP$0.0008627+7.98%

MXMEXC 交易所的原生加密货币，用户持有 MX 不仅可以享受免费空投福利，还能够使用 MX 获得交易手续费折扣。本文将带你详细解读如何使用 MX 抵扣交易手续费，提升您在 MEXC 平台的使用体验。

MEXC 当前现货交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0%，吃单方（Taker）手续费率为 0.05%。合约交易费率挂单方（Maker）手续费率为 0.01%，吃单方（Taker）手续费率为 0.04%。对于一些特殊交易对，提供了不同的交易费率，您可以在官网费率页面进行查看。不同国家和地区的费率可能会有所差异，请您以费率页面显示为准。

1. 适使用 MX 抵扣手续费的交易类型


对于平台用户，目前使用 MX 可以抵扣现货和 USDT 本位永续合约 20% 的手续费优惠。如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500，即可享受现货和合约手续费 50% 优惠。

需要注意的是，子主账户独立享用权益无法共享。持仓 MX 现货享受的手续费优惠与 MX 抵扣无法同时享用，优先使用 MX 现货持仓优惠，即优先折扣费率更高的。

现货交易：开启抵扣后，在 MEXC 平台进行现货交易可享受 20% 手续费优惠。当您的可用 MX 不足以支付手续费时，系统自动切换为平台默认费率。如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500，即可享受现货手续费 50% 优惠。

合约交易：将 MX 转入合约账户后视为开启 MX 抵扣优惠，您在 USDT 本位合约交易时产生的手续费以 MX 来进行抵扣，并享受 20% 折扣，MX 消耗完毕则视为关闭。如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量 ≥500 ，可享受合约手续费 50% 优惠。需要注意的是，如果您的合约账户有合约体验金，会优先使用合约体验金，合约体验金不享受抵扣优惠费率。

2. 使用 MX 优惠后的手续费率


类型
现货费率
活动
费率
（未持有 MX）
持仓费率
（持有 500 MX，5 折优惠）
抵扣费率
（MX 抵扣，8 折优惠）
挂单方（Maker）
0%
0%
0%
吃单方（Taker）
0.05%
0.025%
0.04%
类型
合约费率
活动
费率
（未持有 MX）
持仓费率
（持有 500 MX，5 折优惠）
抵扣费率
（MX 抵扣，8 折优惠）
挂单方（Maker）
0.01%
0.005%
0.008%
吃单方（Taker）
0.04%
0.02%
0.032%

3. 如何使用 MX 抵扣交易手续费


我们以现货使用 MX 抵扣交易手续费操作为例进行演示，合约操作和现货一致。

Web 端：


在 MEXC 官网费率页面，点击【获得高达50%手续费优惠】按钮。


点击【立即开启】即可完成使用 MX 抵扣交易手续费。


App 端：


1）在 MEXC App 首页，点击左上角【个人头像】
2）点击【费率设置】
3）在费率设置页面，点击【获得高达50%手续费优惠】
4）点击【立即开启】即可完成使用 MX 抵扣交易手续费。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金