探索 Story：重塑去中心化知识产权 （IP）管理格局

在数字化时代，知识产权（IP）的管理和保护成为了创作者面临的重大挑战。传统的版权管理方式通常依赖于集中式平台和复杂的中介结构，导致了效率低下、费用高昂和信任问题。为了解决这些困境， Story 应运而生。作为一个去中心化的 IP 管理平台，Story 打破了传统管理模式的桎梏，创造了一种全新的方式，让创作者能够自主掌控其作品的所有权和商业价值，确保每一笔收入都能够公平分配。接下来，我们将深入探讨 Story 的创新技术、生态系统和未来前景。









Story 是一个专为知识产权（IP）资产管理设计的 Layer 1 公链，结合了 DeFi 和 AI 技术，致力于提供高效、透明和自动化的 IP 管理解决方案。凭借 100% EVM 兼容性和基于 Cosmos SDK 的高性能架构，Story 实现了低成本、高吞吐量的 IP 资产交易及复杂数据结构处理。通过去中心化存证和智能合约执行，Story 在传统 IP 管理模式上实现了革命性的突破，使创作者能够安全、高效地掌控并最大化其 IP 的商业化价值。

作为去中心化知识产权（IP）管理和区块链技术的创新平台，Story 的核心目标是简化传统 IP 管理流程，打破行业中的繁琐壁垒。通过 IP 资产的代币化及自动化版税支付机制，平台帮助 IP 创作者、企业及 AI 开发者实现价值最大化，推动 IP 生态的数字化转型和创新。









Story 提供一个全面的生态体系，帮助创作者有效管理和商业化其知识产权。该生态系统围绕 IP 资产（IPA） 构建，主要包括以下核心组件：





2.1IP 资产（IPA）

ERC-721 NFT：每个 IP 资产通过 ERC-721 NFT 进行代币化，确保每项 IP 具有唯一性和不可篡改性。IP 资产可以绑定链上或链外的知识产权，如文学作品、音乐、艺术创作或商标等。

Token Bound Account（ERC-6551）：每个 IP 资产附带一个智能合约账户，基于 ERC-6551 标准。这一账户用于存储与 IP 相关的关键信息，包括许可条款、收益记录以及其他重要数据，确保创作者能够高效管理其知识产权。





2.2模块化架构

Story 采用模块化架构，提供自动化 IP 许可、版税分配及争议解决，提升创作者收益管理的便捷性。

授权模块：创作者可自由设定 IP 资产的许可规则（如是否允许二次创作及商业用途）。

版税模块：IP 资产收益自动分配给创作者，透明且可追踪。

争议解决模块：通过智能合约仲裁 IP 资产争议，提高法律合规性。









Story 的核心创新是 Proof-of-Creativity 协议，这是一个原生部署在平台上的智能合约协议，允许创作者将 IP 引入并注册为 IP 资产（IPA），同时高效管理 IP 资产的许可授权、版税分配及争议解决等环节。该协议不仅保护了创作者的权益，还优化了 IP 授权和版税流程，提升了管理效率。总体来说，Story 具有以下优势： 亮点 优势 智能合约自动化许可 IP 许可条款以智能合约执行，提高效率，降低成本。 法律合规对接 结合可编程 IP 许可证（PIL），实现现实法律体系的 IP 保护。 智能数据结构支持

支持复杂的数据结构（如 IP 图谱），借助预编译的原语，能够在短短几秒钟内低成本地遍历复杂的 IP 关系网，并确保 IP 资产授权、追踪和交易的高效性。 高效执行层优化

完全兼容 EVM，并针对 IP 资产执行层进行深度优化，实现低成本、高速处理。 AI 与 IP 融合

AI 开发者能够轻松获得和使用代币化 IP 数据集，通过智能合约自动支付版税和处理许可问题，从而加速 AI 技术的发展，提升 AI 应用的效率。 IPFi 推动 DeFi 应用 为 IP 所有者提供了将其知识产权质押、借贷的机会，推动 IP 资产进入 DeFi 市场，为 IP 创作者开辟了新的收入来源。 标准化和简化的开发工具 为开发者提供易于集成的 API 和标准化模块，降低了基于 IP 的去中心化应用开发的门槛，开发者可以更快速地构建创新应用。 全球透明 IP 数据库 平台提供一个全球性的 IP 注册和查询平台，开发者可以快速查找和使用 IP 资产，极大简化了 IP 资产的交易和使用流程，减少了侵权和纠纷的风险。 增强的版税分配和自动化流动

平台的自动化版税支付机制确保 IP 创作者能获得公正的回报，同时所有的交易和衍生品都能够在链上实时记录和追踪，提升了平台的透明度和信任度。







Story 的愿景是成为全球 IP 资产管理与交易的去中心化基石，为创作者提供可信、安全、透明的创作经济环境，持续推动知识产权领域的变革与创新。未来，Story 将进一步加强与 Web2 和 Web3 生态的融合，成为全球数字生态系统中的基础层之一。通过不断拓展合作伙伴和创新解决方案，Story 致力于成为全球领先的知识产权管理平台，推动整个 IP 领域向去中心化、自动化和智能化发展：





跨链互操作性：支持多链 IP 资产的管理，扩展其生态系统的开放性与兼容性，让创作者能够管理不同区块链上的 IP 资产。

AI 生成内容（AIGC）结合：随着 AI 创作工具的发展，Story 计划整合 AI 生成内容（如文本、图像、视频等）与 IP 资产管理，开创 IP 和人工智能内容创作的全新篇章。

Web3 数字产权生态：构建全球知识产权去中心化管理网络，推动 Web3 生态中的知识产权资产的跨链互通和交易，为各行业 IP 资产提供基础设施支持。









Story 通过结合先进的区块链技术、智能合约和法律保障，提供了一种全新的去中心化 IP 管理方式。创作者不仅能够更好地管理自己的知识产权，还能通过平台的自动化功能实现最大化的商业价值。随着技术的不断发展，Story 有望成为全球领先的 IP 管理平台，推动整个行业向去中心化和智能化的方向发展。





作为全球领先的数字资产交易平台， MEXC 凭借其强大的流动性和广泛的全球市场覆盖，持续赋能区块链创新项目，推动技术进步。这一趋势不仅为像 Story 这样的创新项目提供了广阔前景，也为全球 IP 管理领域的去中心化与智能化进程注入了新的动力。







