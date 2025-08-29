比特币与以太坊，分别代表着加密世界最坚实的安全性与最强大的可编程性。然而，两者之间的“互通性”成为 Web3 发展中的一大关键挑战。比特币资产难以参与链上生态，而以太坊又难以继承比特币的信任与共识。Hemi 的出现，正是为了解决这一问题。 Hemi 是一个创新的模块化 Layer 2 网络，它通过虚拟机（hVM）、跨链资产传输机制（Tunnels）、独特的共识模型（Proof of Proof）和比特币与以太坊，分别代表着加密世界最坚实的安全性与最强大的可编程性。然而，两者之间的“互通性”成为 Web3 发展中的一大关键挑战。比特币资产难以参与链上生态，而以太坊又难以继承比特币的信任与共识。Hemi 的出现，正是为了解决这一问题。 Hemi 是一个创新的模块化 Layer 2 网络，它通过虚拟机（hVM）、跨链资产传输机制（Tunnels）、独特的共识模型（Proof of Proof）和
新手学院/热币专区/项目介绍/一文读懂 Hem...的“超级协议”

一文读懂 Hemi：打通比特币与以太坊的“超级协议”

2025年8月29日MEXC
0m
Hemi
HEMI$0.03567+5.12%
Solayer
LAYER$0.2489+0.60%
Zypher Network
POP$0.001083--%
DeFi
DEFI$0.000822+5.51%
比特币
BTC$105,947.58+3.93%

比特币以太坊，分别代表着加密世界最坚实的安全性与最强大的可编程性。然而，两者之间的“互通性”成为 Web3 发展中的一大关键挑战。比特币资产难以参与链上生态，而以太坊又难以继承比特币的信任与共识。Hemi 的出现，正是为了解决这一问题。

Hemi 是一个创新的模块化 Layer 2 网络，它通过虚拟机（hVM）、跨链资产传输机制（Tunnels）、独特的共识模型（Proof of Proof）和原生代币 HEMI，构建了一个连接比特币与以太坊的桥梁。简单来说，Hemi 让比特币变得“可编程”，也让以太坊级别的应用能直接读写比特币状态。

1.什么是 Hemi？


Hemi 是一个创新的 Layer 2 网络，致力于将比特币的安全性与以太坊的可编程性结合起来，打破链与链之间的信息孤岛。通过虚拟机（hVM）、PoP 共识机制、Tunnels 资产跨链系统，以及原生代币 HEMI，Hemi 正在构建一个真正可互操作、可拓展、面向开发者友好的模块化 Web3 生态。

2.Hemi 的核心技术亮点


为了实现连接比特币与以太坊的目标，Hemi 设计并开发了一系列创新技术。这些技术不仅提升了网络的安全性和效率，也极大地扩展了比特币资产的可编程能力。下面，我们来详细看看 Hemi 的几大核心技术亮点。

2.1 hVM：让比特币“开口说话”


Hemi 虚拟机（hVM）支持开发者直接读取比特币链上的状态（如 UTXO、区块头、Merkle 证明等），并用 Solidity 编写跨链逻辑。这意味着：

  • 智能合约可以基于比特币数据运行
  • 构建比特币驱动的稳定币、预言机、跨链 DeFi 成为可能
  • 原生 BTC 有机会真正融入 DeFi 生态

2.2 PoP 共识：继承比特币的安全性


Hemi 采用 Proof of Proof 共识机制，周期性将网络状态哈希提交到比特币主链。该设计实现了无需直接参与比特币挖矿即可继承其安全性，保证了最终性的高度确定性。同时，PoP 机制兼顾了快速出块和低交易成本，非常适合价值密集型的智能合约和跨链操作。

2.3 Tunnels 机制：安全、高效的资产跨链通道


Hemi 提出了一种无需信任中介的新型跨链机制——Tunnels，用于在比特币、以太坊及其他网络之间高效、安全地转移资产。相比传统跨链桥，Tunnels 更加去中心化、更安全，用户可以放心将 BTC、ETH 等主流资产用于 DeFi、NFT 等高阶场景。

3.HEMI 代币：Hemi 网络的核心激励与价值载体


作为 Hemi 网络的原生代币，HEMI 扮演着多个关键角色：

3.1 网络安全与共识激励


HEMI 被用于激励 PoP 验证者，参与共识并确保状态提交至比特币主链的过程安全、高效。验证者质押 HEMI 可获得区块奖励与手续费回报。

3.2 系统资源使用


在 hVM 上部署智能合约、调用比特币状态、使用跨链 Tunnels 等操作，均需要消耗 HEMI 作为 Gas 费。这类需求将随着生态发展持续增长。

3.3 治理与提案投票


HEMI 持有者可以参与网络治理，包括参数调整、协议升级等，为 Hemi 的未来方向投下关键一票。

3.4 跨链质押与桥接流动性


在 Tunnels 机制中，HEMI 也可能作为流动性锚定的资产之一，用于跨链资产的抵押、担保或 LP 激励。

HEMI 不只是一个交易代币，更是整个网络安全、资源分配与治理权重的锚点，价值捕获逻辑清晰，成长空间广阔。

4.Hemi 背后的团队与生态基础


Hemi 由比特币核心开发者 Jeff Garzik 和前 Coinbase 工程师 Max Sanchez 共同创立，团队具备深厚的底层协议开发能力和实际落地经验。Hemi Labs 于 2024 年 9 月宣布完成了一轮 1500 万美元的融资，主要投资方包括 Breyer CapitalBig Brain Holdings

当前，Hemi 已与多个头部 DeFi 项目如 Sushi、Izumi、LayerBank 等展开合作，并与以太坊其他 Layer 2 网络保持开放式兼容。伴随 hVM 的不断完善和 Tunnels 的部署落地，未来将有更多 BTC 原生资产接入 Hemi 生态，实现真正意义上的多链互联。


目前，HEMI 代币已在 MEXC 平台上线，您可以超低费率进行代币交易，步骤如下：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 HEMI 代币名称，选择 HEMI 的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与HEMI的空投活动，赢取更多奖励！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金