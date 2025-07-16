近年来，随着 Web3 技术的迅速发展，新兴赛道层出不穷。其中，AI Agent 赛道的崭露头角不禁让人联想到去年的铭文（Inscriptions）赛道。尽管这两个赛道在表面上看似各自独立，但在发展逻辑、泡沫化趋势及市场竞争等方面却展现出显著的相似性。本文将通过回顾铭文赛道的兴起与演变，分析 AI Agent 赛道的潜在发展路径与投资机会。 1.资产发行泡沫化：AI Agent 与铭文赛道的共同起近年来，随着 Web3 技术的迅速发展，新兴赛道层出不穷。其中，AI Agent 赛道的崭露头角不禁让人联想到去年的铭文（Inscriptions）赛道。尽管这两个赛道在表面上看似各自独立，但在发展逻辑、泡沫化趋势及市场竞争等方面却展现出显著的相似性。本文将通过回顾铭文赛道的兴起与演变，分析 AI Agent 赛道的潜在发展路径与投资机会。 1.资产发行泡沫化：AI Agent 与铭文赛道的共同起
新手学院/Learn/精选内容/从铭文赛道看...会的潜在探讨

从铭文赛道看 AI Agent：发展逻辑与投资机会的潜在探讨

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
Sleepless AI
AI$0.06331+2.77%
FOMO.FUND
FOMO$0.00001053+4.05%
Goatseus Maximus
GOAT$0.05079+7.90%
The AI Prophecy
ACT$0.02194+14.98%
FARTCOIN
FARTCOIN$0.33526+9.89%

近年来，随着 Web3 技术的迅速发展，新兴赛道层出不穷。其中，AI Agent 赛道的崭露头角不禁让人联想到去年的铭文（Inscriptions）赛道。尽管这两个赛道在表面上看似各自独立，但在发展逻辑、泡沫化趋势及市场竞争等方面却展现出显著的相似性。本文将通过回顾铭文赛道的兴起与演变，分析 AI Agent 赛道的潜在发展路径与投资机会。

1.资产发行泡沫化：AI Agent 与铭文赛道的共同起点


AI Agent 赛道的初期，和铭文赛道一样，都是由资产发行叙事引发的市场热潮。铭文赛道因 BRC20 代币的推出而吸引大量投资者，核心卖点是 “first is first” 的稀缺性炒作，争夺“龙一”和“龙二”地位，迅速形成了 FOMO（错失恐惧）情绪，推动了资金的涌入，并最终带来泡沫化现象。同样，在 AI Agent 赛道，FOMO 情绪也显现得尤为明显。随着 AI Agent 概念的火热，*URLS-Goat_USDT*、*URLS-ACT_USDT*、*URLS-FARTCOIN_USDT* 等带有 MEME 属性的代币层出不穷，这些代币并非依赖技术创新，而是通过话题性和“先发优势”吸引投资者，泡沫的形成与铭文赛道的早期阶段如出一辙。

然而，与铭文赛道不同的是，AI Agent 天生具备应用属性。通过与自然语言处理、对话生成、图像生成等技术的结合，AI Agent 逐步展现出其技术潜力和市场前景。因此，AI Agent 赛道的泡沫化阶段较短，但其技术落地和应用场景的拓展仍需要时间验证。

2.框架标准的技术内卷：AI Agent 赛道的必经之路


铭文赛道的泡沫化阶段过后，市场逐渐进入了技术标准的内卷阶段。铭文赛道上相继涌现出 ARC20、SRC20、DRC20、Runes 协议等各种框架协议，这些竞争推动了市场的进一步发展，同时也导致了技术标准的内卷。而 AI Agent 赛道将不可避免地经历类似的过程。目前，AI Agent 赛道的技术框架竞争已然拉开帷幕，一些项目如 ELIZA、ARC、Swarms 等在技术标准方面展开了激烈争夺。在这一阶段，市场热点不断轮动，资本也在不断流动，但技术标准的优劣往往难以一眼分辨。项目的技术能力、GitHub 活跃度、开发者背景和社区支持都成为了评估项目价值的重要标准。

这一阶段的特点在于，技术标准的优劣不易直观判断。尽管可以通过 GitHub 的活跃度、团队背景等进行初步筛查，但实际市场验证和技术落地往往需要较长时间。投资者需谨慎选择，筛选那些具有长期技术迭代潜力并得到社区广泛支持的项目。

3.AI Agent 的“链化”趋势：区块链赋能与投资机遇


铭文赛道在经历了资产发行和技术标准竞争后，最终走向了基础设施和 Layer2 建设，寻找价值应用的落地。 同样地，AI Agent 赛道也注定将进入“链化”融合的阶段。然而，AI Agent 要实现其真正的应用价值，就必须将去中心化、透明性和智能合约的能力引入其应用场景。尤其是在 AI Agent 面临的记忆存储、多模态交互和可信性问题上，区块链的去中心化特性将成为关键。借助区块链，AI Agent 不仅能够更加透明地记录交互和决策过程，还能实现基于区块链的激励机制，推动更多开发者和社区参与。

这一趋势将为 AI Agent 赛道带来巨大的投资机会。首先，基于区块链技术的 AI Agent 能够利用智能合约进行自动化决策和信息交换，推动去中心化金融（DeFi）、NFT 以及其他 Web3 应用的发展。其次，随着区块链技术的不断发展，AI Agent 的“链化”将成为一个关键的投资方向，吸引资金和资源投向基础设施建设和技术创新。

4.如何抓住AI Agent赛道中的投资机会？


尽管 AI Agent 赛道处于快速发展的阶段，市场中仍然充满不确定性。以下是几条投资者在此赛道中抓住机会的思路：

  • 技术筛选与项目品相： 目前市场上涌现了大量 AI Agent 项目，但并非每个项目都具备成功的潜力。投资者需要关注项目的技术品相、团队背景以及实际应用场景。那些具备强大技术团队、持续更新技术框架并能够落地的项目，更可能脱颖而出。
  • 关注“链化”趋势： AI Agent 赛道的“链化”是未来的重要趋势。区块链与 AI 的深度融合将推动去中心化 AI 的发展，这一过程中，区块链基础设施项目和智能合约平台有望成为投资的重点。
  • 投资早期项目并关注技术落地： 早期项目往往存在较大的风险，但如果能找到具有技术突破且有良好社区支持的项目，将有可能获得丰厚回报。投资者应关注那些已经有实际应用场景的项目。
  • 保持耐心与长期眼光： AI Agent 赛道的发展将经历泡沫化和技术标准内卷等阶段，市场波动不可避免。投资者应保持耐心，避免短期内的 FOMO 情绪，聚焦那些能够长期创新和发展的项目。

5.结语


从铭文赛道到 AI Agent 赛道，市场的演变展现出由资产发行、技术标准竞争到“链化”融合的自然进程。作为 Web3 中的新兴力量，AI Agent 正在为区块链和人工智能的深度融合铺路。尽管当前市场仍面临泡沫化和内卷阶段，但随着技术不断成熟和应用场景的不断拓展，AI Agent 赛道将有望成为未来投资的重点领域。对于投资者而言，把握这些潜在机会，将有可能迎来新的技术革命和财富机遇。

在这一过程中，像 MEXC 这样的全球领先交易平台，无疑是参与 AI Agent 赛道投资的关键枢纽。MEXC 凭借全网最快的上币速度、丰富的币种选择，强大的合约流动性以及“金狗发掘地”的独特优势，为投资者提供了便捷的交易渠道和极具竞争力的投资机会。投资者可以通过 MEXC 及时捕捉到 AI Agent 相关项目的动态和投资机会，进一步提升市场收益。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金