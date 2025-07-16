2025 年 7 月初，随着比特币（BTC）价格回升，加密市场迎来又一轮情绪高涨的窗口期。在这场资本盛宴中，Meme 币正以惊人的速度崛起，成为散户投资者和机构资本共同追逐的焦点。从 Solana 链上的动物主题代币到 AI 驱动的“文化符号”，Meme 币的进化不仅重塑了加密市场的叙事逻辑，更揭示了技术、文化与金融深度融合的新趋势。 1.数据透视：Meme 币的“指数级增长”与市场地位跃升 根据2025 年 7 月初，随着比特币（BTC）价格回升，加密市场迎来又一轮情绪高涨的窗口期。在这场资本盛宴中，Meme 币正以惊人的速度崛起，成为散户投资者和机构资本共同追逐的焦点。从 Solana 链上的动物主题代币到 AI 驱动的“文化符号”，Meme 币的进化不仅重塑了加密市场的叙事逻辑，更揭示了技术、文化与金融深度融合的新趋势。 1.数据透视：Meme 币的“指数级增长”与市场地位跃升 根据
从边缘文化到加密叙事核心，Meme 币板块热力再起

2025年7月16日
2025 年 7 月初，随着比特币（BTC）价格回升，加密市场迎来又一轮情绪高涨的窗口期。在这场资本盛宴中，Meme 币正以惊人的速度崛起，成为散户投资者和机构资本共同追逐的焦点。从 Solana 链上的动物主题代币到 AI 驱动的“文化符号”，Meme 币的进化不仅重塑了加密市场的叙事逻辑，更揭示了技术、文化与金融深度融合的新趋势。

1.数据透视：Meme 币的“指数级增长”与市场地位跃升


根据 ahrefs.com 的关键词数据分析，随着比特币价格回升，Meme 币相关关键词的全球搜索量也在同步回升，。从流量趋势看，Meme 币相关关键词与 Bitcoin 等主流词汇的走势保持同步。这意味着 Meme 币正成为比特币行情的重要“叙事补充”与市场流量的主战场。

不仅如此，2025 年上半年全球 Meme 币发行量也保持增长的势头。其中，Solana 以日均 1.5 万-2 万个新代币的发行速度成为“Meme 币摇篮”，其较低的交易费用和超快的确认时间，让“发币-炒作-套现”的链条在分钟级完成。例如，动物主题代币 $POPCAT 凭借“猫咪点击游戏”的病毒式传播，市值在 72 小时内飙升至 12 亿美元。


这些数据表明，Meme 币正成为新资金进场的第一选择，尤其在比特币高位盘整阶段，山寨币的轮动逻辑已启动。

2.近期表现亮眼的 Meme 币


随着市场情绪复苏回暖，Meme 代币们开始久违地先行于市场。 $USELESS 持续拉升带动 Meme 板块情绪复苏、ETH 系老 Meme 们集体反弹，或许短期内会迎来一波 Meme 代币反弹的行情。我们整理了部分最近币价走势尚可的 Meme 代币，助你了解市场最近的热点。

2.1 $Fartcoin（Fartcoin）


Fartcoin 几乎符合所有对 Meme coin 的刻板印象：名字搞笑、没有实用价值，全靠语言效应和社交驱动走红，甚至让华尔街传统投资人感到破防。作为去年现象级 Memecoin 的龙头，Fartcoin 也在本轮行情率先反弹。

2.2 $PENGU （Pudgy Penguins）


6 月 23 日，资管公司 VanEck 在纳斯达克敲钟时邀请旗下 NFT 品牌 Pudgy Penguins 一起参与，这一曝光加之 $PENGU ETF 的传言共同推动 $PENGU 持续上涨。

2.3 $USELESS（USELESS COIN）


$USELESS 在 5 月于 Bonk.fun 平台发射，持续拉涨的走势也带动 Bonk.fun 平台又重归市场视野。

2.4 $RICH（GET RICH QUICK）


$RICH 的叙事很简单：快速致富。它的纯概念叙事与 Fartcoin、USELESS 相似，目前涨势迅猛，已成为 Moonshot Create 平台龙头代币的有力竞争者之一。

3.资金流动变化：Meme 成为链上套利资金首选场景


随着市场情绪高涨，链上资金也开始明显向 Meme 板块倾斜。特别是在比特币处于高位盘整阶段，大量“快进快出”的流动性正在寻找更具爆发力的标的。相比 DeFi、NFT 等已经经历多轮牛熊轮回的板块，Meme 项目的高波动+低门槛+强情绪特性正在吸引越来越多短线套利者和社区玩家入场。

截至 2025 年 7 月，Solana 链上的 Meme 项目数量与活跃度持续攀升，其 TVL 周涨幅最高超过 42%。不仅如此，Base 和 Blast 等二层网络也迎来 Meme 热潮。Base 公链上的 Meme 项目日交易量持续在持续攀升，已超越部分主流 DeFi 协议。



除了公链层面的扩散，中心化交易平台也在积极响应。例如，MEXC已上线 Meme 币专区，推动新用户入场，加速“发现—交易—传播”的闭环形成。这类资金行为的本质，是市场在寻求高弹性标的+高频交易机会。在短线资金主导的市场阶段，Meme 已悄然取代部分 DeFi、NFT 板块，成为链上交易者与套利者的“首选战场”。


4.叙事机制升级：从炒梗图到搭建数字原生 IP


4.1 叙事结构的三阶段演进


本轮 Meme 热潮的最大变化，是其叙事结构的全面升级

阶段
内容结构
用户参与方式
对应价值
早期 Meme（如 DOGE）
单张图 + 社交表情
被动跟风
娱乐价值
中期 Meme（如 SHIB）
人设 + Token 炒作
投资投机
市场价值
2025 年 Meme（如 DOG）
世界观 + 互动产品
AI 共创、Meme Mint
文化资产

这种升级意味着：Meme 不再只是资产，而是具备 IP 能力的内容平台，它是集体共识的产物、是社群内容劳动的映射、是 Web3 文化货币化的一种实现方式。

4.2 新叙事模型的核心特征


强社区驱动：开发者匿名或通过社群投票决策，项目节奏由共识推动；
链上玩法丰富：质押激励、NFT 绑定、链上游戏化等机制增强用户粘性；
多平台叙事同步：项目方在 X、DiscordTelegram 等平台制造热点，引发 FOMO 情绪。

这种新的“叙事+情绪+传播”模型，使 Meme 币更像一种 Web3 原生的传播机制，，而非传统“空气币”。未来，项目的核心竞争力将取决于叙事能力、社群组织和流量生成效率。

5.结语：在狂欢中保持清醒


Meme 币的崛起是加密世界对“中心化权力”的反抗，也是技术、文化与金融的深度融合。它反映了市场对“简洁叙事、低门槛参与、高传播效率”资产类型的强烈需求。当比特币持续攀升、主流币种短期涨幅受限时，Meme 币为投资者提供了高风险高回报的另类选择。

这波 Meme 热，不仅值得参与，更值得理解。对愿意下注的参与者而言，现在或许正是搭上下一轮叙事的起点。MEXC 作为加密货币市场的重要参与者，凭借其高效的交易服务、快速的上币机制，成为了众多投资者关注的焦点MEXC 始终能在第一时间内捕捉机遇，为用户提供更多的交易选择和机会。特别是在 Meme 币领域，MEXC 凭借其快速的上币速度和专业的 Meme+，吸引了大量投资者的关注。未来，MEXC 也将继续秉持高效、便捷的服务理念，为投资者提供更多元化、更优质的交易体验，共同见证加密货币市场的辉煌未来。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


