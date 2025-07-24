如何在MEXC上购买NIBI：详细指南

Nibiru Chain (NIBI) 是由 Nibiru 团队于 2023 年推出的一个创新的 Layer 1 区块链项目，旨在弥合 Web2 和 Web3 开发之间的差距。Nibiru Chain 旨在为开发者提供一个强大、可扩展且用户友好的平台，用于构建去中心化应用程序（dApps）和服务。凭借其模块化架构、跨链兼容性以及对开发者体验的关注，NIBI 为加密货币初学者和有经验的交易者都提供了显著的投资潜力。由于其可扩展的解决方案、创新技术和不断壮大的社区，该代币吸引了机构投资者和散户交易者的关注。

MEXC 是一家全球最受信任的加密货币交易所之一，以其强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计建立了良好的声誉。对于 Nibiru Chain (NIBI) 交易者而言，MEXC 提供了诸多优势，包括高流动性、低至 0.1% 的竞争性交易费用和快速的交易处理。MEXC 上 NIBI 的主要交易对是NIBI/USDT，提供了深度订单簿流动性的无缝交易体验。

在购买 NIBI 之前，您需要创建一个安全的 MEXC 账户。访问 MEXC.com 网站或从 Apple App Store 或 Google Play Store 下载 MEXC 应用程序，然后点击右上角的“注册”按钮。您可以使用电子邮件地址、手机号码或Google/Apple/MetaMask/Telegram 账户进行注册。

注册后，通过启用双因素身份验证 (2FA)、设置强而独特的密码以及通过 KYC 验证身份来增强账户安全性。MEXC 上的 KYC 验证过程简单明了，通常在 24 小时内完成，需要提供政府签发的身份证件、地址证明和手持身份证的自拍照。

为账户充值时，MEXC 提供多种选项，包括信用卡/借记卡购买、银行转账、P2P 交易和来自外部钱包的加密货币存款。对于新用户来说，信用卡/借记卡选项提供了最便捷且即时的途径来开始 Nibiru Chain (NIBI) 交易。

MEXC 的交易界面设计得既直观又功能丰富，其关键组件包括订单簿、价格图表、交易历史和订单下单面板。在执行您的第一笔 NIBI 交易之前，请熟悉这些元素及可用的不同订单类型。

对于希望快速购买 NIBI 的加密货币新手，MEXC 的信用卡/借记卡选项提供了一条简单的途径。登录账户后，导航到顶部导航菜单或主页上的“购买加密货币”部分。在可用的加密货币列表中选择Nibiru Chain (NIBI)作为目标资产。

购买过程分为4 个简单步骤：

输入您希望购买的NIBI 数量或您想花费的法币金额。 选择您偏好的支付货币（USD、EUR、GBP 等）。 选择支付方式并输入您的卡片信息。 检查交易详情，包括NIBI 数量、汇率和适用费用。

确认购买后，如果银行要求，您需要完成3D 安全验证。交易通常会在几分钟内处理完成，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。

要在此方法中尽量减少费用，请考虑在非高峰时段购买、购买较大金额以降低固定费用的百分比影响，并查看是否有当前可用的促销费折扣。

对于更有经验的用户或寻求更优惠费率的人来说，在 MEXC 现货市场交易 Nibiru Chain (NIBI) 是首选方法。首先，您需要用基础货币（如USDT）为账户充值，可以通过 MEXC 直接购买或从其他钱包转账。

开始交易时，导航到“现货交易”部分，并使用搜索功能找到所需的NIBI/USDT交易对。交易界面将显示 NIBI 的实时价格波动、交易量和订单簿深度。

MEXC 提供多种 NIBI 交易订单类型：

市价单 ，以最佳可用价格立即执行。

，以最佳可用价格立即执行。 限价单，以特定价格或更好的价格买入 NIBI。

订单执行后，您的 NIBI 余额将出现在MEXC 现货钱包中。之后，您可以选择继续交易、持有以期待升值或将资金转移到外部钱包进行长期存储。

除了标准的购买方法外，MEXC 还提供其他途径来获取和最大化您的 Nibiru Chain (NIBI) 持仓。P2P 交易平台直接连接买卖双方，允许您使用银行转账、移动支付或其他本地支付选项购买 NIBI，通常费用比信用卡购买更低。

对于希望放大 NIBI 价格波动敞口的交易者，MEXC 提供NIBI 期货合约，支持杠杆交易，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在收益。USDT-M 和 COIN-M 期货选项为您提供了灵活的 NIBI 衍生品交易方式。

NIBI 持有者还可以从 MEXC 的质押机会中受益，通过年化收益率 (APY)赚取被动收入。此外，MEXC 定期举办交易竞赛、空投活动和Launchpad 活动，涉及 Nibiru Chain (NIBI) 及相关项目，为用户提供了以优惠价格获取代币或赢得代币奖励的机会。

MEXC 提供了多种安全途径来购买 Nibiru Chain (NIBI)，满足不同需求和经验水平的用户。为了保护您的投资，始终启用所有可用的安全功能并考虑将大额持仓转移到硬件钱包。新手可能更倾向于直接使用信用卡购买，而有经验的交易者则会从现货交易的高级功能中受益。无论您是为了短期收益还是长期持有，MEXC 都为您提供了一个安全且用户友好的平台开启您的 NIBI 之旅。购买完成后，探索质押和Earn 产品，以最大化您的数字资产潜力。