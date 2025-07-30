如何在 MEXC 交易加密货币外汇合约





加密货币外汇合约是一种金融衍生品，允许投资者通过合约的方式对加密货币价格的涨跌进行投资，而无需实际拥有或转移加密货币资产本身。









和传统外汇交易相比，加密外汇合约交易具有以下特点：





门槛较低：开户操作便捷，且允许小额交易。

高流动性和 24 小时交易：加密货币市场不休市，随时可交易。

双向交易：可以做多（看涨）和做空（看跌），无论市场涨跌都有盈利机会。

杠杆交易：支持使用杠杆，投资者可以用较少的资金交易更大规模的合约。









在 MEXC 官网首页，点击导航栏【市场】，在市场页面向下滑动，在【合约】类目下可以看到【外汇】分类。













需要注意的是，部分国家和地区不可以交易以上外汇合约，具体请您以交易页面为准。









点击【交易】按钮，即可跳转至对应的外汇合约交易页面。在下单区选择下单方式，调整杠杆倍数，输入数量后选择开多或者开空即可完成开仓操作。





有关合约交易操作的详细信息，您可以通过阅读以下内容来深入了解：









除此之外，您也可以直接在搜索框中输入您要交易的外汇合约名称，点击对应的合约交易即可跳转至交易页面，随后进行下单即可。









在 MEXC 平台，外汇代币交易不仅支持合约交易，还支持现货交易。如果您对合约交易的波动有所担忧，也可以选择风险相对较低的现货交易。无论您偏好哪种交易方式，MEXC 平台都为您提供了多样化的选择和完善的操作指南，助您把握市场机会，实现资产增值。



