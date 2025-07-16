从铭文赛道看 AI Agent：发展逻辑与投资机会的潜在探讨

近年来，随着 Web3 技术的迅速发展，新兴赛道层出不穷。其中，AI Agent 赛道的崭露头角不禁让人联想到去年的铭文（Inscriptions）赛道。尽管这两个赛道在表面上看似各自独立，但在发展逻辑、泡沫化趋势及市场竞争等方面却展现出显著的相似性。本文将通过回顾铭文赛道的兴起与演变，分析 AI Agent 赛道的潜在发展路径与投资机会。









AI Agent 赛道的初期，和铭文赛道一样，都是由资产发行叙事引发的市场热潮。铭文赛道因 BRC20 代币的推出而吸引大量投资者，核心卖点是 “first is first” 的稀缺性炒作，争夺“龙一”和“龙二”地位，迅速形成了 FOMO（错失恐惧）情绪，推动了资金的涌入，并最终带来泡沫化现象。同样，在 AI Agent 赛道，FOMO 情绪也显现得尤为明显。随着 AI Agent 概念的火热，*URLS-Goat_USDT*、*URLS-ACT_USDT*、*URLS-FARTCOIN_USDT* 等带有 MEME 属性的代币层出不穷，这些代币并非依赖技术创新，而是通过话题性和“先发优势”吸引投资者，泡沫的形成与铭文赛道的早期阶段如出一辙。





然而，与铭文赛道不同的是，AI Agent 天生具备应用属性。通过与自然语言处理、对话生成、图像生成等技术的结合，AI Agent 逐步展现出其技术潜力和市场前景。因此，AI Agent 赛道的泡沫化阶段较短，但其技术落地和应用场景的拓展仍需要时间验证。









铭文赛道的泡沫化阶段过后，市场逐渐进入了技术标准的内卷阶段。铭文赛道上相继涌现出 ARC20、SRC20、DRC20、Runes 协议等各种框架协议，这些竞争推动了市场的进一步发展，同时也导致了技术标准的内卷。而 AI Agent 赛道将不可避免地经历类似的过程。目前，AI Agent 赛道的技术框架竞争已然拉开帷幕，一些项目如 ELIZA、ARC、Swarms 等在技术标准方面展开了激烈争夺。在这一阶段，市场热点不断轮动，资本也在不断流动，但技术标准的优劣往往难以一眼分辨。项目的技术能力、GitHub 活跃度、开发者背景和社区支持都成为了评估项目价值的重要标准。





这一阶段的特点在于，技术标准的优劣不易直观判断。尽管可以通过 GitHub 的活跃度、团队背景等进行初步筛查，但实际市场验证和技术落地往往需要较长时间。投资者需谨慎选择，筛选那些具有长期技术迭代潜力并得到社区广泛支持的项目。









铭文赛道在经历了资产发行和技术标准竞争后，最终走向了基础设施和 Layer2 建设，寻找价值应用的落地。 同样地，AI Agent 赛道也注定将进入“链化”融合的阶段。然而，AI Agent 要实现其真正的应用价值，就必须将去中心化、透明性和智能合约的能力引入其应用场景。尤其是在 AI Agent 面临的记忆存储、多模态交互和可信性问题上，区块链的去中心化特性将成为关键。借助区块链，AI Agent 不仅能够更加透明地记录交互和决策过程，还能实现基于区块链的激励机制，推动更多开发者和社区参与。





这一趋势将为 AI Agent 赛道带来巨大的投资机会。首先，基于区块链技术的 AI Agent 能够利用智能合约进行自动化决策和信息交换，推动去中心化金融（DeFi）、NFT 以及其他 Web3 应用的发展。其次，随着区块链技术的不断发展，AI Agent 的“链化”将成为一个关键的投资方向，吸引资金和资源投向基础设施建设和技术创新。









尽管 AI Agent 赛道处于快速发展的阶段，市场中仍然充满不确定性。以下是几条投资者在此赛道中抓住机会的思路：





技术筛选与项目品相： 目前市场上涌现了大量 AI Agent 项目，但并非每个项目都具备成功的潜力。投资者需要关注项目的技术品相、团队背景以及实际应用场景。那些具备强大技术团队、持续更新技术框架并能够落地的项目，更可能脱颖而出。

关注“链化”趋势： AI Agent 赛道的“链化”是未来的重要趋势。区块链与 AI 的深度融合将推动去中心化 AI 的发展，这一过程中，区块链基础设施项目和智能合约平台有望成为投资的重点。

投资早期项目并关注技术落地： 早期项目往往存在较大的风险，但如果能找到具有技术突破且有良好社区支持的项目，将有可能获得丰厚回报。投资者应关注那些已经有实际应用场景的项目。

保持耐心与长期眼光： AI Agent 赛道的发展将经历泡沫化和技术标准内卷等阶段，市场波动不可避免。投资者应保持耐心，避免短期内的 FOMO 情绪，聚焦那些能够长期创新和发展的项目。









从铭文赛道到 AI Agent 赛道，市场的演变展现出由资产发行、技术标准竞争到“链化”融合的自然进程。作为 Web3 中的新兴力量，AI Agent 正在为区块链和人工智能的深度融合铺路。尽管当前市场仍面临泡沫化和内卷阶段，但随着技术不断成熟和应用场景的不断拓展，AI Agent 赛道将有望成为未来投资的重点领域。对于投资者而言，把握这些潜在机会，将有可能迎来新的技术革命和财富机遇。





