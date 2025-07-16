美联储9月降息或成定局，加密市场迎来春天？

据BlockBeats 8月16日报导，美联储主席鲍威尔将于美东时间8月23日上午10点（北京时间8月23日晚10点）在杰克逊霍尔经济研讨会上发表关于经济前景的讲话，并可能定调9月降息的窗口。这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会的首个全天会议日。此次全球央行年度会议为鲍威尔提供了关键平台，以在美联储7月和9月的决策会议之间对美国经济走向和货币政策前景进行最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场持续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。









过去一年，美国经济的走向备受关注，关于是否会出现经济软著陆或衰退的讨论不断。然而，最新的经济数据和市场预期已使经济衰退的可能性显得愈加明显。





公众对经济衰退的认知

Affirm 在 6 月份发布的报告显示，约 60% 的美国人因生活成本和经济压力的上升，误认为美国已经陷入经济衰退。此外，CME“美联储观察”数据显示，美联储在 9 月份降息 25 个基点的概率为 63%，而降息 50 个基点的概率为 37%。





历史规律与经济衰退的迹象 从历史上看，美国经济在繁荣之后通常会经历衰退，这主要由于资产泡沫、债务积累和收入不平等导致的消费能力下降。 经济衰退的一个标志是失业率持续上升。8 月初公布的就业数据令人失望，引发了股市投资者的担忧，并让人联想到以往经济衰退的模式。



萨姆法则与衰退信号 根据美联储前经济学家萨姆（Sahm）提出的萨姆法则，每当美国失业率最近三个月的平均值比过去 12 个月的低点高出 0.5% 以上，通常标志著经济已进入衰退早期。 自 1950 年以来，萨姆法则共被触发 11 次，每次都确认美国经济在当时处于衰退早期。2024 年 6 月，该法则第 12 次被触发，进一步加剧了对经济衰退的担忧。









考虑到当前经济增长乏力的重重压力，各机构普遍预测美联储将在 2024 年 9 月实施降息，以应对经济增长乏力的压力，并为经济发展提供支持。这一举措旨在缓解经济放缓的影响，并通过降低借贷成本来促进经济活动。





值得一提的是，尽管美国经济面临衰退的隐忧，劳动力市场依然展现出一定的韧性和活力。最近公布的数据显示，美国 7 月 CPI 同比上涨 2.9%，低于预期的 3%。这一数据并没有显著影响交易者对通胀的预期，他们并未调整降息预期。从宏观角度来看，现有的高利率依然吸引全球资金流入美国，特别是日元对美元套利交易增加了市场上美元的流动性，美国经济数据依然显示出一定的强劲弹性。





当然，美联储的降息政策在应对经济衰退中扮演了重要角色，但其效果与时机紧密相关。自 2000 年以来，美联储经历了三次显著的降息周期，以应对经济挑战或刺激经济增长，而每一次降息都伴随著特定的经济背景和股市表现。2000-2003 年，科技泡沫破裂和 911 恐怖袭击导致市场动荡，降息随带来整体市场回调，但却未能迅速稳定股市；2008 年金融危机中，降息虽有助于缓解金融紧张，但股市仍大幅下跌。2019-2020 年，新冠疫情爆发带来了全球经济的急剧下滑。面对疫情带来的经济冲击，美联储被迫采取降息和其他经济救助措施，旨在降低借贷成本并支持经济活动。





对美联储利率政策和美股表现的分析，绝非一言一语能够涵盖，其中涉及的因素复杂而多样。然而，从有限的历史数据来看，经济衰退对美股的负面影响显而易见。与此同时，随著比特币与传统金融世界的关联日益加深，美联储的政策动向无疑将对加密市场产生重要影响。因此，深入理解这些政策的潜在后果，对投资者来说至关重要。





通常降息会提高市场流动性，降低借贷成本，从而提升投资者的风险偏好。对于加密市场而言，降息可能会带来更多的资金流入，推动资产价格上涨。历史上，货币政策宽松往往对风险资产，如加密货币产生积极影响。因为当美联储降息以及放水时，市场流动性增加，有更多资金外溢至比特币这种高风险高回报高愿景的资产上来，从而助推其价格上涨。





例如，在 2020 年至 2021 年期间，为应对新冠疫情造成的经济冲击，各国中央银行，尤其是美联储，实施了大规模的货币政策宽松，包括无限量化宽松（QE）。这种政策通过购买政府债券和其他金融资产，向市场注入大量资金，增加了市场的流动性，带来了加密牛市。而近期，比特币和以太坊交易所交易基金（ETF）的推出允许传统金融投资者更方便地投资加密货币。这些 ETF 的推出带来了传统金融市场的资金流入，进一步推动了加密市场的上涨。





数据显示，本周加密市场出现了反弹趋势，这很可能与市场对降息的预期密切相关。然而，降息的影响还需考虑其他经济因素，如全球经济复苏的步伐以及其他国家的货币政策调整。回顾比特币过去 14 年的表现，其通常在 8 月和 9 月较为疲软，但第四季度往往迎来优异表现。因此，在 9 月降息预期下，市场行情可能会继续震荡盘整。从更长远来看，尽管加密货币市场曾遭遇如 312、94、519 等暴跌以及近期因经济衰退引发的 85 暴跌，这些暴跌往往会快速释放恐慌情绪。随著市场接受度的提升、基础设施的完善以及投资者信心的增强，加密货币市场有望迎来更积极的价格飙升。





3.美联储降息：市场参与者的观点分析 在本月初美国就业数据表现疲软之后，债券市场已经将对美联储今年降息50个基点的预期上调。市场参与者将密切关注美联储主席鲍威尔在本月晚些时候杰克逊霍尔年度央行研讨会上的讲话，以及9月初即将发布的非农就业报告。

AmeriVet Securities的美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“如果通胀数据保持稳定，美联储可能会在9月降息25个基点。然而，如果失业率再次上升，并且下个月的非农就业报告进一步恶化，这可能会改变市场对美联储降息的预期。”

德意志银行美国首席经济学家Matthew Luzzetti也指出：“关于美联储在9月降息25个基点还是50个基点的争论，双方都有充分的理由。当前的利率水平具有限制性，通胀数据显示上行风险较小。关键在于经济是否如预期般具有弹性。”

同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克在周二表示，他希望在支持降息之前看到更多的数据，并强调美联储在启动降息后不希望需要频繁调整政策。

MEXC交易员认为：“2024年的美联储降息可能会对加密市场产生显著的财富效应。与上一轮行情相比，当前机构参与度更高，资金规模更大。降息将降低借贷成本，提升投资者的风险偏好，进而可能推动更多资金流入加密市场。此外，美元贬值通常伴随美联储降息，而比特币被一些投资者视为对冲法定货币贬值的工具。在美元贬值的环境下，比特币可能会吸引更多投资者，从而推动其价格上涨。”

尽管业内对美联储降息的解读存在不同观点，显示出市场对未来经济走向的多样化预期，但总体而言，市场普遍认为9月降息势在必行。多数分析师和经济学家认为，当前疲软的就业数据和经济放缓迹象，结合美联储内部对进一步支持经济复苏的需求，使得9月降息成为一个高概率事件。

4.展望未来：加密市场的春天？ 美联储的降息政策通常被视为经济复苏的信号。历史表明，降息往往会为加密市场带来福音，这一趋势可能在未来再次显现，加密市场可能因此迎来春天。因降息通常会导致美元贬值，投资者转而寻求其他资产进行保值和增值。比特币和其他加密货币作为数字资产，常被视为对冲通胀的工具，因而可能吸引更多的投资资金。降息还可能促使更多投资者从传统金融市场转向加密市场，进一步推动其增长。此外，降息政策能够降低借贷成本，刺激企业和个人投资，加密市场也可能因此受益。虽然市场对未来的反应尚需观察，但美联储的降息无疑将成为推动加密市场复苏的重要因素。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



