什么是ELYS及其投资潜力 ELYS是一个Layer 1区块链项目，旨在通过提供一套由钱包和链抽象支持的完整DeFi产品和功能，统一碎片化的Web3格局。ELYS代币是该生态系统的核心，促进平台上的交易。该项目的核心创新在于其自托管通用流动性设计，使初学者和专业人士都能在一个平台上无缝管理资产并在多个区块链之间进行交易。ELYS因其以下特点而脱颖而出： 通用流动性：跨链聚合流动性，实现高效的ELY什么是ELYS及其投资潜力 ELYS是一个Layer 1区块链项目，旨在通过提供一套由钱包和链抽象支持的完整DeFi产品和功能，统一碎片化的Web3格局。ELYS代币是该生态系统的核心，促进平台上的交易。该项目的核心创新在于其自托管通用流动性设计，使初学者和专业人士都能在一个平台上无缝管理资产并在多个区块链之间进行交易。ELYS因其以下特点而脱颖而出： 通用流动性：跨链聚合流动性，实现高效的ELY
新手学院/Learn/币圈脉动/如何在MEXC上...YS：详细指南

如何在MEXC上购买ELYS：详细指南

2025年7月30日MEXC
0m
Solayer
LAYER$0.2487+1.22%
DeFi
DEFI$0.000856+9.74%
RWAX
APP$0.0008641+8.01%
PlaysOut
PLAY$0.02426+0.49%
PoP Planet
P$0.02978-11.65%

什么是ELYS及其投资潜力

ELYS是一个Layer 1区块链项目，旨在通过提供一套由钱包和链抽象支持的完整DeFi产品和功能，统一碎片化的Web3格局。ELYS代币是该生态系统的核心，促进平台上的交易。该项目的核心创新在于其自托管通用流动性设计，使初学者和专业人士都能在一个平台上无缝管理资产并在多个区块链之间进行交易。ELYS因其以下特点而脱颖而出：

  • 通用流动性：跨链聚合流动性，实现高效的ELYS代币交易。
  • 钱包和链抽象：简化用户体验，消除与ELYS互动时的技术障碍。
  • 集成的DeFi套件：在一个ELYS生态系统中提供一系列去中心化金融工具。

这些特性使ELYS成为对下一代区块链基础设施感兴趣的投资者的一个有前途的选择。ELYS代币因其可扩展的解决方案和创新技术吸引了零售交易者和DeFi爱好者的关注。

MEXC的声誉、安全特性和ELYS交易优势

MEXC被认为是最受信任的全球加密货币交易所之一，以其强大的安全协议全面的风险管理系统定期的安全审计而闻名。对于ELYS交易者，MEXC提供了：

  • ELYS/USDT交易对的高流动性
  • 极具竞争力的交易费用，起价仅为0.1%，适用于ELYS交易。
  • ELYS交易的快速交易处理和用户友好的界面。

可用的交易对和具有竞争力的ELYS费用结构

在MEXC上，ELYS主要与USDT（Tether）进行交易，为新的和有经验的ELYS交易者提供了一个流动且易于访问的市场。该平台的费用结构非常有竞争力，ELYS交易费用低至每笔交易的0.1%。

准备工作：创建您的MEXC账户并准备交易

创建并保护您的MEXC账户

要购买ELYS，请先创建一个安全的MEXC账户。访问MEXC官方网站 (MEXC.com) 或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序。点击右上角的“注册”按钮，并使用您的电子邮件地址手机号码第三方账户（Google、Apple、MetaMask、Telegram）进行注册。

保护您的账户并完成KYC验证

注册后，通过以下方式增强账户安全性：

  • 启用双因素身份验证（2FA）
  • 设置一个强大且唯一的密码
  • 完成KYC验证：这是一个简单的过程，通常在24小时内完成，需要政府签发的身份证地址证明以及手持身份证的自拍

为您的账户充值

MEXC支持多种为购买ELYS提供的充值选项：

  • 信用卡/借记卡购买
  • 银行转账
  • P2P交易
  • 来自外部钱包的加密货币存款

对于初学者来说，信用卡/借记卡选项是最方便和即时的方式开始交易ELYS。

了解用于ELYS交易的MEXC界面

MEXC交易界面直观且功能丰富，包括：

  • ELYS市场深度的订单簿
  • 跟踪ELYS表现的价格图表
  • ELYS交易的交易历史
  • 执行ELYS交易的下单面板

在下第一笔ELYS交易之前，请熟悉这些元素和可用的订单类型。

方法1：直接使用信用卡/借记卡购买

对于加密货币初学者，MEXC的信用卡/借记卡选项提供了直接购买ELYS的方法。登录后：

  1. 从顶部导航菜单或主页进入“购买加密货币”部分。
  2. 从可用的加密货币列表中选择ELYS
  3. 输入您希望购买的ELYS数量或您打算花费的法定金额。
  4. 选择支付货币（USD、EUR、GBP等）并输入您的卡信息。
  5. 查看交易详情，包括ELYS数量、汇率和适用费用。
  6. 确认购买并完成任何必要的3D安全验证

交易通常在几分钟内处理完成，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。为了在购买ELYS时尽量减少费用，可以考虑：

  • 在非高峰时段购买。
  • 购买较大数量的ELYS以减少固定费用的百分比影响。
  • 检查ELYS购买是否有促销费折扣。

方法2：在MEXC现货市场上交易ELYS

对于有经验的用户，在MEXC现货市场上交易ELYS提供更多控制权和潜在更好的价格。

  • 使用USDT（Tether）为您的账户充值，可以直接在MEXC上购买或从其他钱包转账。
  • 导航到“现货交易”部分并搜索ELYS/USDT交易对。
  • 界面显示ELYS的实时价格变动交易量订单簿深度
  • 下达市价单以最佳可用价格立即执行，或者下达限价单以特定价格购买ELYS。
  • 执行后，您的ELYS余额将出现在您的MEXC现货钱包中。您可以继续交易、持有等待ELYS升值，或将ELYS转移到外部钱包进行长期存储。

替代方法和高级选项

  • P2P交易：MEXC的P2P平台直接连接买家和卖家，允许您使用本地支付方式进行ELYS购买，通常费用较低。
  • 期货交易：MEXC提供带有杠杆的ELYS期货合约，使您能够最大化潜在回报同时投入较少资本。USDT-M和COIN-M期货选项均可用于ELYS。
  • 质押和收益：ELYS持有者可以参与MEXC上的质押机会，通过ELYS代币的年百分比收益率（APY）获得被动收入。
  • 促销和空投：MEXC定期举办ELYS交易竞赛、空投和启动板活动，提供以优惠价格获取ELYS代币或赢取奖励的机会。

结论

MEXC提供了多种安全途径来获取ELYS，适合您的经验水平和投资目标。为了保护您的ELYS投资，请始终启用所有可用的安全功能，并考虑将重要的ELYS持仓转移到硬件钱包初学者可能更倾向于直接用卡购买ELYS，而有经验的交易者则可以利用现货交易的高级功能。无论您是为了短期收益还是为了长期持有，MEXC都为您提供了一个安全用户友好的ELYS交易平台。在您购买ELYS之后，探索质押赚币产品以最大化您的数字资产潜力。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金