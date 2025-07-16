无疑，近期社交媒体上的热门话题之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒体平台上，一股与宫崎骏影视作品风格极为相似的 Meme 图片潮流突然涌现，为宫崎骏的“吉卜力风格”赋予了新的韵味和生机。这股风潮的兴起，不仅让人们再次感受到了吉卜力动画的独特魅力，更在加密货币市场中掀起了一场前所未有的波澜。 1. 什么是吉卜力？ Ghibli 画风，这一名词源自日本著名的动画工作室吉卜力（Studio G无疑，近期社交媒体上的热门话题之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒体平台上，一股与宫崎骏影视作品风格极为相似的 Meme 图片潮流突然涌现，为宫崎骏的“吉卜力风格”赋予了新的韵味和生机。这股风潮的兴起，不仅让人们再次感受到了吉卜力动画的独特魅力，更在加密货币市场中掀起了一场前所未有的波澜。 1. 什么是吉卜力？ Ghibli 画风，这一名词源自日本著名的动画工作室吉卜力（Studio G
吉卜力风潮来袭，BNB Chain 持续引爆加密热潮

无疑，近期社交媒体上的热门话题之一便是 Ghibli（吉卜力）。在各大社交媒体平台上，一股与宫崎骏影视作品风格极为相似的 Meme 图片潮流突然涌现，为宫崎骏的“吉卜力风格”赋予了新的韵味和生机。这股风潮的兴起，不仅让人们再次感受到了吉卜力动画的独特魅力，更在加密货币市场中掀起了一场前所未有的波澜。

1. 什么是吉卜力？


Ghibli 画风，这一名词源自日本著名的动画工作室吉卜力（Studio Ghibli）。吉卜力以其独特的视觉风格和深刻的情感表达，创作了众多脍炙人口的动画作品，如《千与千寻》、《龙猫》等。这些作品不仅在全球范围内赢得了广泛的赞誉，更成为了无数人心中不可替代的经典。

2. GPT-4o 新功能：吉卜力风格的催化剂


这一切的起点，可以追溯到 GPT-4o 的新功能。在 GPT-4o 的对话栏内，用户可以直接使用图生图功能。只需上传一张图片，并输入简单的指令（如“把这张图片变成吉卜力卡通风格”），GPT 就能根据原图和指令生成具有吉卜力风格的图片。这一功能的推出，无疑为吉卜力风格的传播提供了强有力的技术支持。

起初，这只是 ChatGPT 的一次普通更新，并未引起太多人的关注。然而，随着一些社交媒体名人的纷纷效仿，上传自己被吉卜力风渲染过的图片，这一风潮逐渐开始蔓延。其中，特斯拉 CEO 马斯克在社交媒体上分享的吉卜力风格图片，更是将这一风潮推向了高潮。


3. Ghibli 代币崛起，热度飙升


在社交媒体名人的助推下，吉卜力风格的热度飙升，进而催生了一系列与吉卜力相关的 Meme 币。其中，最为瞩目的便是同名的 *URLS-GHIBLI_USDT* 代币。这款代币在 Solana 链上发行，伴随着话题和热度的持续上升、配合一些 KOL 的持续喊单，在不到一天的时间就速通了上百倍，吸引了大量投资者的关注和追捧。

除了 Solana 链上的 Ghibli 代币外，市场上还出现了基于 BNB Chain 的同名代币。这两款代币虽然运行在不同的链上，但都受到了吉卜力热潮的显著推动。在 Ghibli 代币的热度带动下，BNB Chain 上的交易量也激增，进一步推动了这一风潮的发展。

不仅如此，Ghibli 的成功还激发了更多以吉卜力元素为主题的加密货币的发行。据不完全统计，市场上涌现出了至少 20 种与吉卜力相关的 Meme 币，如 Ghibli-CZ、Ghibli Elon、Ghiblification 等。这些 Meme 币虽然市值和涨幅各不相同，但都受益于吉卜力风格的热潮，在市场上取得了不俗的表现。

4. BNB Chain 上的 Meme 热潮：从青涩到成熟的蜕变


近期，BNB Chain上的 Meme 热潮持续不减，引发广泛关注。根据 Artemis 数据，从 1 月 25 日起， BNB Chain 和 Solana 链上交易量两者交易量相近，呈现出一定的交错趋势。



从CZ（币安创始人赵长鹏）首次转发推文支持“Happy Trading”单点攻击的小白，到如今成为联合“多套组件”一同升级、连接交易所流动性的“外铠甲”，并熟悉市场情绪随意调节市场情绪的组合攻击“老手”，BNB Chain 在 Meme 领域的成长可谓有目共睹。

2月，BNB Chain 团队发布了一个包含测试代币的 Four.meme 宣传视频，CZ 对此进行了转发并评论“Happy Trading”。尽管 CZ 试图轻描淡写地结束这次事件，但市场的 FOMO 情绪却持续高涨。虽然这波浪潮让 BNB Chain的 DEX 交易量增长了 3 倍以上，但并未能持续太久，Four.meme 平台当周仅成功发射了 10 个代币。

随后，CZ再次发推文表示对Meme 币的好奇，并询问了关于宠物狗 Meme 币的相关问题。然而，当CZ公布宠物狗“西兰花”（Broccoli）的照片和名字后，却并未亲自发行 Meme 币，而是将这一权力交给了社区。这一举动导致市场上瞬间涌现出上万个以“西兰花”同名的 Meme 币，市场陷入混乱和拥堵，投资者资金分散，未能形成高度共识的龙头项目。

“西兰花”事件给 CZ 和 BNB Chain 带来了深刻的启示。CZ 意识到，Meme 不仅需要热度，还需要基础设施的支持和清晰的引导。而 BNB Chain 则需要在可扩展性和社区引导上做出更多努力。为了改进基础设施和社区引导，BSC开始发放流动性支持给头部 Meme 项目，并宣布开启第二轮的流动性支持计划。同时，BNB Chain 还在三月开启了 Pascal 硬分叉测试，引入了新技术以改善恶性 MEV 问题。

这些努力在随后的 Mubarak 事件中得到了验证。CZ 转发配文“Mubarak”，正式开启了“中东概念”的 Meme 热潮。数据显示，从 *URLS-MUBARAK_USDT* 爆火初期至今，BNB Chain 交易量每日都领先于其他主要区块链平台。同时，Four.meme 平台的数据也呈现出增长态势。

更重要的是，这次 Meme 热潮的热点逐渐不再围绕 CZ 展开。BNB Chain 上 Meme 的自主性正在提高，手绘艺术风格 Meme 币 *URLS-BUBB_USDT* 等新型 Meme 币正在崛起。这些趋势表明，BNB Chain 的 Meme 热潮已经进入了一个新纪元，展现出了更加成熟和多元化的发展态势。

5. MEXC 交易所：投资者的首选平台


日前，MEXC 交易所已经宣布推出 DEX+，这是市场上首个创新的 CEX 和 DEX 混合产品，可为链上和链下交易提供一站式体验，目前支持 Solana 链和 BNB Chain，后续将会开放更多生态链。这一创新产品的推出，使得投资者能够更加方便地参与到新兴项目的投资中，同时也降低了交易成本和时间成本。

MEXC 交易所通过快速审核和上线机制，确保投资者能够第一时间参与到新兴项目的投资中。这意味着投资者可以紧跟市场热点，抓住投资机会。同时，MEXC 交易所还优化交易系统，降低手续费率，为投资者提供了更加经济实惠的交易体验。此外，良好的流动性也为投资者提供了更加稳定的交易环境，降低了投资风险。

总之，MEXC 交易所凭借其独特的优势和不断创新的精神，在加密货币市场中脱颖而出，成为了投资者的首选平台。无论是对于想要参与吉卜力风格 Meme 币投资的投资者，还是对于其他加密货币项目的投资者来说，MEXC 交易所都是一个值得信赖的选择。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。




