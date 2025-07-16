全球股灾来袭，「对等关税」成为导火索？加密市场还能撑多久？

就在市场经历动荡的第一季度后开始重趋稳定之际，一场突如其来的“政策风暴”再度震撼全球投资者。美国总统唐纳德·特朗普签署的《互惠关税》行政令引发连续三天惨烈暴跌，美国股市市值蒸发逾 11 万亿美元。就连素来被视为风险偏好投资者避风港的加密货币领域，也未能在这场连锁反应中幸免。有人将这场暴跌归咎于特朗普颇具争议的“用药论”，也有人视之为新经济秩序的开端。









在特朗普总统签署《互惠关税》行政令仅一周后，全球市场就遭遇了近 50 年来最严重的暴跌。这位美国总统在返回华盛顿的专机上接受采访时，竟将股市崩盘轻描淡写地称为必要代价：“有时候你必须吃药才能解决问题。”此番言论立即引发市场恐慌，纳斯达克 100 指数期货应声暴跌超 6%。





所谓“药方”，正是本届美国政府推行的互惠关税政策。这种贸易策略的转向意味着：凡是已对美国商品征收高关税的国家，美国都将对其实施对等甚至更高关税。这标志着美国从根本上改变了多边自由贸易规则——尽管白宫将其包装成推动“公平贸易”的举措，但极可能引发全球供应链与资本市场的系统性震荡。









据 The Kobeissi Letter 测算，美国股市在短短 44 个交易日内蒸发市值达 11.1 万亿美元——这个数字相当于美国 GDP 总量的 38%。主要股指在三天内集体暴跌超 15%，跌幅甚至超过新冠疫情最严峻时期的股市动荡。此次崩盘已超越 1987 年“黑色星期一”，成为现代金融史上最惨烈的股灾之一。





这场灾难绝非美国独有，全球市场呈现同步塌方式下跌：





日本 日经指数 暴跌超过 2500 点，触发期货熔断；

韩国 KOSPI 指数大跌 4.39%，触发“sidecar”交易暂停；

台湾 加权指数 开盘即跌近 10%，台积电与富士康股价双双跳水；

德国 DAX 、英国 富时 、 欧洲斯托克 50 期货全面重挫；

标普 500 期货触发熔断警告，若跌幅达到 20%，市场将全天关闭。





对冲基金深陷“加密版雷曼时刻”，保证金追缴风暴席卷股币双市，这一危机正持续加剧金融体系崩盘的担忧。













作为过去几年风险投资者的避风港，加密资产市场在这场全球风暴中也未能幸免。









市场恐慌与贪婪指数骤降至 23，跌入“极度恐惧”区间，反映出全球市场的悲观情绪。短短 24 小时内，全球共有 29 万名交易者遭遇爆仓，清算金额突破 8.93 亿美元——其中多头仓位占比高达 85%。曾被视为市场动荡时期避风港的加密货币市场，如今正首当其冲承受投资者的恐慌性抛售。













各国对《互惠关税》行政令的反应呈现明显分化：





越南、阿根廷、以色列 等已取消对美国产品关税；

印度 意向推进美国产品零关税；

中国 率先宣布对美商品加征 34%反制关税；

欧盟计划于4月9日就报复性关税展开投票。





新加坡总理黄循财更指出：“基于规则的全球化和自由贸易时代已经结束，如今人们正进入一个更加武断、充斥着保护主义以及危险的新阶段。”





当前市场动荡不仅反映短期波动，更揭示了全球贸易秩序的结构性变革——保护主义与地缘政治张力正在重塑未来经济格局。









尽管市场短期极度恐慌，但也有投资人看到了潜在机会。BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 提到：“债券市场的 MOVE 波动率指数若突破 140，美联储或将迫于市场压力再次开启印钞机。”









Kalshi 预测市场最新数据显示，美国2025年陷入经济衰退的概率已飙升至68%，创下数月来新高。就连摩根大通也发出预警，敦促美联储在下次议息会议前提前降息。





尽管前景黯淡，顶级交易员 Eugene Ng 认为，本轮市场暴跌对具备正确策略的投资者而言，恰是千载难逢的财富机遇。他给出的忠告是：“活下去才是关键。”与此同时，《公式新闻》创始人 Vida 认为，这仅是周期性调整而非 2008 年级别的金融危机。他预测市场拐点将出现在 2026 年第一季度，建议投资者趁回调阶段逐步建仓。









无论您将特朗普的“用药论”视为良方，还是把互惠关税看作新世界秩序的序章，都无法否认这样一个现实：全球市场正步入波动与不确定性的新纪元。今日的市场脉动，已无法仅凭历史经验解读——投资者必须学会与这种“新常态”共处。





在这个充满变数的时代，理解风险管理与保持市场波动中的定力将成为关键。资本需要新的锚点，而能够穿越风暴的勇者，终将浴火重生。当金融版图开始位移，选择一个配备全套抗风险工具的交易平台，或许就是您最重要的战略部署。







