1. 什么是代币化股票 代币化股票（Tokenized Stocks）是指将现实世界中的股票或其所有权权益以数字代币（通常是在区块链上发行的代币）的形式表示出来，使得股票的所有权可以通过区块链技术进行记录、转让和管理。投资者不直接持有股票凭证，而是持有与特定股票对应的数字代币，并赋予持有人与原始股票等同的权利，如价格涨跌收益、股息等。 2. 代币化股票的优点 和传统股票交易相比，代币化股票存在以下
1. 什么是代币化股票


代币化股票（Tokenized Stocks）是指将现实世界中的股票或其所有权权益以数字代币（通常是在区块链上发行的代币）的形式表示出来，使得股票的所有权可以通过区块链技术进行记录、转让和管理。投资者不直接持有股票凭证，而是持有与特定股票对应的数字代币，并赋予持有人与原始股票等同的权利，如价格涨跌收益、股息等。

2. 代币化股票的优点


和传统股票交易相比，代币化股票存在以下优势：
全球化交易：不受地域和传统交易时间限制，24小时随时可交易。
高流动性：可以较小的金额购买，降低投资门槛。
透明性：交易记录存储在不可篡改账本上，提高信任度和审计能力。
效率提升：自动智能合约减少结算时间及管理成本。

股票代币化将加密技术的开放性与传统证券的价值基础相结合，不仅消除了地域和时间的限制，还大幅提升了资产的流通效率与“金融乐高”式的可组合能力。根据 RWA.xyz 数据显示，自 2025 年初以来，股票代币化市场持续扩张，截至 7 月 9 日，整体市场规模已超过 4 亿美元。未来，股票代币化市场有望增长至数万亿美元级别。


3. 代币化股票的实现方式


目前业界主要有以下两种股票代币化的实现方式：

1）1:1 资产支持型证券代币：以 xStocks 为代表。用户持有的代币（例如，代表特斯拉股票的 TSLAX）在法律上直接或间接代表了对真实股票（TSLA）的所有权或权益。这是一种「真」股票的链上映射，追求的是资产的真实性和透明度。

2）衍生品合约型代币：以 Robinhood 为代表。用户在 Robinhood 平台上购买的股票代币，在法律上并非股票所有权，而是用户与 Robinhood Europe 签订的、追踪特定股票价格的金融衍生品合约。其法律本质是场外（OTC）衍生品，而链上的代币，仅仅是这个合约权利的数字化凭证。

4. 如何在 MEXC 交易代币化股票


MEXC 现货交易上线的是 xStocks 上支持的多支美股代币，包括 TSLAXMCDXAMZNXCRCLXCOINXNVDAXAAPLXHOODXGOOGLXMETAXDFDVXMSTRXSPYX 等。您可以在 MEXC 代币化股票专区找到这些美股代币。 MEXC 支持美股代币交易，使投资用户能够通过 USDT 快速地参与全球知名公司的投资布局。


您可以直接在代币化股票专区点击【交易】按钮跳转至现货交易页面，或者您也可以直接在搜索框中搜索代币名称，如 TSLAX 跳转至现货交易页面。

选择适合您的下单方式，购买代币化股票即可完成交易。目前 MEXC 代币化股票交易 0 手续费率，大大降低了投资门槛，使更多用户能够轻松参与全球优质股票的投资。

推荐阅读：


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

