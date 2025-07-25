如何在 MEXC 交易代币化股票









代币化股票（Tokenized Stocks）是指将现实世界中的股票或其所有权权益以数字代币（通常是在区块链上发行的代币）的形式表示出来，使得股票的所有权可以通过区块链技术进行记录、转让和管理。投资者不直接持有股票凭证，而是持有与特定股票对应的数字代币，并赋予持有人与原始股票等同的权利，如价格涨跌收益、股息等。









和传统股票交易相比，代币化股票存在以下优势：

全球化交易：不受地域和传统交易时间限制，24小时随时可交易。

高流动性：可以较小的金额购买，降低投资门槛。

透明性：交易记录存储在不可篡改账本上，提高信任度和审计能力。

效率提升：自动智能合约减少结算时间及管理成本。





股票代币化将加密技术的开放性与传统证券的价值基础相结合，不仅消除了地域和时间的限制，还大幅提升了资产的流通效率与“金融乐高”式的可组合能力。根据 RWA.xyz 数据显示，自 2025 年初以来，股票代币化市场持续扩张，截至 7 月 9 日，整体市场规模已超过 4 亿美元。未来，股票代币化市场有望增长至数万亿美元级别。













目前业界主要有以下两种股票代币化的实现方式：





1）1:1 资产支持型证券代币：以 xStocks 为代表。用户持有的代币（例如，代表特斯拉股票的 TSLAX）在法律上直接或间接代表了对真实股票（TSLA）的所有权或权益。这是一种「真」股票的链上映射，追求的是资产的真实性和透明度。





2）衍生品合约型代币：以 Robinhood 为代表。用户在 Robinhood 平台上购买的股票代币，在法律上并非股票所有权，而是用户与 Robinhood Europe 签订的、追踪特定股票价格的金融衍生品合约。其法律本质是场外（OTC）衍生品，而链上的代币，仅仅是这个合约权利的数字化凭证。









MCDX、AMZNX、CRCLX、COINX、NVDAX、AAPLX、HOODX、GOOGLX 、METAX、DFDVX、MSTRX、 MEXC 现货交易上线的是 xStocks 上支持的多支美股代币，包括 TSLAX SPYX 等。您可以在 MEXC 代币化股票专区 找到这些美股代币。 MEXC 支持美股代币交易，使投资用户能够通过 USDT 快速地参与全球知名公司的投资布局。









您可以直接在代币化股票专区点击【交易】按钮跳转至现货交易页面，或者您也可以直接在搜索框中搜索代币名称，如 TSLAX 跳转至现货交易页面。













选择适合您的下单方式，购买代币化股票即可完成交易。目前 MEXC 代币化股票交易 0 手续费率，大大降低了投资门槛，使更多用户能够轻松参与全球优质股票的投资。







