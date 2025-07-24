如何在MEXC上购买PENG：详细指南

什么是PENG及其投资潜力

PENG是一种基于Solana区块链的模因币，于2023年3月由一个匿名团队推出，专注于社区驱动的增长和病毒式网络传播文化。该项目利用模因代币的流行性和Solana网络的高效性，提供快速、低成本的交易。PENG的品牌形象是一个俏皮的企鹅角色，旨在吸引零售交易者和更广泛的加密社区的关注。其独特功能包括：

基于Solana的架构 ，实现高速、低费用的交易

，实现高速、低费用的交易 强大的模因文化传播力 ，通过病毒式营销和社区互动

，通过病毒式营销和社区互动 固定总供应量为99,999,979个PENG代币，支持稀缺性

由于价格快速上涨的潜力、强大的社区支持以及在某些市场周期中模因币表现优异的广泛趋势，PENG吸引了大量零售交易者的兴趣。

MEXC的声誉、安全特性和交易PENG的优势

MEXC被认为是最受信任的全球加密货币交易所之一，以其以下特点而闻名：

强大的安全协议 ，包括高级加密和冷存储

，包括高级加密和冷存储 全面的风险管理系统 ，保护用户资产和PENG投资

，保护用户资产和PENG投资 定期的安全审计，确保平台的完整性

对于PENG交易者，MEXC提供了：

高流动性 的PENG/USDT交易对

的PENG/USDT交易对 竞争性的交易费用，起始仅为0.1%

快速的交易处理和用户友好的界面，实现无缝的PENG交易

可用的交易对和有竞争力的PENG费用结构

在MEXC上，PENG主要与USDT（Tether）进行交易，提供深度流动性和紧密的价差，以实现高效的PENG交易。该平台的费用结构极具竞争力，现货交易费用从0.1%起。

创建并保护您的MEXC账户

要购买PENG，请先创建一个安全的MEXC账户。访问官方网站 (MEXC.com) 或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序。点击右上角的“注册”，使用您的电子邮件地址、手机号码或第三方账户（如Google、Apple、MetaMask或Telegram）注册。

注册后，通过以下方式增强您的账户安全性：

启用双因素身份验证 (2FA)

设置一个强而独特的密码

完成身份验证 (KYC)

完成KYC验证流程

KYC流程简单明了，通常在24小时内完成。您需要提供：

一份 政府签发的身份证件

地址证明

手持身份证的自拍照

通过多种支付方式为您的账户充值

MEXC支持多种充值选项，包括：

信用卡/借记卡购买 ，可快速获取PENG

，可快速获取PENG 银行转账

点对点交易

从外部钱包存入加密货币

对于初学者来说，信用卡/借记卡选项是最方便且最快捷的方式开始交易PENG。

了解用于PENG交易的MEXC界面

MEXC的交易界面直观且功能丰富，包括：

订单簿 显示PENG的买入和卖出订单

显示PENG的买入和卖出订单 价格图表 用于PENG市场分析

用于PENG市场分析 交易历史

订单下单面板

在进行首次PENG交易之前，请熟悉这些元素和可用的订单类型。

使用法定货币直接购买PENG的分步过程

对于初学者来说，MEXC的信用卡/借记卡选项提供了一种简单的购买PENG的方法：

登录并从顶部导航菜单或首页进入“购买加密货币”部分。 选择PENG作为您想要的资产。 输入您希望购买的PENG数量或您想花费的法币金额。 选择您的支付货币（USD、EUR、GBP等）。 输入您的卡详细信息并检查交易，包括PENG数量、汇率和费用。 确认您的购买并完成任何必需的3D安全验证。

交易通常会在几分钟内处理完成，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。

减少费用并确保顺利进行PENG交易的小贴士

在 非高峰时段 购买，以避免网络拥堵。

购买，以避免网络拥堵。 购买 较大数量 的PENG，以减少固定费用的百分比影响。

的PENG，以减少固定费用的百分比影响。 查看PENG购买是否有促销费用折扣。

使用USDT或其他基础货币为您的MEXC账户充值

首先，用USDT为您的账户充值，USDT可以直接在MEXC上购买或从其他钱包转移。

找到正确的PENG交易对

导航到“现货交易”部分并搜索PENG/USDT交易对。

下市价单或限价单购买PENG

市价单 会立即以最佳可用PENG价格执行。

会立即以最佳可用PENG价格执行。 限价单允许您为PENG购买设置特定价格。

监控订单并在购买后管理您的PENG

一旦您的订单成交，您的PENG余额将出现在您的MEXC现货钱包中。您可以继续交易、持有以期待升值，或将PENG转移到外部钱包进行长期存储。

在MEXC上进行PENG的P2P交易

MEXC的P2P交易平台直接连接买卖双方，允许您使用银行转账、移动支付或其他本地支付选项购买PENG，通常费用比信用卡购买更低。

介绍PENG期货交易和杠杆选项

对于高级交易者，MEXC提供带有杠杆的PENG期货合约，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在回报。同时提供USDT-M和COIN-M期货选项，为PENG衍生品交易提供灵活性。

为PENG持有者提供的质押和收益机会

PENG持有者可以参与MEXC上的质押机会，通过年化收益率 (APY)赚取被动收入。MEXC还提供储蓄和众筹产品，增加PENG的收益潜力。

参与PENG促销和空投活动

MEXC定期举办交易竞赛、空投和Launchpad活动，让用户体验以优惠价格获取PENG代币或赢得奖励的机会。

MEXC提供了多种安全途径来获取PENG，适应您的经验水平和投资目标。为了保护您的PENG投资，务必启用所有可用的安全功能，并考虑将大量的PENG持有转移到硬件钱包中。初学者可能更喜欢直接的卡购买，而有经验的交易者则可以利用现货交易的高级功能。无论您是为了短期收益还是长期持有进行投资，MEXC都为您提供了一个安全且用户友好的PENG交易平台。在购买之后，探索质押和收益产品，以最大程度地发挥您的PENG数字资产潜力。