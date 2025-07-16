精彩回顾！2024上半年行业重磅事件盘点









2024 年美东时间 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特币现货 ETF 在美国上市，并在次日上市交易。比特币现货 ETF 的申请先后经过十年时间的周旋与波折，最终迎来了胜利。





根据市场数据显示，截至目前为止，比特币现货 ETF 累计净流入规模已经超过 200 亿美元，市场上整体依旧还是以流入为主，这一数据仍有望进一步扩大。









比特币现货 ETF 的通过意味着加密行业正进入“转折点”阶段，它将与传统金融系统更加融合。通过引入比特币现货ETF，监管机构可以对基金的运作和披露要求进行监管，从而提高市场的透明度和规范性，吸引更多投资者参与。









交易拥堵和居高不下的 gas 费用，一直是制约区块链网络应用大规模爆发的一个重要因素。坎昆升级的到来意味着以太坊扩容之路的开启，增强了网络扩展性，同时更高的交易吞吐量和更低的交易费用将使得 L2 上更多项目的开发以及用户的涌入，届时优质项目产生可能性也将大幅提升。





以太坊除了面临来自其他公链的竞争外，Layer2 技术的发展和模块化区块链的推进，以太坊的角色可能会逐渐转变，即以太坊不再是唯一的结算层选项，这种变化可能会改变以太坊在加密生态系统中的地位和功能。









受比特币现货 ETF 通过的影响，以及比特币减半的预期，2024 年 3 月比特币价格突破 73000 美元，达到新一轮的价格历史新高。





比特币价格的新高点燃了市场的热情，受到比特币行情上涨等因素，其他主流加密货币也呈现出上行趋势。









经历 FTX 崩盘，头部明星项目出走，稳定币出逃等事件影响后，Solana 网络再次迎来荣光。除外部市场环境因素的变化和自身积极自救动作不断外，大量热门 Meme 代币的出现进一步推动了 Solana 网络重新走向舞台中央。





在 Solana 网络上， SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERF 等 Meme 代币先后接棒引起财富效应，吸引了大量的用户涌入 Solana 网络，高 TPS 低 gas 的特点提供了良好的交易体验。与此同时，SOL 币价同样受益，价格一度突破 210 美元 。









2024 年 4 月 20 日，比特币于区块高度 840000 成功完成第四次减半，比特币网络的挖矿奖励由 6.25 BTC 减半至3.125 BTC。





比特币减半减少了比特币的供应量，使其稀缺性进一步提升，从而导致市场对于比特币需求的增加，进而影响价格。除此之外，比特币减半事件通常被看作是推动比特币牛市的积极因素，也将进一步影响整个行业的发展。









继比特币现货 ETF 通过后，在 5 月 24 日，SEC 批准了首批在美国上市的 8 支以太坊现货 ETF，这是加密货币又一里程碑事件。截止目前最新消息，以太坊现货 ETF 将于 7 月 23 日正式上市交易。





比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF 的先后通过，为加密货币行业的合法性树立了标杆，并将加密货币进一步推向主流。为了实现加密货币的大规模采用，与传统金融体系的融合成为不可或缺的趋势。









2024 年至今，尽管许多备受瞩目的明星项目相继上线，但它们的代币价格表现并未如人们所期望，对于散户而言并不是一个理想的投资选择。反观 Meme 代币却成为市场焦点。Memecoin 凭借强大的市场共识和百倍千倍的财富效应，短时间吸引大量的关注和资金流入。





Meme 代币浪潮兴起，VC 代币走下神坛，背后折射出的是社区用户不再愿意对当前市场分配模式进行买单。明星项目以 VC 为主导，散户无法参与且二级市场盈利有限甚至无法盈利，而 Meme 给了散户一个获得公平参与共享红利的选择。









受美国总统选举的影响，两位总统候选人的相关代币开始表现活跃。特别是在最近川普遭遇枪击事件后，川普相关代币以及大量新出现的 Meme 代币迅速席卷了加密市场。





除了总统候选人本身的名人效应外，他们对加密货币市场的倾向性也对整个加密市场产生影响。近期，由于川普的支持率不断上升，同时他在竞选中表现出对加密货币的支持态度，这对加密市场来说是利好消息，整个市场重新回暖。





