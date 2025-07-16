如何在MEXC上购买PIRI：详细指南

Pirichain (PIRI) 是一个创新的区块链项目，旨在推动区块链技术的主流应用。Pirichain成立于2023年，致力于解决数字经济中安全数据管理、可定制智能环境以及与外部系统无缝集成的挑战。其突出特点包括：

与外部环境完全集成 （如网络服务和API）

（如网络服务和API） 领域驱动的钱包地址 ，提升可靠性和用户体验

，提升可靠性和用户体验 可定制的智能场景，允许用户独立于资产类型管理多种资产、数据和知识

这些功能使Pirichain成为个人和企业寻求可扩展、数据驱动解决方案的多功能平台。由于其创新技术和围绕Pirichain代币的强大社区参与，Pirichain项目已吸引了零售交易者和机构参与者的关注。

MEXC 被公认为最值得信赖的全球加密货币交易所之一，以其强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计而闻名。对于PIRI币交易者，MEXC提供：

高流动性 ，实现无缝交易

，实现无缝交易 极具竞争力的交易手续费，起价仅为0.1%

快速的交易处理，确保高效的订单执行

截至2025年7月1日，数字代币PIRI（Pirichain币）的总发行量（总供应量）为3,000,000,000 PIRI。比例分配如下：

分配类型 百分比 数量（PIRI） 私募 10% 300,000,000 市场营销 5% 150,000,000 团队 10% 300,000,000 社区 9% 270,000,000

储备资金 6% 180,000,000

公募 60% 1,800,000,000

分配给MEXC Launchpool的代币：2,857,150 PIRI加密币。

流通供应量和市值在当前数据中未披露。

在购买Pirichain加密币之前，您需要创建一个安全的MEXC账户：

访问MEXC.com网站或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序，然后点击右上角的“注册”。

使用您的电子邮件地址、手机号码或第三方账户（Google、Apple、MetaMask、Telegram）进行注册。

通过启用 双重身份验证（2FA） 、设置强而独特的密码并完成身份验证（KYC）来增强安全性。

、设置强而独特的密码并完成身份验证（KYC）来增强安全性。 KYC流程简单直接，通常在24小时内完成，需要提供政府签发的身份证、地址证明和手持身份证的自拍照。

通过信用卡/借记卡购买、银行转账、点对点交易或从外部钱包存入加密货币为您的账户充值。对于初学者来说，信用卡/借记卡选项是最方便且即时开始交易PIRI代币的方式。

MEXC交易界面直观且功能丰富，包括订单簿、价格图表、交易历史和下单面板。在进行第一次Pirichain交易之前，请熟悉这些元素。

对于加密货币新手，MEXC的信用卡/借记卡选项提供了一种简单的方式来购买PIRI加密币：

登录并导航到顶部导航菜单或主页上的“购买加密货币”部分。 选择PIRI代币作为您想要的资产。 输入您希望购买的Pirichain币的数量或您想花费的法定货币金额。 选择您的支付货币（USD、EUR、GBP等），选择支付方式，并输入您的卡详细信息。 检查交易详情，包括PIRI数量、汇率和适用费用。 确认您的购买并完成任何所需的3D安全验证。

交易通常在几分钟内处理完毕，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。为了尽量减少费用，考虑在非高峰时段购买，购买较大金额以减少固定费用的百分比影响，并检查是否有任何促销费用折扣。

对于有经验的用户或寻求更优惠价格的人，在MEXC现货市场交易Pirichain加密币是理想的选择：

用基础货币（如USDT）为您的账户充值，可以直接在MEXC购买或从其他钱包转移。

导航到“现货交易”部分并搜索PIRI/USDT交易对。

交易界面显示Pirichain的实时价格走势、交易量和订单簿深度。

下 市价单 以最优可用价格立即执行，或下 限价单 以特定价格或更好的价格购买PIRI币。

以最优可用价格立即执行，或下 以特定价格或更好的价格购买PIRI币。 执行后，您的PIRI代币余额将出现在您的MEXC现货钱包中。您可以继续交易，持有等待升值，或将代币转移到外部钱包进行长期存储。

MEXC提供了其他方式来获取和最大化您的Pirichain持有量：

点对点交易平台： 直接连接买家和卖家，允许您使用本地支付方式购买PIRI币，通常费用更低。

直接连接买家和卖家，允许您使用本地支付方式购买PIRI币，通常费用更低。 期货交易： MEXC提供带有杠杆的Pirichain期货合约，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在回报。USDT-M和COIN-M期货选项均可使用。

MEXC提供带有杠杆的Pirichain期货合约，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在回报。USDT-M和COIN-M期货选项均可使用。 质押机会： 通过在MEXC上质押PIRI加密币获得被动收入，享受年化收益率（APY）。

通过在MEXC上质押PIRI加密币获得被动收入，享受年化收益率（APY）。 促销和空投：参与Pirichain及相关项目的交易竞赛、空投和Launchpad活动，以优惠价格获取代币或赢取奖励。

MEXC提供了多种安全途径获取PIRI代币，适合初学者和有经验的交易者。为了保护您的投资，始终启用所有可用的安全功能，并考虑将重要持仓提取到硬件钱包中。初学者可能更喜欢直接的卡购买，而有经验的交易者将受益于现货交易的高级功能。无论是短期收益还是长期持有，MEXC都为您的Pirichain币之旅提供了一个安全且用户友好的平台。购买后，探索质押和赚取产品以最大化您的数字资产潜力。