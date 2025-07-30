如何在MEXC上购买BONE：详细指南

Bone ShibaSwap（BONE）是ShibaSwap去中心化交易所生态系统中的一个治理代币，于2021年由Shiba Inu团队推出，旨在为Shiba Inu（SHIB）生态系统内的社区驱动决策赋能。BONE代币允许持有者对提案进行投票、提交新想法并参与BONE SHIBASWAP项目的未来方向，其投票权与持有的BONE数量成正比。作为以太坊上的ERC-20代币，BONE旨在补充SHIB和LEASH，提供诸如去中心化治理、质押奖励以及与ShibaSwap的DeFi产品集成等独特功能。BONE代币强大的社区支持及其在不断扩展的BONE SHIBASWAP项目生态系统中的角色吸引了众多零售交易者和加密爱好者，他们希望接触创新型、社区主导的项目。

MEXC作为一家全球最受信任的加密货币交易所之一脱颖而出，以其强大的安全协议、全面的风险管理系统和定期的安全审计而闻名。对于BONE代币交易者而言，MEXC提供了高流动性、极具竞争力的交易手续费结构（起价仅为0.1%）和快速的交易处理。BONE/USDT交易对在MEXC上线，为新手和有经验的交易者提供了无缝进入BONE SHIBASWAP项目的入口。

在购买BONE代币之前，您必须创建一个安全的MEXC账户。访问MEXC官方网站（MEXC.com）或从Apple App Store或Google Play Store下载MEXC应用程序，然后点击右上角的“注册”。注册可以通过电子邮件地址、手机号码或第三方账户（Google、Apple、MetaMask、Telegram）完成。

注册后，通过以下方式增强账户安全性：

启用双因素身份验证（2FA）

设置强且唯一的密码

完成身份验证（KYC）

KYC流程简单明了，通常在24小时内完成，需要提供政府签发的身份证件、地址证明和手持身份证的自拍照。

为账户充值时，MEXC支持：

信用卡/借记卡购买

银行转账

点对点交易

从外部钱包存入加密货币

对于初学者来说，信用卡/借记卡选项是最便捷且即时开始交易BONE代币的方式。MEXC的交易界面直观且功能丰富，包括订单簿、价格图表、交易历史和下单面板。在执行第一笔BONE代币交易前，请熟悉这些元素。

对于那些寻求快速简便方式购买BONE代币的用户，MEXC的信用卡/借记卡选项非常理想。登录后：

从顶部菜单或首页导航到 “购买加密货币” 部分。

部分。 从可用加密货币列表中选择 BONE 。

。 输入您希望购买的BONE数量或您想花费的法币金额。

选择支付货币（USD、EUR、GBP等）。

输入您的卡片详细信息，并查看交易内容，包括BONE代币数量、汇率和适用费用。

确认购买后，完成任何所需的3D安全验证。交易通常在几分钟内处理完毕，您可以在“订单”或“交易历史”部分监控状态。

减少费用的小贴士：

在非高峰时段购买。

购买较大金额以减少固定费用的百分比影响。

检查是否有任何促销费用折扣。

对于寻求更优价格或高级交易选项的BONE SHIBASWAP项目代币用户，推荐使用MEXC现货市场：

用基础货币如 USDT （Tether）为账户充值，该货币可以购买或存入。

（Tether）为账户充值，该货币可以购买或存入。 前往 “现货交易” 部分并搜索 BONE/USDT 交易对。

部分并搜索 交易对。 界面显示BONE的实时价格波动、交易量和订单簿深度。

MEXC提供：

市价单 以最佳可用价格立即执行。

以最佳可用价格立即执行。 限价单以特定价格或更好的价格购买BONE代币。

订单成交后，您的BONE代币余额将出现在MEXC现货钱包中。然后您可以选择继续交易、持有以期待升值或将代币转移到外部钱包进行长期存储。

MEXC提供了其他获取和最大化BONE代币持仓的方法：

点对点交易平台 ：直接连接买卖双方，允许通过 银行转账 、 移动支付 或其他本地支付选项购买BONE，通常费用较低。

：直接连接买卖双方，允许通过 、 或其他本地支付选项购买BONE，通常费用较低。 期货交易 ：MEXC提供带杠杆的BONE期货合约，使您能够以较少的资本投入最大化潜在回报。

：MEXC提供带杠杆的BONE期货合约，使您能够以较少的资本投入最大化潜在回报。 质押与收益 ：BONE代币持有者可以参与MEXC上的质押机会，通过 年百分比收益率（APY） 赚取被动收入。

：BONE代币持有者可以参与MEXC上的质押机会，通过 赚取被动收入。 促销与空投：MEXC定期举办针对BONE SHIBASWAP项目的交易竞赛、空投和启动板活动，提供以优惠价格获取代币或赢取奖励的机会。

MEXC提供了多种安全途径获取BONE代币，满足不同经验水平和投资目标的需求。为了保护您的投资，请始终启用所有可用的安全功能，并考虑将重要持仓提取到硬件钱包中。初学者可能更喜欢直接通过银行卡购买，而有经验的交易者则可以利用现货交易的高级功能。无论您是为了短期收益还是长期持有投资BONE SHIBASWAP项目，MEXC都为您提供了一个安全且用户友好的平台来开启您的BONE代币之旅。购买后，探索质押和收益产品以最大化您的数字资产潜力。