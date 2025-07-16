如何在MEXC上购买LOOM：详细指南

Loom Network (LOOM) 是一个下一代区块链平台，专为高度可扩展的游戏和社交应用程序设计。由一群区块链开发者于2017年创立，Loom Network旨在解决去中心化应用（dApps）在游戏和社交媒体领域面临的可扩展性挑战。其独特功能包括：
由于其可扩展的解决方案、创新技术和强大的开发者社区，LOOM代币吸引了机构投资者和散户交易者的关注。这些因素促成了LOOM的巨大投资潜力，尤其是随着基于区块链的游戏和社交平台需求的持续增长。
MEXC 作为购买LOOM最值得信赖的全球加密货币交易所之一而脱颖而出，以其强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计而闻名。对于LOOM交易者，MEXC提供了显著的优势，包括高流动性、低至0.1%的有竞争力的交易费用以及快速的交易处理。
在购买LOOM代币之前，您需要创建一个安全的MEXC账户。访问MEXC.com网站或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序，然后点击右上角的“注册”按钮。您可以使用电子邮件地址、手机号码或Google/Apple/MetaMask/Telegram帐户进行注册。
注册后，通过启用双重身份验证（2FA）、设置强而独特的密码并通过KYC验证您的身份来增强帐户安全性。MEXC上的KYC验证过程简单明了，通常在24小时内完成，需要政府签发的身份证、地址证明以及手持身份证的自拍。
为了给您的帐户提供资金以购买LOOM，MEXC提供了多种选项，包括信用卡/借记卡购买、银行转账、P2P交易和来自外部钱包的加密货币存款。对于新用户来说，信用卡/借记卡选项提供了最便捷且即时的方式来开始LOOM交易。
MEXC的交易界面设计直观且功能丰富，包含订单簿、价格图表、交易历史和下单面板等基本组件。在下第一笔LOOM交易之前，请熟悉这些元素以及可用的不同订单类型。
对于希望快速购买LOOM的加密货币新手，MEXC的信用卡/借记卡选项提供了一条简单的途径。登录帐户后，导航到顶部导航菜单或主页上的“购买加密货币”部分。从可用的加密货币列表中，选择LOOM作为您想要的资产。购买过程包括四个简单步骤：
确认购买后，如果您的银行要求，您需要完成3D安全验证。交易通常在几分钟内处理完毕，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。
为了在使用此方法购买LOOM时尽量减少费用，请考虑在非高峰时段购买、购买较大金额以减少固定费用的百分比影响，并检查是否有任何促销费用折扣。
对于更有经验的用户或寻求更好价格的人来说，在MEXC现货市场交易LOOM是首选方法。首先，您需要用基础货币（如USDT）为您的帐户提供资金，这可以直接在MEXC上购买或从其他钱包转移。
要开始交易LOOM，请导航到“现货交易”部分，并使用搜索功能找到所需的LOOM交易对，通常是LOOM/USDT。交易界面将显示LOOM的实时价格变动、交易量和订单簿深度。
MEXC为LOOM交易提供多种订单类型：
订单执行后，您的LOOM余额将出现在您的MEXC现货钱包中。从这里，您可以选择继续交易LOOM、持有以期待升值或转移到外部钱包进行长期存储。
除了标准的购买方法外，MEXC还提供了额外的方式获取和最大化您的LOOM持有量。P2P交易平台直接连接买家和卖家，允许您使用银行转账、移动支付或其他本地支付选项购买LOOM，通常费用低于信用卡购买。
对于寻求放大LOOM价格波动风险敞口的交易者，MEXC提供最高达125倍杠杆的LOOM期货合约，使您能够在投入较少资本的情况下最大化潜在回报。USDT-M和COIN-M期货选项为您参与LOOM衍生品交易提供了灵活性。
LOOM代币持有者还可以从MEXC的质押机会中受益，通过年百分比收益率（APY）赚取被动收入。此外，MEXC定期举办LOOM及其相关项目的交易竞赛、空投和Launchpad活动，提供以优惠价格获得LOOM代币或赢取代币奖励的机会。
MEXC根据您的需求和经验水平提供了多种安全的购买LOOM途径。为了保护您的LOOM投资，务必启用所有可用的安全功能，并考虑将重要持有量提取到硬件钱包中。初学者可能更喜欢直接用卡购买LOOM，而有经验的交易者将从LOOM现货交易的高级功能中受益。无论您是为了短期收益还是长期持有投资LOOM，MEXC都为您的LOOM之旅提供了一个安全且用户友好的平台。购买LOOM后，探索质押和Earn产品以最大化您的数字资产潜力。
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，
Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率
介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分
镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外
