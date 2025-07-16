GUNZ破局，打响游戏公链体验争夺战

GUNZ（GUN）是由德国游戏开发商 Gunzilla Games 打造的 Layer 1 区块链生态系统，旨在为 AAA 级游戏提供去中心化的基础设施。其首款应用赛博朋克主题的大逃杀游戏《Off The Grid》（OTG ）已经推出抢先版，并上线 PS5、Xbox 等平台，这标志着链游领域向主机市场的重大突破。









当前 Web3 游戏领域面临双重困境：区块链技术始终未能与 3A 级游戏体验深度融合；而传统 Web2 游戏体系下，玩家仅享有资产使用权，虚拟经济系统的封闭性严重制约了社区活力与资产流动性。





针对这些行业痛点，GUNZ 通过结合顶级游戏开发与区块链技术，构建了一个让玩家真正拥有游戏内资产的生态系统，使游戏时间转化为可量化的数字价值。作为由游戏开发者为游戏开发者打造的平台，GUNZ 消除了工作室对定制区块链架构进行深度投资的需求。相反，它提供了一套白标产品和易于集成的 SDK，使任何工作室都能无缝地推出社区驱动的经济模式。









资产所有权革命：GUNZ 的核心突破在于赋予玩家对游戏内资产的真正所有权。所有道具、皮肤等资产均记录在链上，玩家可自由交易，赋予玩家对其数字资产的完全控制权和实际价值，这与传统游戏中玩家实际上只是 “租用” 游戏内物品的模式形成鲜明对比。





玩家驱动的经济模型：在 GUNZ 生态中，玩家通过游戏行为积累资产，并可以交易或租赁其资产，将游戏时间转化为实际收益。这一设计不仅提升玩家参与度，更催生了职业玩家生态，形成“玩游戏即创造价值”的正向循环。





安全与透明性保障：链上交易记录公开透明，资产所有权与交易历史可追溯，极大降低欺诈风险。玩家可验证资产的稀缺性与真实性，确保交易公平性。





AAA级游戏性能支撑：作为专为游戏设计的公链，GUNZ 提供了高性能和可扩展性，支持快速、安全和低成本的交易。在OTG测试期间，成功承载90万+日活用户与数百万笔交易，验证其处理大规模游戏经济的能力。













代币名称：GUN

代币总供应量：10,000,000,000 GUN

初始流通量：16.05%（6.45 亿枚）









GUN 代币在 GUNZ 生态系统中具有双重核心功能。作为生态系统的基础货币，GUN 代币是所有交易必需的燃料费支付工具，同时为验证者 NFT 提供运行支持，硬件验证者通过验证交易获得 GUN 奖励，未来升级后验证者 NFT 将支持跨游戏获取奖励。





在游戏场景内，GUN 是《Off The Grid》的主要流通货币，玩家需使用 GUN 进行 NFT 物品交易、购买定制物品、支付月度订阅和战斗通行证费用，以及覆盖HEX解码、转售佣金等游戏内支出。随着更多游戏接入 GUNZ 生态，GUN 的实用性将通过模块化设计持续扩展，适配不同游戏机制的需求。









与多数 GameFi 项目不同，Gunzilla Games 选择以“游戏优先”而非“代币优先”的路径拓展市场。OTG 通过开放资产所有权吸引传统玩家，而非构建复杂的代币经济模型。这种模式或许能吸引更多传统玩家，为链游带来新的发展机遇。并且伴随 VR/AR 硬件普及，沉浸式游戏体验需求激增。GUNZ 凭借 3A 级画质与去中心化资产所有权，不仅提升玩家体验，更可能成为“游戏出圈”的关键基础设施，为链游打开主流市场。





MEXC 交易所敏锐捕捉到这一趋势，并通过低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。





目前，MEXC 平台已首发上线 GUN 代币的现货和合约交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。





1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

2）在搜索框中搜索 MNT 代币名称，选择 MNT 的现货或合约交易；

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。