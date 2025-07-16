如何领取 Nillion（NIL） 空投奖励？









活动开始时间：2025 年 3 月 21 日 13:00

活动结束时间：2025 年 3 月 31 日 13:00

总奖励池：270,000 USDT

发奖时间：活动结束后的 10 个自然日内









Nillion 的空投活动现已开启，新老用户均可参与，共享丰厚奖励。通过三大核心任务，您将有机会瓜分巨额奖励池，轻松提升数字资产价值。立即行动，开启您的财富增长之旅！













要求：新用户在活动期间净充值 300 NIL 或 100 USDT。

奖励：完成该任务后，您将有机会获得合约赠金或其他奖励。









现货交易

要求：完成 NIL/USDT 现货交易，累计有效交易额 ≥ 100 USDT。

奖励：前 2000 名完成该任务的用户瓜分 100,000 USDT 合约赠金。





合约交易

要求：完成任意合约交易，累计有效交易额 ≥ 500 USDT。

奖励：前 2000 名完成该任务的用户瓜分 100,000 USDT 合约赠金。









要求：在活动期间交易任意永续合约，累计有效合约交易额 ≥ 20,000 USDT。

奖励：前 2000 名完成该任务的用户瓜分 50,000 USDT 合约赠金，单个用户奖励最高可达 5,000 USDT 合约赠金，最少可获得 10 USDT 合约赠金。









要求：老用户邀请新用户注册并成功完成活动一中任意一项任务，即可参与瓜分 20,000 USDT 合约赠金奖励。

奖励：每邀请一位新用户，您将获得 50 USDT 合约赠金，每位推荐人最高可获得 1,000 USDT 合约赠金。









新用户定义：新用户是指在活动期间注册，或在活动前累计充值少于 $100 的用户。（包括链上充值、法币充值和 P2P 充值）。





KYC 认证要求：参与活动的用户必须完成至少初级 KYC 认证才能获得奖励。新用户在参与活动一时需要完成高级KYC 认证。





净充值计算方式：净充值 = 充值金额 - 提现金额。（通过 P2P、OTC、链上交易进行的充值均视为有效充值。）





奖励发放方式：代币奖励将空投至现货账户，合约赠金将空投至合约账户。合约赠金有效期为14天，可用于合约交易，产生的盈利可提取。





交易计入规则：只有手续费大于零的交易才会被计算在内。交易量会自动统计并参与任务挑战。





用户奖励限制：每位新用户只能在 Airdrop+ 活动中获得一次新用户专享奖励。用户在多个活动中完成任务时，系统会按发奖日期顺序发放奖励。











