金融巨头抢滩：Web3 支付（PayFi）新兴趋势全揭秘！

在金融科技不断演进的时代，Web3 支付（PayFi）作为一种新兴的概念，正逐渐引起业内的广泛关注。近日许多业内知名企业纷纷将目光投向 Web3 支付，例如，Solana Foundation 主席 Lily Liu 在今年 EthCC 等各大 Web3 会议频繁宣讲并正式介绍PayFi 这一概念，预测其市场规模可能远超 DeFi。与此同时，Binance Research 近日发布有关Web3支付的研究报告《Blockchain Payments: A Fresh Start》，详解区块链正对全球支付带来的影响。Coinbase CEO 近日也宣布参与有关 AI 加密支付的新赛道。这一系列动向不仅代表了对里 Web3 支付愿景的延续，还标志着对传统金融系统的一次深刻革新。

1.PayFi解析：Web3支付的核心概念


Web3 支付（PayFi）是指利用区块链技术和加密货币进行的支付方式，它代表了金融科技领域的一种新兴概念和重大创新。与传统支付系统不同，Web3 支付不依赖于中心化的金融机构，如银行、信用卡公司（例如 Visa 和 Mastercard）或支付处理公司（如 PayPal）进行交易的验证、清算和结算，而是通过去中心化的网络接在用户之间进行价值转移。主要包含以下特点：

去中心化：Web3 支付依托于区块链技术，去除了传统金融系统中的中介角色。这意味着交易可以在全球范围内直接、透明地进行，无需依赖银行或其他金融机构。

智能合约：通过智能合约，Web3 支付能够自动执行金融操作。这些合约是程序化的，可以在特定条件下自动进行交易，减少了人工干预和错误的可能性。

可编程货币：Web3 支付使用的加密货币不仅用于基本的交易支付，还可以通过预设的规则执行更复杂的金融活动。可编程货币的这种特性使得它可以支持多种创新的金融产品和服务。

经济主权和自我托管：Web3 支付强调用户对自己资金的完全控制。用户可以通过自我托管的加密钱包管理资产，而无需依赖第三方机构来保存和管理其资金。

改进的流动性和效率：传统支付系统在跨境结算中处理时间较长，而Web3 支付利用区块链的全球性和实时性，大幅提升了支付的速度和效率，使跨境结算更加迅捷和便捷。

创新的金融产品：Web3 支付不仅仅限于传统的支付场景，还包括新的金融产品，如“Buy Now Pay Never”（买了不付）和“Creator Monetization”（创作者变现），这些创新产品能够进一步发挥货币的时间价值。

Web3 支付通过去中心化、智能合约和可编程货币等技术，提供了一种比传统支付系统更高效、更透明的支付解决方案。它不仅提升了交易的速度和效率，还赋予用户更大的经济主权和自我管理能力，标志着金融科技的前沿创新。

2.PayFi现状与发展


在Web3投融资市场整体低迷的背景下，PayFi 成为了近期最热门的融资领域之一。根据Web3资产数据平台 RootData 统计，过去两个月内，Web3 支付领域共宣布了15笔融资，总金额超过2亿美元，显示出该领域的强劲发展势头。

2.1 融资动态


大额融资频发：在近期的融资中，ChainCatcher 数据显示，近 2 个月共有11笔融资金额超过3000万美元，其中近40%属于 Web3 支付领域。

投资方多元化：投资者涵盖了支付、稳定币、传统金融等多个领域的巨头，如Visa、Tether、Circle、摩根大通和渣打银行等，以及顶级投资机构如红杉资本和淡马锡。

2.2 稳定币支付平台蓬勃发展


2023年稳定币处理的交易额已超过10.8万亿美元，其中实际交易量为2.3万亿美元。稳定币支付正逐步超越传统支付系统，成为全球支付的重要工具。过去两个月，稳定币支付平台 Bridge 和区块链支付技术平台Partior在内的多个项目获得了超过5000万美元的融资。以下是近期稳定币支付平台的融资情况:

Bridge：近期完成了5800万美元的融资。该平台提供企业级稳定币支付解决方案，服务包括跨境支付，并被 SpaceX 和 Coinbase 等大客户采用。

WSPN（Worldwide Stablecoin Payment Network）：获得了3000万美元的种子轮融资，推出了与美元1:1挂钩的WUSD稳定币，计划通过引入收益和社区治理来拓展用户基础。

Sling：完成了1500万美元的A轮融资，专注于低成本全球汇款服务，推出了自托管钱包 USDP，覆盖50多个国家和地区。

其他项目：如 IDA 获得了600万美元的融资，Kredete 获得了225万美元的融资，PEX 和 Caliza 也分别获得了450万美元和850万美元的融资，均支持稳定币进行即时转账。

2.3 AI 加密支付成创新趋势


除了稳定币支付外，基于 AI 的加密支付正在快速崛起。8月31日，Coinbase CEO Brian Armstrong 宣布了在 Base 网络上实现AI对AI的加密交易，支持 AI Agent 使用USDC进行即时免费的全球性交易。此外，专注于 AI 加密支付的 Skyfire，Payman 也都获得了头部机构的资金支持。相比于以上 AI 加密支付项目为 AI Agent 和人类之间的支付提供接口和服务，还有一些项目则尝试面向普通用户做带支付功能的 AI Agent 产品，例如，Near 生态的Bitte 和链游 Parallel的Wayfinder 等项目也在开发AI支付功能。尽管 AI 加密支付仍处于初期阶段，但其潜力日益显著。

总体而言，PayFi 发展迅猛，稳定币支付平台的成功融资和广泛应用以及AI加密支付的创新尝试，预示着 Web3 支付将继续在金融科技领域发挥重要作用。然而，PayFi 的发展也面临一些挑战：

技术实现与普及：尽管区块链技术为 PayFi 提供了强大的支持，实际应用中仍存在技术实现难题和市场接受度的问题。目前的 PayFi 项目虽然开始提供相关服务，但整体市场对 PayFi 的认知和接受度仍处于初期阶段。

监管与合规：PayFi 涉及金融交易和跨境支付，相关的法律法规需要不断完善以确保系统的合规性和安全性。全球监管政策的变化对 PayFi 的发展产生了直接影响。

用户体验：当前许多 PayFi 项目仍存在使用门槛较高的问题，如 KYC 验证等，这限制了其用户基础的扩大或发展。

3.PayFi 的应用场景展望


Solana Foundation 主席 Lily Liu 描绘的 PayFi 远超传统的“点对点电子金融系统”，目标是建立一个包括“可编程货币、开放金融系统、数字产权、自我托管和经济主权”的生态。与 DeFi 聚焦金融交易不同，PayFi 关注于围绕商品和服务的实际应用，属于现实资产（RWA）领域。PayFi 的愿景主要围绕“货币的时间价值”展开，Lily Liu 提到的三个核心应用场景能帮助我们理解这一愿景的具体实现方式：

Buy Now Pay Never（买了不付）

这一概念与传统的 Buy Now Pay Later（分期付款）形成鲜明对比。Buy Now Pay Never 允许用户将资金存入 DeFi 产品中，通过放贷赚取利息，并用这些利息来支付商品费用。这种方式使得支付过程不仅仅是即时发生，而是通过时间价值的方式实现。

Creator Monetization（创作者变现）

对许多创作者而言，从创作到获得报酬常常存在现金流的延迟。PayFi 可以通过折现未来收入的方式，帮助创作者在创作完成后立即获得现金流，从而解决创作过程中可能出现的资金不足问题。

Account Receivable（应收账款）

应收账款融资是一种传统的企业融资方式，PayFi 希望通过区块链技术进一步优化这一过程，提高结算速度并降低融资门槛，使得更多企业能够高效地管理现金流。


4.PayFi 热门项目盘点


虽然 PayFi 仍处于早期阶段，但已经出现了一些颇受关注的项目，这些项目正致力于将 PayFi 的愿景转化为实际应用：

Huma

Huma 是当前较为成熟的 PayFi 项目之一，提供了面向企业和个人的借贷服务，并引入了应收账款承购功能。尽管 Huma 已经处理了近 8.9 亿美元的支付融资，但仍面临一定的使用门槛，如 KYC 认证和地域限制。

Arf

Arf 专注于跨境支付网络，为持牌金融机构提供基于 USDC 的短期信贷额度。Arf 的服务能够优化跨境支付的流动性和效率，其与 Huma 的合并将可能进一步提升其在跨境支付领域的影响力。

Credix Finance

Credix 是一个专注于 B2B 信贷的协议，主要服务于拉美市场。其推出的 CrediPay 服务提供了类似于 Buy Now Pay Later 的功能，为企业客户提供了更多灵活的融资选择。

NX Finance

NX Finance 是 Solana 生态中的收益层协议，通过杠杆和积分 Farming 策略优化资产使用效率。尽管 NX Finance 主要为 Crypto Native 借贷协议，但其对货币时间价值的利用也与 PayFi 的愿景密切相关。

5.总结


总体而言，PayFi 作为一种新兴金融概念，仍在探索阶段，其应用涵盖应收账款保理和跨境支付等领域。虽然大多数项目面临严格的 KYC 和地域限制，但其通过区块链技术优化传统金融系统并探索货币时间价值的潜力巨大。未来，PayFi 可能在提升资金流动性和优化跨境支付中发挥重要作用。在当前 Web3 市场相对沉寂的背景下，Web3 支付领域却显得尤为活跃。投资者和行业从业者应密切关注 PayFi 的进展，深入挖掘其在现实世界应用中的潜力和面临的挑战。MEXC 作为全球上币最快，币种最全，合约流动性最高的交易平台，也在密切关注PayFi 的应用，探索其在全球支付系统中的创新发展，力争为用户带来更优质的交易体验。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


