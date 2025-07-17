2025 年 7 月，加密货币市场迎来前所未有的高光时刻。比特币（BTC）强势突破 12 万美元大关，成为市场聚焦的核心，而以太坊（ETH）也紧跟其后，价格一度站上 3,444 美元高位，市场情绪全面升温。 根据 MEXC 最新行情显示，以太坊自月初开始一路上行，一路攀升至最高点 3,444 美元。链上数据显示，ETH 在现货与合约市场双线并进，成交量与持仓热度快速攀升，资金流动异常活跃。回顾过2025 年 7 月，加密货币市场迎来前所未有的高光时刻。比特币（BTC）强势突破 12 万美元大关，成为市场聚焦的核心，而以太坊（ETH）也紧跟其后，价格一度站上 3,444 美元高位，市场情绪全面升温。 根据 MEXC 最新行情显示，以太坊自月初开始一路上行，一路攀升至最高点 3,444 美元。链上数据显示，ETH 在现货与合约市场双线并进，成交量与持仓热度快速攀升，资金流动异常活跃。回顾过
新手学院/Learn/精选内容/以太坊重回 3...是短期躁动？

以太坊重回 3,400 美元，这轮上涨是牛市起点还是短期躁动？

2025年7月17日MEXC
0m
#行业热门#以太坊
比特币
BTC$105,950.42+3.98%
以太坊
ETH$3,592.84+5.15%
Memecoin
MEME$0.001657+4.47%
Solayer
LAYER$0.2506+1.17%
Pepe
PEPE$0.0000061+2.17%

2025 年 7 月，加密货币市场迎来前所未有的高光时刻。比特币（BTC）强势突破 12 万美元大关，成为市场聚焦的核心，而以太坊（ETH）也紧跟其后，价格一度站上 3,444 美元高位，市场情绪全面升温。

*BTN-点击交易ETH&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/ETH_USDT *

根据 MEXC 最新行情显示，以太坊自月初开始一路上行，一路攀升至最高点 3,444 美元。链上数据显示，ETH 在现货与合约市场双线并进，成交量与持仓热度快速攀升，资金流动异常活跃。回顾过去两周，以太坊不仅强势冲破 2,500 美元、2,800 美元两大心理关口，更是在 7 月 17 日刷新年内新高，短时间内完成过去两个月的涨幅累积。多头信心的迅速回归，叠加现货 ETF、机构买盘与链上交易的持续放量，构建出一波堪称“以太坊 mini 牛市”的强劲攻势。


更关键的是，这一波上涨并非单一事件的产物，而是生态内部治理机制深度演化、机构资本结构性重配、链上投机生态的轮动复苏等多重变量叠加共振的结果。7 月的 ETH，不仅是一种资产的强势反弹，更是一场关于市场结构与价值共识重建的实践样本。

1.生态治理之争：ECF 与 EF 的路线分野


以太坊本轮上涨的一个深层支撑，来自其内部治理体系的变革加速。

1.1 EF 主动求变：从“无为”到“协调者”


进入 7 月，以太坊基金会（EF）发布重大架构调整声明，明确提出四大战略支柱：“加速、放大、支持、长期疏通”，意图更系统化地推动以太坊的规模化落地与应用生态扩展。这一改革从过去的“放手式治理”转向更加主动的资源调度与跨社区协调，标志着 EF 正走向更制度化、外向型的组织形态。


EF 此番调整不仅回应了市场对以太坊治理效率的质疑，也通过强化开发者扶持、推动企业级采纳和社区传播，增强了其与现实市场之间的连接能力，释放出以太坊生态“全面激活”的信号。

1.2 ECF 加入赛道：价格导向的价值飞轮


在以太坊基金会（EF）推动治理结构改革的同时，社区新兴实体——以太坊社区基金会（ECF）也逐步展露其影响力。由 Zak Cole 等人发起的 ECF 提出以“提升 ETH 价格”为明确目标的治理理念，强调治理与价格挂钩，技术演进应直接服务于 ETH 的价值提升。ECF 强调三项核心原则：“促销毁”、“无代币”、“不可变”，通过要求受资助项目促进 ETH 销毁、拒绝发行独立代币、推行智能合约不可升级等方式，从而让所有生态价值最终回流至 ETH 本身。与 EF 的中立路线形成互补的“加法式治理”，为市场注入更强烈的投资预期与结构性动能。

EF 与 ECF 的“双轮驱动”格局，使以太坊在制度构建层面展现出前所未有的成熟度。治理不再是理想主义者的独白，而是资本市场可以解读的价格信号。

2.机构资本入局：ETH 储备成为美股新宠


2025 年，以太坊储备成为美股市场的新潮流，多家上市公司大幅购入 ETH 储备，成为资本关注焦点：

SharpLink（SBET）：新增购入 7 689 枚 ETH，截至 7 月 9 日持仓超 2.05 万枚；
BitMine（BMNR） ：计划投入 2.5 亿美元用于 ETH 储备；
Blockchain Technology Consensus Solutions（BTCS） ：筹集 1 亿美元收购 ETH；
Bit Digital（BTBT） ：宣布全面转向 ETH 质押并出售比特币。

这些企业纷纷将 ETH 纳入其资产负债表，不仅是出于避险与多元化的财务策略，更是基于对 ETH 长期价值、质押收益以及生态增长性的系统判断。此类举措不仅借助“加密概念股”的叙事吸引资本市场关注，也强化了以太坊作为“数字黄金 2.0”的结构性叙事。

随着上市公司、ETF 和质押协议持续买入 ETH，在以太坊现货 ETF、L2 拓展、质押利率稳定上升的背景下，机构资本正围绕 ETH 建构一个新型的流动性网络，形成价格、共识与市场情绪之间的正向循环。

3.Meme 币热潮：以太坊上的“造富神话”


3.1 从 Solana 到以太坊：流动性迁徙中的新机会


2025 年 7 月，Meme 币板块强势回归，加密市场再度掀起投机热潮。在资金轮动驱动下，原本集中在 Solana 生态的 Meme 币流动性开始向以太坊转移。

与 Solana 上流动性逐渐枯竭、叙事透支的现状不同，以太坊 Layer 2 上的 Meme 项目凭借更高的安全性、协议兼容性与成熟的基础设施，正吸引大量资金回流，成为 Meme 投资者的新聚集地。PEPEMOGSPX 等典型 Meme 项目年内涨幅显著跑赢 ETH 本体，成为散户与高风险偏好资金追逐的目标。

*BTN-点击交易Meme+ &BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/memecoin *

3.2 DeFi 赋能：杠杆工具的“财富放大器”


以太坊 Meme 项目的另一大优势在于其天然兼容 DeFi 基础设施。以 IMF（Intl Meme Fund）等协议为代表的 DeFi 应用，允许投资者以 Meme 币作为抵押品进行借贷操作，从而实现现货杠杆增持。 在上涨行情中，这种机制显著提升了 Meme 币的资金使用效率，也进一步刺激了短周期的财富效应。

随着更多 DeFi 协议陆续支持 Meme 资产，并集成清算保护、收益聚合等功能，一轮“DeFi + Meme”的协同生态正在成型，不仅推动以太坊网络使用价值提升，也让 Meme 资产逐步从笑谈转向可配置的高风险投机品。

4.潜在风险：牛市中的暗涌不容忽视


1）宏观变量未明：美联储利率政策尚不稳定，若通胀数据超预期，加息预期或再度升温，将对高风险资产形成压力。

2）竞争生态崛起：Solana、Aptos 等链的开发活跃度仍在上升，一旦推出新型激励机制或突破性应用，可能分流部分资金与开发者注意力。

3）链上安全与清算风险：DeFi 热度复苏带来的清算隐患、Meme 项目治理不足、合约漏洞等问题仍可能引发局部闪崩。

对投资者而言，当前市场虽热，但“稳中有控”依旧是关键策略。

5.结语：牛市是否延续？理性布局最关键


7 月以来的以太坊涨势，不仅是价格的回归，更是生态治理重塑、资本结构转型和用户参与逻辑重构的综合体现。在 EF/ECF 的制度博弈中，以太坊治理迈入新纪元；在机构资产配置潮中，ETH 的稀缺性和话语权同步提升；而在 Meme 与 DeFi 的相互嵌套中，以太坊的流动性网络正在指数级扩展。

然而，估值高位带来震荡压力，宏观调整与链上事件仍旧是潜在变量。投资者应关注链上数据与资金流变化，结合 ETF 流入、质押率变化与治理进展动态，审慎评估进出节奏。

对于投资者来说，建议结合自身风险承受能力，以分批建仓、止盈策略参与，重点关注 ETF 流入指标与链上质押动态。若能精准把握节奏，将是参与七月行情、布局未来的不二良机。

*BTN-点击交易ETH&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/ETH_USDT *

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金