如何领取 Nillion（NIL） 空投奖励？

Nillion（NIL）是一个前沿的隐私计算平台，凭借其创新的“盲计算”技术，为用户提供高效、安全的数据隐私保护解决方案。通过去中心化的架构，Nillion 实现了在不解密数据的情况下进行计算，有效消除了传统数据处理中的安全隐患。作为隐私计算领域的领军者，Nillion 目前正在 MEXC 平台推出一项空投活动，用户只需完成简单任务，即可免费获得 NIL 代币奖励。以下是关于如何参与并领取 NIL 空投奖励的详细指南。

1.空投时间和奖励


活动开始时间：2025 年 3 月 21 日 13:00
活动结束时间：2025 年 3 月 31 日 13:00
总奖励池：270,000 USDT
发奖时间：活动结束后的 10 个自然日内

2.如何参与空投？


Nillion 的空投活动现已开启，新老用户均可参与，共享丰厚奖励。通过三大核心任务，您将有机会瓜分巨额奖励池，轻松提升数字资产价值。立即行动，开启您的财富增长之旅！

活动一：新用户专属，瓜分 200,000 USDT 合约赠金


任务 1：净充值任务


要求：新用户在活动期间净充值 300 NIL 或 100 USDT。
奖励：完成该任务后，您将有机会获得合约赠金或其他奖励。

任务 2：现货或合约交易


现货交易
要求：完成 NIL/USDT 现货交易，累计有效交易额 ≥ 100 USDT。

奖励：前 2000 名完成该任务的用户瓜分 100,000 USDT 合约赠金。


合约交易
要求：完成任意合约交易，累计有效交易额 ≥ 500 USDT。

奖励：前 2000 名完成该任务的用户瓜分 100,000 USDT 合约赠金。


活动二：合约挑战赛，瓜分 50,000 USDT 合约赠金


要求：在活动期间交易任意永续合约，累计有效合约交易额 ≥ 20,000 USDT。
奖励：前 2000 名完成该任务的用户瓜分 50,000 USDT 合约赠金，单个用户奖励最高可达 5,000 USDT 合约赠金，最少可获得 10 USDT 合约赠金。

活动三：邀请奖励，瓜分 20,000 USDT 合约赠金


要求：老用户邀请新用户注册并成功完成活动一中任意一项任务，即可参与瓜分 20,000 USDT 合约赠金奖励。
奖励：每邀请一位新用户，您将获得 50 USDT 合约赠金，每位推荐人最高可获得 1,000 USDT 合约赠金。

3.注意事项


新用户定义：新用户是指在活动期间注册，或在活动前累计充值少于 $100 的用户。（包括链上充值、法币充值和 P2P 充值）。

KYC 认证要求：参与活动的用户必须完成至少初级 KYC 认证才能获得奖励。新用户在参与活动一时需要完成高级KYC 认证。

净充值计算方式净充值 = 充值金额 - 提现金额。（通过 P2P、OTC、链上交易进行的充值均视为有效充值。）

奖励发放方式：代币奖励将空投至现货账户，合约赠金将空投至合约账户。合约赠金有效期为14天，可用于合约交易，产生的盈利可提取。

交易计入规则：只有手续费大于零的交易才会被计算在内。交易量会自动统计并参与任务挑战。

用户奖励限制：每位新用户只能在 Airdrop+ 活动中获得一次新用户专享奖励。用户在多个活动中完成任务时，系统会按发奖日期顺序发放奖励。

通过参加 Nillion 空投活动，你不仅可以领取免费的代币奖励，还能通过充值、交易和邀请朋友的方式瓜分丰富的奖励池。确保按照活动要求完成任务，等待奖励发放，并保持对活动规则的关注，最大化你的收益。

赶快参与，领取您的空投奖励吧！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


