近日，以太坊（ETH）强势领涨整个加密市场，在短短 72 小时内涨幅超过 40%，冲破 2600 美元大关，成为继比特币减半行情之后新的“市场引擎”。 这轮迅猛上涨，不仅创下自 2019 年以来的最佳三日涨幅，更在多个维度上跑赢比特币和其他主流加密资产。究其背后动因，既有宏观环境的回暖，也有以太坊自身的技术升级作为底层支撑，更重要的是期货市场“逼空”结构与链上巨鲸增持形成了清晰的共振共鸣。本文将从近日，以太坊（ETH）强势领涨整个加密市场，在短短 72 小时内涨幅超过 40%，冲破 2600 美元大关，成为继比特币减半行情之后新的“市场引擎”。 这轮迅猛上涨，不仅创下自 2019 年以来的最佳三日涨幅，更在多个维度上跑赢比特币和其他主流加密资产。究其背后动因，既有宏观环境的回暖，也有以太坊自身的技术升级作为底层支撑，更重要的是期货市场“逼空”结构与链上巨鲸增持形成了清晰的共振共鸣。本文将从
新手学院/Learn/精选内容/以太坊暴涨 40...“ETH 时刻”

以太坊暴涨 40%：技术、逼空、巨鲸合力上演“ETH 时刻”

2025年7月16日MEXC
0m
以太坊
ETH$3,591.84+5.13%
DeFi
DEFI$0.000821+5.52%
Solayer
LAYER$0.2505+1.13%

近日，以太坊（ETH）强势领涨整个加密市场，在短短 72 小时内涨幅超过 40%，冲破 2600 美元大关，成为继比特币减半行情之后新的“市场引擎”。

这轮迅猛上涨，不仅创下自 2019 年以来的最佳三日涨幅，更在多个维度上跑赢比特币和其他主流加密资产。究其背后动因，既有宏观环境的回暖，也有以太坊自身的技术升级作为底层支撑，更重要的是期货市场“逼空”结构与链上巨鲸增持形成了清晰的共振共鸣。本文将从宏观面、技术升级、交易结构与链上资金动向四个维度，对本轮以太坊暴涨的逻辑展开深度解析。



1.宏观回暖叠加 Pectra 升级：以太坊反弹的底层动力


首先，以太坊的本轮上涨并非空穴来风，其内在动力来源于技术与政策的双重利好。

1.1 Pectra升级：功能进化，信心回归


5月7日，以太坊主网顺利完成Pectra升级，这是继 Dencun之后的重要更新，包含多个核心改进：

  • EIP-7702：引入账户抽象（Account Abstraction），增强钱包的灵活性与可扩展性；
  • 质押上限提升，为流动性质押协议及节点运营者带来更大弹性空间；
  • 开发者友好度提升，推动智能合约更便捷部署与集成。

这一系列技术变革，不仅代表着以太坊基础设施的再进化，也为未来更多 DeFi、Layer2 和 Rollup 项目提供了更强支撑，有效强化了市场对以太坊未来生态构建的信心。

1.2 外部宏观助力：风险偏好重启


除技术驱动外，5 月 8 日美英贸易协定达成，以及中美宣布重启高层经贸对话，也带动了全球市场风险情绪的回升。美元指数小幅走软，美国十年期国债收益率回落，为风险资产上涨创造了较好窗口期。以太坊作为加密市场“Beta资产”的代表，天然具备对风险情绪高度敏感的属性，市场氛围一旦转暖，ETH 往往率先启动。

2.期货市场“逼空”行情：加速上涨节奏的引爆器


技术与宏观搭建好反弹舞台，而真正点燃行情的，是期货市场的结构性变化——空头踩踏

以太坊 3 个月期货年化溢价。来源：laevitas.ch

自 5 月 8 日开始，ETH 期货市场上演典型的 Short Squeeze：

  • 72 小时内，ETH 空头总清算金额达到 4.38 亿美元，远高于多头清算金额的 2.11亿美元；
  • 未平仓合约总额从 212.8 亿美元 激增至 267.7亿美元；
  • 永续合约融资利率从 0.10% 上升至 0.15%，反映出多头强烈占优情绪。

价格快速上升迫使空头平仓，空头回补又推高价格，形成上涨-挤压-再上涨的正反馈循环。这种“逼空螺旋”极大地放大了本轮行情的爆发力。

3.链上巨鲸增持：长期信号的底层支撑


技术进步与短期结构推动行情启动，而“聪明资金”的集体布局则为本轮上涨赋予了深远的趋势意义。

据链上分析平台 Glassnode 数据显示，自 4 月下旬起，持有超过 10,000 枚 ETH 的巨鲸地址开始净买入，并持续稳步增加持仓。至 5 月 10 日，这类地址合计持有 ETH 总量已达到4075 万枚，创下 2025 年 3 月以来新高。值得注意的是，这类巨鲸账户通常包括机构、做市商、大型基金等资本体，拥有更精准的信息获取能力。它们的持续增持被广泛视为对未来 ETH 行情抱持乐观态度的信号。链上数据还显示，大户之间的转账频率在减少，说明这些资金处于“收集+锁仓”阶段，而非短线套利。


4.市场预期发酵：ETF、质押、生态全面催化


本轮上涨还被视作一场“情绪复苏”的前奏，其后市场的潜在催化剂同样不容忽视：

4.1 以太坊现货 ETF 质押预期持续升温


最具革命性的变化来自于 ETF 领域。据悉，全球最大的资产管理公司贝莱德近日向美国 SEC 提交申请，提议在其以太坊现货 ETF 产品中增加质押功能，即允许用户通过 ETF 持仓间接参与以太坊网络质押。

  • 若获批，以太坊现货 ETF 将年化产生约 3.2% 收益（基于当前质押回报）；
  • 投资者可在获得以太坊资本增值的同时获得被动收入；
  • ETF 将不再只是价格博弈工具，而是类似债券、REITs的“收益型资产”；
  • 有望吸引大量机构资金以长期配置角度进入 ETH 市场。

贝莱德数字资产主管 Robert Mitchnick 表示：“缺乏质押机制是以太坊 ETF 需求低迷的主因，加入收益机制后，将大幅激发传统投资者兴趣。”

4.2 华尔街逻辑正在重构 ETH 估值方式


若质押 ETF 最终通过，将彻底改写传统机构对以太坊的认知：不再只是一个投机标的，而是有内在现金流+通缩机制+生态护城河的“复合型金融资产”。这一转变，不仅会推动资金结构升级，也可能使 ETH 更贴近传统估值体系，最终迈入机构配置主流。

5.ETH 是否剑指 3000 美元？


短短 72 小时内的暴涨不仅让 ETH 重新回到市场核心，更揭示了一个值得重视的信号：在比特币趋于稳定之后，资金正逐步向以太坊与优质山寨币迁移。

以太坊的本轮上涨，不是单一事件的推动，而是技术进步、交易结构、链上资金与宏观环境多维共振的结果。

业内分析称，未来数周，ETH 能否进一步突破 3000 美元关键心理位，取决于以下变量：

  • Pectra 升级后生态开发者的活跃度提升；
  • 巨鲸是否继续增持，链上数据是否持续乐观；
  • 美国监管态度及以太坊 ETF 的最新进展；
  • 美联储货币政策变化与全球风险偏好趋势。

但可以明确的是，以太坊正在从“技术平台”进化为“资本共识”与“宏观博弈”的核心资产。ETH 的故事，才刚刚开始。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金