如何注册 MEXC 账户？





iOS 和安卓用户注册 MEXC 账号的步骤完全一致，这里以 iOS 页面为例，进行操作步骤演示。





打开您的 MEXC App，新用户首次登录即视为注册。您可以使用邮箱或者手机号进行注册或登录，我们以邮箱为例来进行演示。





输入邮箱地址和密码后点击【注册】。密码要求至少 10 个字符，且包含大写字母、小写字母、数字及符号。













点击【获取验证码】，登录注册账号使用的邮箱地址，在邮件中查收验证码，输入到【邮箱验证码】框中，点击【提交】。









显示注册成功，进入 MEXC 页面，开始您的交易之旅。





您还可以在 MEXC 官网扫描二维码下载安装，开启您的交易旅程。









如果您在注册过程中碰到任何问题，您可以联系在线客服为您解答。



