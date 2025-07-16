什么是 Haedal Protocol？Sui 生态优质流动性质押平台

MEXC 已首发上线 HAEDAL 现货交易和合约交易，与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 HAEDAL 的空投活动！ 随着区块链技术的不断发展，流动性质押（Liquid Staking Derivatives，LSD）逐渐成为加密领域的重要趋势。特别是在公链 Sui 上，Haedal Protocol 凭借其创新设计与强大功能迅速脱颖而出！ 1. 什么是 HaedMEXC 已首发上线 HAEDAL 现货交易和合约交易，与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 HAEDAL 的空投活动！ 随着区块链技术的不断发展，流动性质押（Liquid Staking Derivatives，LSD）逐渐成为加密领域的重要趋势。特别是在公链 Sui 上，Haedal Protocol 凭借其创新设计与强大功能迅速脱颖而出！ 1. 什么是 Haed
MEXC 已首发上线 HAEDAL 现货交易和合约交易，与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 HAEDAL 的空投活动！

随着区块链技术的不断发展，流动性质押（Liquid Staking Derivatives，LSD）逐渐成为加密领域的重要趋势。特别是在公链 Sui 上，Haedal Protocol 凭借其创新设计与强大功能迅速脱颖而出！

1. 什么是 Haedal Protocol？


Haedal Protocol是构建于 Sui 公链之上的领先流动性质押协议。它为用户提供了强大的流动性质押基础设施，使用户可以将自己的 SUI 和 Walrus 代币质押到验证节点，从而持续获得共识奖励，同时释放流动性质押代币（LST） 的流动性，以便用户进一步参与去中心化金融（DeFi）。

Haedal Protocol 不仅仅是一个简单的质押平台，更是一个集流动性质押、收益聚合、去中心化治理于一体的综合性金融协议。Haedal 帮助保障了 Sui 生态的安全性，促进其长期可持续性、治理和去中心化发展。此外，围绕自身的流动性质押基础设施，Haedal 还在构建一系列配套产品，包括 Haedal Market Maker、haeVault 等。这种系统化的产品矩阵能够帮助 Haedal 从 Sui 网络上活跃的链上交易活动中捕捉大量价值，进一步优化自身的收益表现优势，并为 Sui 用户提供更加深厚、高效的流动性。

2. Haedal Protocol 的功能特征


2.1 流动性质押（Liquid Staking）


在 Haedal Protocol 上，用户质押 SUI 后，将获得 1:1 比例的 stSUI 代币。该代币代表用户的质押份额，并且可以自由交易、参与 DeFi 项目，极大提高了资金使用效率。

2.2 动态验证者选择


Haedal 实施动态验证者选择机制，自动选择净 APR 最高的验证者进行质押，优化用户收益。

2.3 Hae3 模块：提升收益的创新方案


Haedal 推出 Hae3 模块，包括 HMM 和 haeVault，旨在提升用户收益：

1）HMM（Haedal Market Maker）：基于预言机定价，提供集中流动性，自动再平衡与做市，防御 MEV 攻击，提升 haSUI 的 APR。
2）haeVault：为用户提供自动化的流动性管理，模拟专业做市策略，降低参与门槛，提升收益。

2.4 去中心化自治（DAO）


Haedal 在积极推进去中心化治理机制。持有平台治理代币 HAEDAL 的用户，可以对协议升级、经济模型调整等关键事务进行提案与投票，真正实现社区共治。

3.Haedal 代币（HAEDAL）是什么？有什么作用？


HAEDAL是 Haedal 的原生治理代币，具备以下核心功能：

参与治理：持币者可以发起提案、参与投票，影响协议未来发展方向。
激励分配：用于奖励积极贡献者，如节点运营者、流动性提供者等。
质押激励：未来可能引入 HAEDAL 质押，享受额外奖励。

Haedal 对 HAEDAL 的发行与分配进行了合理设计，以确保生态长期健康发展：

社区奖励与激励：45%
团队与顾问：20%
生态发展基金：15%
流动性支持与质押奖励：20%

此外，Haedal 还发行了 haSUI 代币，作为 SUI 质押的流动性代表，可在 DeFi 协议中使用，提升资产利用效率。

4.HAEDAL 代币空投


Haedal 推出迄今为止 Sui 生态系统中规模最大、最受社区关注的空投之一。

4.1 空投对象


1）核心社区成员与支持者：活跃主持人、大使、内容创作者等
2）Haedal 产品和 LST 的活跃用户：haSUI、haWAL、haeVault 使用者，以及在 Sui 主要 DeFi 协议中使用 Haedal LST 的用户
3）社区合作伙伴：Bucket、Cetus、DeepBook、Hippo、Navi、Scallop、Walrus等社区
4）积极参与预发布活动的用户

4.2 领取时间


开始时间：4 月 29 日 20:00 (UTC+8)
领取地址：https://haedal.xyz/airdrop

5. 如何在 MEXC 购买 HAEDAL 代币


Haedal Protocol 凭借一系列极具创新性的架构设计，在 Sui 生态流动性质押领域脱颖而出，成为当之无愧的领军协议。对于那些渴望在 Sui 生态中挖掘稳健收益机会，同时希望释放手中资产流动性以参与更多元化 DeFi 活动的用户而言，Haedal Protocol 无疑是一个极具吸引力且值得深度关注、积极投入的优质平台。

在 Haedal Protocol 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已上线 HAEDAL 现货交易和合约交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

如何在 MEXC 购买 HAEDAL


1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 HAEDAL 代币名称，选择 HAEDAL现货交易合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

