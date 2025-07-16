Griffain千倍涨幅，Blinks+AI会是下一个风口吗？

随着 Solana 公布开启第一个 AI 黑客松，市场目光再次聚焦于 AI Agent 领域，尤其是 Griffain 这一项目的崛起，不仅引发了广泛讨论，更带动了整个 Blinks 生态的复兴。









Griffain，一个植根于 Solana 区块链上的人工智能代理引擎，自 11 月 1 日在 Hacking for Agentic Finance 黑客松上首次亮相以来，便迅速吸引了业界的广泛关注。其核心理念是将用户的想法直接转化为实际行动，通过代理引擎实现用户需求的即时满足。这一创新理念不仅得到了包括 Jupiter、Dialect 在内的多家企业和机构的青睐与合作，更在短时间内推动了 Griffain 市值的飙升。





自*URLS-GRIFFAIN_USDT*上线以来，市值一路飙升，现已超过 3 亿美元，并持续突破前高。这一暴涨不仅反映了市场对 Griffain 的高度认可，也预示了 AI 技术在区块链领域的巨大潜力。













作为 Solana 生态中的重要组成部分，Blinks 由 Actions（Solana Actions）和 Blinks（BlockchAIn links）两部分构成。其中，Actions 提供合规 API，用于快速完成转账、执行智能合约等操作，具有高效、低延迟的特点，适用于各种应用场景。而 Blinks 则将 Actions 转换成可共享链接，支持用户在网页或社交平台直接预览并触发链上交易。





在 Griffain 市值暴涨的带动下，Blinks 生态也迎来了复兴。特别是 Griffain 作为 Blink+AI agent 的成功案例，为Blinks 生态注入了新的活力。Griffain 通过打通需求端与 Solana 生态，实现了在 Solana 现有技术体系范围内的各种需求的即时满足。这种深度融合不仅提升了用户体验，也为 Blinks 生态带来了更多的应用场景和商业价值。





随着 Griffain与 Blinks 的深度融合，两者共同打造了一个更加智能、高效的区块链生态系统。









Griffain 的成功并非偶然，其代理引擎的创新理念固然重要，但更关键的是其与AI技术的深度融合与创新。在 AI 时代，搜索引擎的终极形态应是由需求端提出需求，AI 直接提供结果或解决方案，而非仅仅提供网页链接，更注重用户需求的满足和智能化服务的提供。Griffain 正是抓住了这一机遇，通过 AI 技术的深度应用，为用户提供了更加智能、便捷的服务体验。





随着 Griffain 与 Blinks 的火爆，Solana 生态中的 AI 开发者也迎来了前所未有的发展机遇。Solana 已成为 2024 年吸引新开发者涌入区块链的热门通道之一。除了 Memecoin 的吸引力外，AI agent 的广阔前景同样令人瞩目。在Solana上，短时间内涌现出大量 AI agent 项目，虽然它们仍处于实验阶段，但得益于 Solana 出色的流动性和完善的开发者社群，这些项目得以快速成长和发展。





Griffain 与 Blinks 的深度融合不仅为 AI 开发者开辟了新的应用场景和商业模式，更为 Solana 生态的多元化发展注入了强劲动力。随着 AI 技术的不断发展和区块链技术的日益成熟，Blinks+AI 领域将迎来更多的创新项目和应用场景，为 Web3 世界带来更加丰富多彩的发展前景。









面对 Griffain 与 Blinks 的火爆现象以及 Blinks+AI 领域的广阔前景，投资者如何把握这一风口机遇呢？在这个充满机遇和挑战的加密货币生态系统中，用户需要保持谨慎和理性的态度，选择合适的交易平台进行交易。





MEXC 交易所作为全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的交易品种、高效的交易体验和优质的服务质量赢得了广大投资者的信赖和支持。因此对于想要抓住 Blinks+AI 风口的投资者来说，MEXC 无疑是一个理想的选择。





以 MEXC APP 为例，如何在平台上交易*URLS-GRIFFAIN_USDT* ？





第一步：登录 MEXC App，点击【交易】；

第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索【GRIFFAIN/USDT】；

第三步：点击【买入GRIFFAIN】。







