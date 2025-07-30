关键要点速览： 1）Elympics 是一个娱乐基础设施平台，将品牌和 IP 与 Play2Win 小游戏连接，覆盖超级应用和各大社交平台。 2）Elympics SDK 让开发者能够轻松构建基于技能的游戏，集成了核心电竞功能，如实时同步、技能匹配、房间管理、服务器托管和自动扩容等，无需任何区块链开发经验。 3）玩家通过赢得比赛可以获得代币奖励，实现真正的 Play2Win 玩法机制，支持多种形式关键要点速览： 1）Elympics 是一个娱乐基础设施平台，将品牌和 IP 与 Play2Win 小游戏连接，覆盖超级应用和各大社交平台。 2）Elympics SDK 让开发者能够轻松构建基于技能的游戏，集成了核心电竞功能，如实时同步、技能匹配、房间管理、服务器托管和自动扩容等，无需任何区块链开发经验。 3）玩家通过赢得比赛可以获得代币奖励，实现真正的 Play2Win 玩法机制，支持多种形式
Elympics 入门指南 —— 构建娱乐新纪元

关键要点速览：


1）Elympics 是一个娱乐基础设施平台，将品牌和 IP 与 Play2Win 小游戏连接，覆盖超级应用和各大社交平台。
2）Elympics SDK 让开发者能够轻松构建基于技能的游戏，集成了核心电竞功能，如实时同步、技能匹配、房间管理、服务器托管和自动扩容等，无需任何区块链开发经验。
3）玩家通过赢得比赛可以获得代币奖励，实现真正的 Play2Win 玩法机制，支持多种形式，包括免费对局、付费挑战和官方赛事。
4）代币经济模型兼顾玩家和开发者的利益，通过入场费、代币分配机制和开发者收益分成，打造可持续发展的生态系统。
5）Elympics 致力于打造全球最大的 Web3 多平台娱乐基础设施网络，未来还将引入智能代理游戏、去中心化游戏托管节点、游戏孵化平台等更多创新功能。

1. 什么是 Elympics


Elympics 的核心是一套 SDK 和基础设施层，开发者可以用它来构建基于区块链、以技能为核心的小游戏，但 Elympics 的目标远不止于此。它希望成为娱乐领域的基础层，将 IP 和消费品牌无缝带入链上世界，无需开发专属代币、管理钱包，也不用让用户面对繁琐的区块链操作体验。

Elympics 基础设施设计支持以下功能：
  • IP 和品牌的无缝接入 Web3 世界。
  • 奖励真实操作与技巧的技能型 PvP 游戏。
  • 支持 Telegram、Coinbase Wallet 以及即将接入的更多社交应用的多平台部署。
  • 基于代币奖池，所有奖励链上结算。


1.1 将 IP 与品牌引入链上游戏


随着数字粉丝文化成为社交消费时代的主流力量，越来越多的娱乐 IP 正积极探索拥抱 Web3 的新方式。Elympics 为这些品牌提供了一个无需发行代币、也不需要团队具备复杂技术能力的区块链游戏集成方案。

Pudgy Penguins 这样知名的项目，已经在尝试这一模式——通过基于技能的休闲小游戏，把用户群体连接在一起，这种社交环境不仅限于 Web3 圈层。

对于 IP 方来说，这不仅打开了全新的变现路径，例如品牌主题锦标赛、限时小游戏活动、社区排行榜等，同时还能确保品牌和 IP 的一致性与正统性得到维护。


1.2 引入 Play2Win 模式


Elympics 的核心创新之一就是独特的 Play2Win 模式。与容易出现代币通胀、机器人滥用等问题的“边玩边赚”（Play-to-Earn）游戏不同，Play2Win 强调竞技公平和经济可持续性。

模式运作方式如下：
  • 玩家需支付一定数量的 ELP（Elympics 原生代币）作为参赛费加入游戏。
  • 胜者从奖池中获得奖励。
  • 每笔参赛费的一部分分配给开发者、赛事主办方、平台协议方等多方参与者。
这种收益分配机制让各方利益保持一致，无需依赖膨胀性奖励或投机热潮，确保了生态系统的长期健康发展。


1.3 简化用户入门流程


对于玩家而言，Elympics 的一大创新在于钱包抽象。它大大降低了参与门槛，用户可以直接通过已经在用的社交账号（如 Telegram）加入游戏，并用 Apple PayGoogle Pay 等熟悉的支付方式为生态参与充值。

进入游戏后，玩家可以选择以法币或稳定币领取奖励，整个流程简便友好，同时核心交易仍在链上完成。这种几乎无门槛的入门体验，对于吸引更广泛的移动端和休闲游戏用户至关重要，也推动 Elympics 成为新娱乐生态的核心平台。

2. Elympics 主要产品及特点


功能模块
描述
Gameplay SDK
开发过程中最常使用的接口模块。它是一套专为 Unity 打造的框架和工具集，可帮助你以最小的开发成本创建具备高安全性的竞技类游戏。
大厅与匹配系统
（Lobby & Matchmaking）
管理玩家菜单界面，可实现社交对战，也支持自动匹配功能。系统会学习你的游戏规则，并通过机器学习算法提供更精彩的匹配体验。
PlayPad SDK 登录认证
提供简单安全的玩家身份认证，无论你的游戏部署在浏览器、Telegram 还是独立 App 中，都可抽象化处理身份验证问题，让你专注于打造更精彩的游戏体验。
云部署与托管服务
提供一整套全球托管服务，无需额外运维成本。包括游戏构建托管、按需启动的对战服务器、可扩展的部署环境等，助力全球玩家连接。
Web3 变现功能
通过 Elympics 为 EVM 与 TON 链构建的竞技智能合约，实现玩家激励和变现。你可以使用平台内置方案，或接入自定义的去中心化比赛合约，快速实现链上竞技模式。
Telegram Bot
可将你的游戏部署到 Telegram，并生成专属的游戏机器人，提升用户留存率，增强 Telegram 社区曝光与互动效果。
外部 API 接入
使用简洁的 HTTP Hook 接口，轻松在服务端实现玩家成长系统、战绩同步等自定义功能。
动态排行榜系统
即便在异步竞技环境中，也能让玩家公平竞争。基于 Elympics 的服务器权威架构，保障结果可信、安全。
荣誉值系统
通过为玩家和开发者设立积分与荣誉机制，增强生态参与度和留存率，建立良性竞争环境。
PlayPad
一个连接你游戏构建版本的前端应用，负责处理用户身份认证、赛事参与等功能。部署至 Elympics Cloud 后即可默认启用。
玩家控制面板
玩家可在此发现 Elympics 生态下的所有游戏（包括你的），并设置个人身份、账户信息等。
开发者控制台
配置你的游戏参数、选择服务器集群、设置匹配逻辑，完成上线前的所有准备工作。
CLI
如果你不喜欢使用网页界面，或需要在自动化环境中进行配置，可使用 CLI 工具完成部署与管理。

3. Web3 元素加持：比赛上链 + 奖励机制


Elympics 将区块链与多人竞技游戏深度融合，通过链上比赛结果基于胜者的奖励分配，打造了一个安全且透明的链上经济体系。

链上比赛结果意味着每一场官方比赛的成绩都会被记录在区块链上，这带来了以下优势：
  • 玩家无法伪造成绩；
  • 所有战绩对外公开、可查；
  • 社区裁判和去中心化审核成为可能。

在此基础上，Elympics 支持零和游戏机制。两位玩家比赛，胜者获得奖励，败者则需支付一定数量的代币作为“参赛费”或“对局押金”。这就像一场公平的电竞对决，赢家不仅收获荣誉，还能获得真实收益。玩家也可以参与“免费比赛”，通过持续获胜积累排名积分，冲击排行榜并获得相应奖励，逐步登上顶峰。

4. Elympics 的代币经济（ELP）


Elympics 生态内的所有互动都围绕着其原生实用代币 ELP 展开。ELP 承担着多重核心角色，包括：

1）作为生态各方价值流转的纽带，捕捉每一次协议内互动所产生的价值增长；
2）Elympics 网络的关键功能对核心参与者（如游戏开发者、节点运营者）实行 ELP 代币准入机制；
3）ELP 质押者可获得专属奖励活动的参与资格——质押数量越多、锁定时间越长，获得的机会也越多；
4）协议费用的一部分会用于回购 ELP 代币，进一步支持其长期价值；
5）玩家可以锁定 ELP，实现无需等待区块确认即可即时进入比赛；
6）玩家可通过销毁 ELP 解锁高级功能（如复盘请求等）；
7）各类游戏需锁定 ELP 以租赁网络安全服务并保障游戏正常运行。

通过上述机制，ELP 不再只是投机工具，而是深度融入游戏玩法与生态活跃度，其价值根植于整个生态系统的真实使用与持续增长。


4.1 ELP 的代币分配


  • 总供应量：3,500,000,000
  • TGE 流通供应量：24.60%
  • 30 个月后达到总供应量
分配类别
分配占比
描述
核心贡献者
14%
保留给推动 Elympics 协议开发、增长与长期成功的核心建设者与愿景制定者。
早期支持者
11%
分配给在项目初期阶段提供关键资金与专业支持的信任伙伴与投资者。
战略轮
12%
分配给与 Elympics 长期愿景和生态目标高度一致的战略合作机构与投资人。
社区销售与空投
4.5%
用于奖励早期社区参与者，并推动通证在网络中的初始流通。
IDO
1.5%
专为 TGE 前代币预售参与者预留，通过专属启动平台进行。
流动性
10%
用于保障交易活跃度、降低滑点，并支持在主要交易平台的上线与交易深度。
生态与网络增长
28%
用于生态扩展，如开发者激励、市场推广、用户奖励计划，扩大协议影响力。
储备金
19%
为未来的战略机会、产品开发、技术创新以及协议的可持续扩展性提供保障。


4.1 ELP 的代币解锁时间


分配类别
悬崖期（月）
归属期（月）
TGE 解锁百分比（%）
分配比例（%）
核心贡献者
6
24
0%
14%
早期支持者
4
12
20%
11%
战略轮
3
6
20%
12%
社区销售与空投
0
3
30%
4.5%
IDO
0
3
40%
1.5%
生态与网络增长
0
30
5%
28%
流动性
0
0
100%
10%
储备金
0
24
35%
19%


4.3 ELP 的代币用途



用途类别
描述
游戏接入
开发者需锁定一定数量的 ELP 才能使用 Elympics 基础设施并对游戏进行变现。
节点运营
节点运营者需质押 ELP 以托管并验证比赛，对此可获得奖励。
对局验证
ELP 可用于通过预言机验证比赛结果，或发起回放审核，部分功能涉及销毁代币。
高级功能解锁
锁仓 ELP 可解锁特权功能，如快速匹配、更高额比赛奖池等，同时提升声誉评分，影响匹配优先级。
质押与空投
用户可将 ELP 质押至保险库中，以参与由游戏、协议或生态伙伴发起的代币空投活动。
回购机制
协议金库将使用平台收入在市场上回购 ELP，以支持代币价值稳定。
治理投票
ELP 持有者可参与协议升级、社区提案和生态基金拨款的治理投票。
数据访问权限
获取实时游戏数据（如用于 AI 工具、直播平台等第三方服务）需持有或支付 ELP。

5. 利用 Elympics SDK 赋能开发者


在 Elympics 生态中，SDK 是推动整个系统发展的核心工具。它为开发者提供了一整套简单易用的功能模块，帮助他们快速为游戏添加多人联机对战功能，无需自行构建复杂的后端架构。

通过内置的实时匹配系统、防作弊机制和可扩展的云服务器支持，Elympics SDK 让开发者可以专注于游戏玩法本身，而不必担心联机逻辑、安全问题或服务器部署等繁琐工作。这大大加快了开发流程，提高了上线效率。

无论是在 TON、Base 还是其他区块链上部署，Elympics SDK 都能大大简化区块链游戏的开发流程，让开发者能够专注于打造下一款爆款游戏，而复杂的后端管理则由 Elympics 全权处理。此外，Elympics SDK 还具备多项关键优势，进一步降低了开发门槛：

  • 极速开发体验：配备强大的多人联机基础设施、奖励结算系统以及即插即用的 UI 组件，开发者可以大幅缩短社交类 PvP 游戏的上线时间。
  • 无需区块链经验：即使没有区块链背景，开发者也能轻松借助模块化 SDK 组件构建游戏并集成奖励机制。
  • 自动托管部署：游戏无需手动配置服务器，系统会自动部署到全球节点，保障玩家流畅的联网体验。
  • 全方位安全保障：开发者可使用一整套安全工具，如防作弊系统、AI 驱动的公平匹配机制，以及可上链验证的比赛结果，保障竞技环境的公平与可信。

借助这些能力，Elympics SDK 不仅大大降低了 Web3 游戏开发的门槛，还为开发者提供了一个安全、高效且可扩展的环境，用于创作、试验并将游戏创意快速落地，助力打造具有爆款潜力的作品。

6. Elympics 生态愿景：打造未来娱乐新版图


Elympics 正在为下一阶段的区块链普及铺设娱乐基础设施，通过赋能基于技巧的区块链小游戏，深入融合至超级应用、加密钱包和社交平台等场景，重塑游戏体验。

与其说 Elympics 仅仅专注于去中心化或竞技类基础设施，不如说它致力于打造一个让 IP、开发者与玩家聚集互动的“娱乐平台”，将娱乐体验带入链上新时代。开发者可通过其 SDK 轻松集成奖励系统、多人匹配、防作弊机制以及全套安全解决方案，无需任何区块链背景或复杂后端开发经验。

Elympics 生态系统目前已支持主流网络（如 TON 和 Base，并计划接入更多链），并正通过 Telegram 以及即将集成的 Coinbase Wallet 等平台进行游戏分发，从而为普通用户打开通往链游世界的便捷入口。

随着越来越多 IP 和合作生态的加入，Elympics 正在重新定义 Web3 游戏的扩展方式——它将区块链游戏无缝融入日常数字娱乐之中，使每一款游戏都成为可分享、可验证的链上体验。


