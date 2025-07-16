如何在 K 线上进行现货交易操作





MEXC 现货交易上线了在 K 线快捷下单的功能，您可以使用这一功能，在 K 线上快速下限价单。





无论您是习惯使用基础版 K 线还是 TradingView 版 K 线，都可以使用到这一功能，功能的设置和使用方式在不同版本 K 线中完全一致，本文以基础版 K 线为例来进行展示。目前这一功能仅支持网页端，在 同屏多窗口 下暂不支持。









打开并登录 MEXC 官网，选择顶部导航栏【现货交易】中的【现货交易】进入交易页面。





在交易页面的 K 线图上方，在【显示设置】中勾选【快捷下单】，打开在 K 线快捷下单的功能。













当打开【快捷下单】功能后，移动光标至 K 线图上，在右侧会出现【⊕】图标。当光标出现的位置在当前最新价格的下方，点击【⊕】图标弹出【限价买入】的按钮。





输入买入的【数量】后，点击绿色的【限价买入】按钮，完成买入限价单的下单，成功后会有下单成功的弹窗进行提示。如动图所示。









您可以向下滑动页面，在下方的【当前委托】中查看到刚刚完成的这笔买入限价单。









如果当光标出现的位置在当前最新价格的上方，点击【⊕】图标弹出【限价卖出】的按钮。输入卖出的【数量】后，点击红色的【限价卖出】按钮，完成卖出限价单的下单，成功后会有下单成功的弹窗进行提示。如动图所示。









您可以向下滑动页面，在下方的【当前委托】中查看到刚刚完成的这笔卖出限价单。





在 K 线上进行限价下单，能够帮助用户查看当前市价变动情况同时，提高下单效率。目前现货仅支持在K线上进行限价下单，如果您想进行更复杂的交易策略，需要前往下单区域进行操作。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。