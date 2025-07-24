如何在MEXC上购买NIBI：详细指南

Nibiru Chain (NIBI) 是由 Nibiru 团队于 2023 年推出的一个创新的 Layer 1 区块链项目，旨在弥合 Web2 和 Web3 开发之间的差距。Nibiru Chain 旨在为开发者提供一个强大、可扩展且用户友好的平台，用于构建去中心化应用程序（dApps）和服务。凭借其模块化架构、跨链兼容性以及对开发者体验的关注，NIBI 为加密货币初学者和有经验的交易者都提供了显著的投资潜力。由于其可扩展的解决方案、创新技术和不断壮大的社区，该代币吸引了机构投资者和散户交易者的关注。
MEXC 是一家全球最受信任的加密货币交易所之一，以其强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计建立了良好的声誉。对于 Nibiru Chain (NIBI) 交易者而言，MEXC 提供了诸多优势，包括高流动性、低至 0.1% 的竞争性交易费用和快速的交易处理。MEXC 上 NIBI 的主要交易对是NIBI/USDT，提供了深度订单簿流动性的无缝交易体验。
在购买 NIBI 之前，您需要创建一个安全的 MEXC 账户。访问 MEXC.com 网站或从 Apple App Store 或 Google Play Store 下载 MEXC 应用程序，然后点击右上角的“注册”按钮。您可以使用电子邮件地址、手机号码或Google/Apple/MetaMask/Telegram 账户进行注册。
注册后，通过启用双因素身份验证 (2FA)、设置强而独特的密码以及通过 KYC 验证身份来增强账户安全性。MEXC 上的 KYC 验证过程简单明了，通常在 24 小时内完成，需要提供政府签发的身份证件、地址证明和手持身份证的自拍照。
为账户充值时，MEXC 提供多种选项，包括信用卡/借记卡购买、银行转账、P2P 交易和来自外部钱包的加密货币存款。对于新用户来说，信用卡/借记卡选项提供了最便捷且即时的途径来开始 Nibiru Chain (NIBI) 交易。
MEXC 的交易界面设计得既直观又功能丰富，其关键组件包括订单簿、价格图表、交易历史和订单下单面板。在执行您的第一笔 NIBI 交易之前，请熟悉这些元素及可用的不同订单类型。
对于希望快速购买 NIBI 的加密货币新手，MEXC 的信用卡/借记卡选项提供了一条简单的途径。登录账户后，导航到顶部导航菜单或主页上的“购买加密货币”部分。在可用的加密货币列表中选择Nibiru Chain (NIBI)作为目标资产。
购买过程分为4 个简单步骤：
确认购买后，如果银行要求，您需要完成3D 安全验证。交易通常会在几分钟内处理完成，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。
要在此方法中尽量减少费用，请考虑在非高峰时段购买、购买较大金额以降低固定费用的百分比影响，并查看是否有当前可用的促销费折扣。
对于更有经验的用户或寻求更优惠费率的人来说，在 MEXC 现货市场交易 Nibiru Chain (NIBI) 是首选方法。首先，您需要用基础货币（如USDT）为账户充值，可以通过 MEXC 直接购买或从其他钱包转账。
开始交易时，导航到“现货交易”部分，并使用搜索功能找到所需的NIBI/USDT交易对。交易界面将显示 NIBI 的实时价格波动、交易量和订单簿深度。
MEXC 提供多种 NIBI 交易订单类型：
订单执行后，您的 NIBI 余额将出现在MEXC 现货钱包中。之后，您可以选择继续交易、持有以期待升值或将资金转移到外部钱包进行长期存储。
除了标准的购买方法外，MEXC 还提供其他途径来获取和最大化您的 Nibiru Chain (NIBI) 持仓。P2P 交易平台直接连接买卖双方，允许您使用银行转账、移动支付或其他本地支付选项购买 NIBI，通常费用比信用卡购买更低。
对于希望放大 NIBI 价格波动敞口的交易者，MEXC 提供NIBI 期货合约，支持杠杆交易，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在收益。USDT-M 和 COIN-M 期货选项为您提供了灵活的 NIBI 衍生品交易方式。
NIBI 持有者还可以从 MEXC 的质押机会中受益，通过年化收益率 (APY)赚取被动收入。此外，MEXC 定期举办交易竞赛、空投活动和Launchpad 活动，涉及 Nibiru Chain (NIBI) 及相关项目，为用户提供了以优惠价格获取代币或赢得代币奖励的机会。
MEXC 提供了多种安全途径来购买 Nibiru Chain (NIBI)，满足不同需求和经验水平的用户。为了保护您的投资，始终启用所有可用的安全功能并考虑将大额持仓转移到硬件钱包。新手可能更倾向于直接使用信用卡购买，而有经验的交易者则会从现货交易的高级功能中受益。无论您是为了短期收益还是长期持有，MEXC 都为您提供了一个安全且用户友好的平台开启您的 NIBI 之旅。购买完成后，探索质押和Earn 产品，以最大化您的数字资产潜力。
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页