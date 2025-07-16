如何在MEXC上购买VALOR：详细指南

VALOR 是 Smart Valor 平台的原生代币，这是一个创新的加密货币项目，旨在满足全球金融行业中对安全、便捷且受监管的数字资产投资解决方案的需求。该项目旨在通过利用区块链技术实现另类投资的民主化，为用户提供一个安全的资产代币化市场，并确保合规性。凭借强大的安全框架、用户友好的投资平台以及对合规性的高度重视，VALOR 为加密初学者和有经验的交易者都提供了显著的投资潜力。由于其可扩展的解决方案、创新技术和强大的社区支持，该代币已吸引了机构投资者和零售交易者的关注。
MEXC 是全球最受信任的加密货币交易所之一，其声誉建立在强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计之上。对于 VALOR 交易者而言，MEXC 提供了显著的优势，包括高流动性、低至 0.1% 的竞争性交易费用，以及快速的交易处理以购买 VALOR 代币。
VALOR 代币 最初的总供应量为 1 亿枚 VALOR 代币。然而，在 2019 年 12 月进行了一次战略性代币销毁后，当前的 总供应量上限为 7500 万枚 VALOR 代币。不会再铸造新的代币，确保了固定的供应量，从而增强了 VALOR 的代币经济学。
流通供应量: 大约 5029 万枚 VALOR 代币。
|类别
|初始分配
|备注
|预售与 ICO
|45%
|未售出的代币已被销毁（2019 年销毁 2500 万枚）
|未来发展
|26%
|锁定时间为 2017–2020
|团队与顾问
|19%
|奖励与增长
|5%
|流动性基金
|5%
|总供应量（目前）
|75,000,000
|销毁后，固定供应量
|流通供应量
|~50,290,000
|截至 2025 年 6 月/7 月
关键点：
在购买 VALOR 代币之前，您需要创建一个安全的 MEXC 账户。访问 MEXC.com 网站或从 Apple App Store 或 Google Play Store 下载 MEXC 应用程序，然后点击右上角的“注册”按钮。您可以使用电子邮件地址、手机号码或 Google/Apple/MetaMask/Telegram 账户进行注册。
注册后，通过启用双重身份验证 (2FA)、设置强而独特的密码并通过 KYC 验证您的身份来增强账户安全性。MEXC 上的 KYC 验证流程简单明了，通常在 24 小时内完成，需要提供政府签发的身份证件、地址证明以及手持身份证件的自拍。
为您的账户注资以进行 VALOR 交易，MEXC 提供了多种选项，包括信用卡/借记卡购买、银行转账、P2P 交易以及从外部钱包存入加密货币。对于新用户来说，信用卡/借记卡选项提供了最便捷且即时的方式开始进行 VALOR 代币交易。
MEXC 的交易界面设计直观且功能丰富，主要组件包括订单簿、价格图表、交易历史记录和下单面板。在进行首次 VALOR 交易之前，请熟悉这些元素以及 VALOR 市场上可用的不同订单类型。
对于希望快速购买 VALOR 的加密货币初学者，MEXC 的信用卡/借记卡选项提供了一条简单的途径来购买 VALOR 代币。登录您的账户后，导航到顶部导航菜单或首页上的“购买加密货币”部分。从可用的加密货币列表中选择 VALOR 作为您想要购买的资产。购买过程包括 4 个简单步骤：
确认购买后，如果您的银行要求，您需要完成 3D 安全验证。交易通常会在几分钟内处理完毕，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。
为了在使用此方法购买 VALOR 时代币费用最小化，可以考虑在非高峰时段购买、购买较大金额以减少固定费用的百分比影响，并检查是否当前有任何针对 VALOR 交易的促销费用折扣。
对于更有经验的用户或寻求更优惠价格的人，在 MEXC 现货市场交易 VALOR 代币是首选方法。首先，您需要使用基础货币（如 USDT）为您的账户注资，USDT 可以直接在 MEXC 上购买或从其他钱包转账。
开始交易时，导航到“现货交易”部分并使用搜索功能找到所需的 VALOR 交易对，通常是 VALOR/USDT。交易界面将显示 VALOR 代币的实时价格变动、交易量和订单深度。
MEXC 提供了多种 VALOR 交易的订单类型：
订单执行后，您的 VALOR 余额将出现在您的 MEXC 现货钱包中。从这里，您可以选择继续交易 VALOR、持有以期待升值，或将代币转移到外部钱包进行长期存储。
除了标准的购买方法外，MEXC 还提供了其他方式来获取和最大化您的 VALOR 持仓。P2P 交易平台直接连接买家和卖家，允许您使用银行转账、移动支付或其他本地支付选项购买 VALOR，通常费用低于信用卡购买。
对于寻求放大 VALOR 价格波动敞口的交易者，MEXC 提供带杠杆的期货合约，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在收益。VALOR 代币持有者还可以通过在 MEXC 上质押获得被动收入，年化收益率 (APY) 收益可观。此外，MEXC 定期举办与 VALOR 及相关项目有关的交易竞赛、空投和 Launchpad 活动，提供以优惠价格获取 VALOR 代币或赢得代币奖励的机会。
MEXC 提供了多种安全途径来根据您的需求和经验水平获取 VALOR 代币。为了保护您的投资，请始终启用所有可用的安全功能，并考虑将重要的 VALOR 持仓提取到硬件钱包中。初学者可能更喜欢直接使用信用卡购买 VALOR 代币，而有经验的交易者则会受益于现货交易的高级功能。无论您是为了短期收益还是长期持有，MEXC 都为您在 VALOR 代币旅程中提供了一个安全且用户友好的平台。购买后，探索 VALOR 质押和 Earn 产品，以最大化您的数字资产潜力。
