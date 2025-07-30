Elympics 入门指南 —— 构建娱乐新纪元

功能模块
描述
Gameplay SDK
开发过程中最常使用的接口模块。它是一套专为 Unity 打造的框架和工具集，可帮助你以最小的开发成本创建具备高安全性的竞技类游戏。
大厅与匹配系统
（Lobby & Matchmaking）
管理玩家菜单界面，可实现社交对战，也支持自动匹配功能。系统会学习你的游戏规则，并通过机器学习算法提供更精彩的匹配体验。
PlayPad SDK 登录认证
提供简单安全的玩家身份认证，无论你的游戏部署在浏览器、Telegram 还是独立 App 中，都可抽象化处理身份验证问题，让你专注于打造更精彩的游戏体验。
云部署与托管服务
提供一整套全球托管服务，无需额外运维成本。包括游戏构建托管、按需启动的对战服务器、可扩展的部署环境等，助力全球玩家连接。
Web3 变现功能
通过 Elympics 为 EVM 与 TON 链构建的竞技智能合约，实现玩家激励和变现。你可以使用平台内置方案，或接入自定义的去中心化比赛合约，快速实现链上竞技模式。
Telegram Bot
可将你的游戏部署到 Telegram，并生成专属的游戏机器人，提升用户留存率，增强 Telegram 社区曝光与互动效果。
外部 API 接入
使用简洁的 HTTP Hook 接口，轻松在服务端实现玩家成长系统、战绩同步等自定义功能。
动态排行榜系统
即便在异步竞技环境中，也能让玩家公平竞争。基于 Elympics 的服务器权威架构，保障结果可信、安全。
荣誉值系统
通过为玩家和开发者设立积分与荣誉机制，增强生态参与度和留存率，建立良性竞争环境。
PlayPad
一个连接你游戏构建版本的前端应用，负责处理用户身份认证、赛事参与等功能。部署至 Elympics Cloud 后即可默认启用。
玩家控制面板
玩家可在此发现 Elympics 生态下的所有游戏（包括你的），并设置个人身份、账户信息等。
开发者控制台
配置你的游戏参数、选择服务器集群、设置匹配逻辑，完成上线前的所有准备工作。
CLI
如果你不喜欢使用网页界面，或需要在自动化环境中进行配置，可使用 CLI 工具完成部署与管理。
分配类别
分配占比
描述
核心贡献者
14%
保留给推动 Elympics 协议开发、增长与长期成功的核心建设者与愿景制定者。
早期支持者
11%
分配给在项目初期阶段提供关键资金与专业支持的信任伙伴与投资者。
战略轮
12%
分配给与 Elympics 长期愿景和生态目标高度一致的战略合作机构与投资人。
社区销售与空投
4.5%
用于奖励早期社区参与者，并推动通证在网络中的初始流通。
IDO
1.5%
专为 TGE 前代币预售参与者预留，通过专属启动平台进行。
流动性
10%
用于保障交易活跃度、降低滑点，并支持在主要交易平台的上线与交易深度。
生态与网络增长
28%
用于生态扩展，如开发者激励、市场推广、用户奖励计划，扩大协议影响力。
储备金
19%
为未来的战略机会、产品开发、技术创新以及协议的可持续扩展性提供保障。
分配类别
悬崖期（月）
归属期（月）
TGE 解锁百分比（%）
分配比例（%）
核心贡献者
6
24
0%
14%
早期支持者
4
12
20%
11%
战略轮
3
6
20%
12%
社区销售与空投
0
3
30%
4.5%
IDO
0
3
40%
1.5%
生态与网络增长
0
30
5%
28%
流动性
0
0
100%
10%
储备金
0
24
35%
19%
用途类别
描述
游戏接入
开发者需锁定一定数量的 ELP 才能使用 Elympics 基础设施并对游戏进行变现。
节点运营
节点运营者需质押 ELP 以托管并验证比赛，对此可获得奖励。
对局验证
ELP 可用于通过预言机验证比赛结果，或发起回放审核，部分功能涉及销毁代币。
高级功能解锁
锁仓 ELP 可解锁特权功能，如快速匹配、更高额比赛奖池等，同时提升声誉评分，影响匹配优先级。
质押与空投
用户可将 ELP 质押至保险库中，以参与由游戏、协议或生态伙伴发起的代币空投活动。
回购机制
协议金库将使用平台收入在市场上回购 ELP，以支持代币价值稳定。
治理投票
ELP 持有者可参与协议升级、社区提案和生态基金拨款的治理投票。
数据访问权限
获取实时游戏数据（如用于 AI 工具、直播平台等第三方服务）需持有或支付 ELP。
