如何在MEXC上购买PARTI：详细指南

Particle Network (PARTI) 是一个创新的Layer 1区块链项目，旨在解决Web3生态系统中用户、数据和流动性分散的问题。通过引入通用账户，Particle Network实现了跨所有链的单一账户和统一余额，并由其自身的Particle Chain进行协调和保护。这种方法旨在为用户和开发者提供无缝、无摩擦的体验，成为去中心化网络大规模采用的基础架构。该项目因其以下特点而脱颖而出：

  • 通用账户：跨所有链的一个账户和余额
  • 链抽象：统一Web3中的用户和流动性
  • 无摩擦的跨链体验：消除区块链之间的障碍

这些功能吸引了机构投资者和散户交易者的极大关注，使PARTI代币成为推动统一开放网络的关键角色。

MEXC 被公认为最受信任的全球加密货币交易所之一，其声誉建立在强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计之上。对于PARTI加密交易者，MEXC提供了：

  • 高流动性 和深度订单簿
  • 极具竞争力的交易费用，现货和期货交易的挂单费起始为0%，吃单费为0.01-0.02%
  • 快速的交易处理 和用户友好的界面

在MEXC上，PARTI可在创新区进行交易，交易对包括PARTI/USDTPARTI/USDC

准备工作：创建您的MEXC账户并准备交易

在购买PARTI代币之前，您需要创建并保护您的MEXC账户：

  • 访问MEXC官方网站或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序。
  • 点击“注册”，使用电子邮件地址、手机号码或第三方账户（Google、Apple、MetaMask、Telegram）注册。
  • 通过启用双因素身份验证（2FA）、设置强密码以及完成KYC验证来增强安全性。KYC流程简单明了，通常在24小时内完成，需要提供政府签发的身份证件、地址证明以及手持身份证的自拍。
  • 通过信用卡/借记卡购买、银行转账、P2P交易或从外部钱包存入加密货币为您的账户充值。对于初学者来说，信用卡/借记卡选项是最方便且即时的方式，开始交易PARTI加密货币。
  • MEXC的交易界面直观但功能丰富，包括订单簿、价格图表、交易历史和下单面板。在进行首次交易前，请熟悉这些元素。

方法一：使用信用卡/借记卡直接购买

对于加密货币初学者，MEXC的信用卡/借记卡选项提供了一种简单的购买PARTI代币的方式：

  1. 登录并导航到顶部菜单或主页上的“购买加密货币”部分。
  2. 从可用加密货币列表中选择PARTI
  3. 输入您希望购买的PARTI数量或您想要花费的法定货币金额。
  4. 选择支付货币（USD、EUR、GBP等），并输入您的卡片信息。
  5. 查看交易详情，包括PARTI数量、汇率和适用费用。
  6. 确认购买并完成任何必需的3D安全验证。

交易通常会在几分钟内处理完毕，您可以在“订单”或“交易记录”部分监控状态。为了尽量减少费用，考虑在非高峰时段购买、增加购买量以降低固定费用的百分比影响，并留意是否有促销费用折扣。

方法二：在MEXC现货市场交易PARTI

对于有经验的用户或寻求更好价格的人来说，在MEXC现货市场交易PARTI加密货币是理想的选择：

  • 使用像USDT这样的基础货币为您的账户充值，USDT可以直接在MEXC上购买或从其他钱包转移。
  • 前往“现货交易”部分并搜索PARTI/USDTPARTI/USDC 交易对。
  • 交易界面显示PARTI代币的实时价格变动、交易量和订单簿深度。
  • 市价单以最佳可用价格立即执行，或下限价单以特定价格购买PARTI。
  • 执行后，您的PARTI余额将出现在您的MEXC现货钱包中。您可以继续交易、持有以期待升值，或将代币转移到外部钱包进行长期存储。

替代方法与高级选项

MEXC提供了额外的方式来获取和最大化您的PARTI持有量：

  • P2P交易：通过本地支付方式直接从其他用户那里购买PARTI加密货币，通常费用较低。
  • 期货交易：访问杠杆高达125倍的PARTI期货合约，允许您在投入较少资本的情况下最大化潜在回报。USDT-M和COIN-M期货均可用于灵活的衍生品交易。
  • 质押与收益：参与质押机会，通过年化收益率（APY）赚取被动收入。MEXC还举办针对PARTI加密货币的交易竞赛、空投和Launchpad活动，提供以优惠价格获取代币或赢取奖励的机会。
  • 促销活动：为庆祝PARTI上线，MEXC正在举办独家Airdrop+活动，奖池为150,000 USDT，包括存款奖金、现货和期货交易挑战以及推荐奖励。

结论

MEXC提供了多种安全途径来获取PARTI代币，既适合初学者也适合有经验的交易者。始终启用所有可用的安全功能，并考虑将大额持有量转移到硬件钱包以增加安全性。初学者可能更喜欢直接的银行卡购买，而有经验的交易者可以利用现货和期货交易的高级功能。无论您的目标是短期获利还是长期持有，MEXC都为您提供了一个安全且用户友好的PARTI加密货币交易平台。在完成购买后，探索质押和Earn产品以最大化您的数字资产潜力。

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

