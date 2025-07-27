如何在MEXC上购买ONG：详细指南

本体Gas（ONG代币）是一种实用代币，为本体区块链提供动力，旨在促进链上操作并奖励网络参与者。本体Gas币对于支付交易费用和激励节点运营商至关重要，使其成为本体生态系统的核心组成部分。凭借其双代币模型、可扩展的基础设施以及专注于企业级去中心化身份解决方案，本体Gas（ONG）为新手和资深加密交易者提供了显著的投资潜力。ONG加密货币因其强大的实用性、积极的开发进展和在本体网络中的整合，吸引了机构投资者和散户交易者的关注。

MEXC是全球最受信任的加密货币交易所之一，以其强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计而闻名。对于本体Gas代币交易者而言，MEXC提供了诸多优势，包括高流动性、竞争力强的交易手续费（起价仅为0.1%）以及快速的交易处理。

在购买ONG币之前，您需要创建一个安全的MEXC账户。访问MEXC.com网站或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序，然后点击右上角的“注册”按钮。您可以使用电子邮件地址、手机号码或Google/Apple/MetaMask/Telegram账户进行注册。

注册后，通过启用双因素认证 (2FA)、设置强而独特的密码以及通过KYC验证身份来增强账户安全性。MEXC上的KYC验证流程简单明了，通常在24小时内完成，需要提供政府签发的身份证件、地址证明以及手持身份证件的自拍照。

为账户充值时，MEXC提供了多种选项，包括信用卡/借记卡购买、银行转账、P2P交易以及从外部钱包存入加密货币。对于平台新手来说，信用卡/借记卡选项提供了最便捷且即时的方式开始ONG加密货币交易。

MEXC的交易界面设计得既直观又功能丰富，其核心组件包括订单簿、价格图表、交易历史和订单输入面板。在进行首次ONG代币交易之前，请熟悉这些元素及可用的不同订单类型。

对于希望快速购买本体Gas币的加密货币初学者来说，MEXC的信用卡/借记卡选项提供了一条简单的途径。登录账户后，导航至“购买加密货币”部分，可以从顶部导航菜单或首页访问。从可用的加密货币列表中选择ONG作为目标资产。购买过程包含4个简单步骤：

1. 输入您希望购买的ONG加密货币数量或您想花费的法币金额。

2. 选择您偏好的支付货币（USD、EUR、GBP等）。

3. 选择支付方式并输入您的卡信息。

4. 检查交易详情，包括本体Gas代币数量、汇率和适用费用。

确认购买后，如果银行要求，您需要完成3D安全验证。交易通常在几分钟内完成，您可以在“订单”或“交易历史”部分查看状态。

为了在此方法中尽量减少费用，可以考虑在非高峰时段购买、购买较大金额以减少固定费用的百分比影响以及检查是否有任何促销费用折扣可用。

对于更有经验的用户或寻求更优惠价格的人来说，在MEXC现货市场交易本体Gas是首选方法。首先，您需要用基础货币（如USDT）为账户充值，该货币可以直接在MEXC上购买或从其他钱包转入。

开始交易时，导航至“现货交易”部分，并使用搜索功能找到所需的ONG/USDT交易对。交易界面将显示ONG代币的实时价格变动、交易量和订单簿深度。

MEXC为本体Gas加密货币交易提供了多种订单类型：

- 市价单，以最佳可用价格立即执行

- 限价单，以指定价格或更好的价格购买ONG币

订单执行后，您的ONG余额将出现在MEXC现货钱包中。从这里，您可以选择继续交易、持有等待升值或将代币转移到外部钱包进行长期存储。

除了标准的购买方法外，MEXC还提供了其他获取和最大化本体Gas持有量的方式。P2P交易平台直接连接买卖双方，允许您使用银行转账、移动支付或其他本地支付选项在您所在的地区购买ONG，通常费用比信用卡购买更低。

对于希望放大ONG价格波动敞口的交易者，MEXC提供带杠杆的ONG期货合约，使您能够最大化潜在收益，同时投入较少的资金。USDT-M和COIN-M期货选项为您在本体Gas衍生品交易中提供了灵活性。

本体Gas代币持有者还可以从MEXC的质押机会中受益，通过年化收益率 (APY)赚取被动收入。此外，MEXC定期举办交易竞赛、空投和Launchpad活动，涉及ONG加密货币及相关项目，为您提供以优惠价格获取代币或赢得代币奖励的机会。

MEXC根据您的需求和经验水平提供了多种安全的途径来获取本体Gas。为保护您的投资，务必启用所有可用的安全功能并考虑将大额持有转移到硬件钱包。新手可能更喜欢直接用卡购买，而有经验的交易者则会从现货交易的高级功能中受益。无论您是为了短期收益还是长期持有，MEXC都为您的ONG代币之旅提供了一个安全且用户友好的平台。购买后，探索质押和Earn产品以最大化您的本体Gas代币潜力。