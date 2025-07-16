当极限运动遇上区块链：全球首个“行动代币”Tiger Shark 正式发布！

近日，西班牙巴塞罗那上空，一场结合极限挑战与加密科技的壮举正在上演。被誉为“法国蜘蛛侠”的传奇攀爬者 Alain Robert在没有任何安全保护的情况下，徒手攀登了高达 116 米的美利亚天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次惊险挑战不仅是一场视觉震撼，更是一场象征意义非凡的发布仪式。Alain Robert 与其子 Julien Robert（前法国海军陆战队员）共近日，西班牙巴塞罗那上空，一场结合极限挑战与加密科技的壮举正在上演。被誉为“法国蜘蛛侠”的传奇攀爬者 Alain Robert在没有任何安全保护的情况下，徒手攀登了高达 116 米的美利亚天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次惊险挑战不仅是一场视觉震撼，更是一场象征意义非凡的发布仪式。Alain Robert 与其子 Julien Robert（前法国海军陆战队员）共
近日，西班牙巴塞罗那上空，一场结合极限挑战与加密科技的壮举正在上演。被誉为“法国蜘蛛侠”的传奇攀爬者 Alain Robert在没有任何安全保护的情况下，徒手攀登了高达 116 米的美利亚天空酒店（Meliá Barcelona Sky Hotel）。此次惊险挑战不仅是一场视觉震撼，更是一场象征意义非凡的发布仪式。Alain Robert 与其子 Julien Robert（前法国海军陆战队员）共同宣布推出全球首个由现实世界极限行动驱动的加密代币 —— Tiger Shark（TIGERSHARK），开启了加密行业全新的叙事维度。

1.重新定义代币发行：从“空投”到“实地挑战”


在大多数加密项目仍依赖空投、预售和营销战术的当下，Tiger Shark 选择了一条截然不同的路径：用真实的极限行动代替传统发布仪式。Robert 身穿定制的 Tiger Shark 品牌装备，与他的儿子、前法国海军陆战队员 Julien Robert 一同完成了这次挑战。

据悉，Alain Robert 曾以徒手攀爬全球超 150 座著名摩天大楼而闻名，包括哈利法塔、埃菲尔铁塔、马来西亚双子塔等。他以无保护、高空挑战著称，被称为现实中的“蜘蛛侠”。此次参与加密代币发布，代表着他职业生涯的全新转折点——从“城市冒险者”转变为“链上开创者”。而他与儿子 Julien 的联合攀登，既象征着勇气的传承，也代表着 Tiger Shark 在传统运动精神与新兴科技之间架设的桥梁。

Tiger Shark 发言人 Lilly Douse 表示：“我们正在重新定义加密货币的发布方式——不是空投，不是烟雾弹，而是真实世界的极限壮举，真正的肾上腺素。”
此次攀登被命名为 任务 1：蜘蛛侠与儿子，标志着 Tiger Shark 系列极限挑战的首发。未来，该项目将陆续推出跳伞、翼装飞行、跑酷、越野摩托等系列任务，以持续推进其生态构建和品牌影响力。

2.什么是“行动代币”？Tiger Shark 的核心理念


Tiger Shark 定位为一个 行动驱动型经济体，其代币 $TIGERSHARK 不仅具备金融属性，更承载着极限运动精神的价值映射。其运作逻辑是：

  • 每一次真实世界中的高风险挑战，都将成为 Tiger Shark 网络中价值生成的驱动事件；
  • 项目的每一阶段都以“任务”为单位，聚焦在高空攀爬、翼装飞行、跳伞、跑酷等极限运动；
  • 代币持有者将获得包括幕后活动、运动员互动、专属空投与纪念 NFT 等在内的社区参与权限。

简言之：运动越极限，参与越深入，代币越有价值。Tiger Shark 正在尝试将“肾上腺素”转化为链上的共识资产。

3.现实+区块链：开创极限运动经济新范式


据官方透露，Tiger Shark 的中长期发展目标不仅是一个代币项目，更是一个以加密技术为引擎的极限运动品牌平台。其路线图包括：

  • 与全球极限运动员建立合作，发起更多挑战任务；
  • 推出品牌商品、装备和数字收藏品；
  • 举办线下极限挑战活动与社区见面会；
  • 打造代币驱动的运动员支持计划和 DAO 治理机制

这意味着，Tiger Shark 既是一个代币发行项目，也是一个持续发展的内容生产与品牌运营体系。

4.结语：当勇气遇上区块链，极限挑战成为价值锚点


Tiger Shark 的出现，标志着加密世界正在迈入“叙事创新”的新阶段。它不仅拓展了代币发行的边界，更将人类精神中最原始的“挑战本能”与最前沿的区块链技术融合，探索一种更具沉浸感、参与感与现实意义的经济形态。在加密叙事趋于同质化的今天，Tigershark 正用行动告诉我们：在链上，真正有价值的不只是代码，还有信念、勇气与真实的汗水。

目前，TIGERSHARK 代币已在 MEXC 平台上线。作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 为该项目提供了稳定流畅的交易环境与极具竞争力的手续费优惠，用户可按以下步骤快速参与：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 TIGERSHARK 代币名称，选择 TIGERSHARK 的现货交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

在 DeFi、NFT、AI 等热门叙事之外，极限运动 + 加密货币这一新物种，或许将开辟出又一条通往主流市场的新路径。作为连接创新资产与全球用户的重要桥梁，MEXC 将持续关注并支持此类富有突破性的项目，助力用户抢占下一个加密风口。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

