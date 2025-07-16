摘要：以太坊现货 ETF 的问世，为主流机构入场铺平了道路。 7 月 22 日，以太坊基金会官方研究员 Justin Drake 发文表示，今天是以太坊的十岁生日。十年前，以太坊正式启动 ICO（首次代币发行），彼时 ETH/BTC 汇率为 0.0005，十年间汇率上涨超 100 倍。 在这十年里，以太坊不仅经历了巨大的技术变革和市场波动，还在推动去中心化金融（DeFi）和变革传统金融世界方面取得摘要：以太坊现货 ETF 的问世，为主流机构入场铺平了道路。 7 月 22 日，以太坊基金会官方研究员 Justin Drake 发文表示，今天是以太坊的十岁生日。十年前，以太坊正式启动 ICO（首次代币发行），彼时 ETH/BTC 汇率为 0.0005，十年间汇率上涨超 100 倍。 在这十年里，以太坊不仅经历了巨大的技术变革和市场波动，还在推动去中心化金融（DeFi）和变革传统金融世界方面取得
以太坊：十年风雨路，未来犹可期

2025年7月16日
摘要：以太坊现货 ETF 的问世，为主流机构入场铺平了道路。

7 月 22 日，以太坊基金会官方研究员 Justin Drake 发文表示，今天是以太坊的十岁生日。十年前，以太坊正式启动 ICO（首次代币发行），彼时 ETH/BTC 汇率为 0.0005，十年间汇率上涨超 100 倍。

在这十年里，以太坊不仅经历了巨大的技术变革和市场波动，还在推动去中心化金融（DeFi）和变革传统金融世界方面取得了卓越的成就。特别是近期，美国 SEC 正式通过以太坊现货 ETF，更是为主流金融机构资金进入以太坊铺平了道路，进一步彰显了以太坊在传统金融市场中的地位和潜力，也为其发展增添了浓墨重彩的一笔。

从最初的默默无闻，到如今成为加密货币和区块链领域的翘楚，以太坊的故事不仅是一个技术创新的传奇，更是一个不断克服困境、迎接挑战、重塑未来的壮丽篇章。在这个重要的历史节点，MEXC 将带领大家回顾以太坊的发展轨迹，展望其充满希望的未来。

1. 初生阶段：智能合约让 ETH 成为 ICO 的门票


2013 年 12 月，俄罗斯程序员 Vitalik Buterin 发布白皮书首次提出以太坊概念，并在 2014 年通过众筹获得了开发资金。2015 年 7 月，以太坊网络正式上线。

与比特币有著很大不同，以太坊允许开发者在其区块链上创建和部署智能合约（Smart Contracts），能够在没有中介的情况下自动执行合约条款，从而实现了去中心化应用（DApp）的广泛应用——实际上在以太坊初生阶段并没有实现生态大发展。

初生的以太坊并没有引起很大的市场动向，发展也并非一帆风顺，早期经历了多次系统漏洞、黑客攻击等危机，甚至威胁到了其生存。

比如 2016 年著名的「DAO事件」，黑客利用合约漏洞盗取了大约 360 万个以太币（当时价值约 5000 万美元，如今价值 118 亿美元）。这次事件导致以太坊社区对如何处理被盗资金产生了严重分歧——是否应该通过"硬分叉"的方式来挽救这些被盗资金。最终，以太坊通过硬分叉（Hard Fork）将被盗资金返回给了投资者，并分叉出两条区块链：以太坊（ETH）和以太坊经典（ETC）。虽然暂时解决了当时的危机，但也第一次导致以太坊社区出现共识分裂，引起分歧和质疑。

随著时间步入 2017 年，ICO 开启走热，以太坊扮演了举足轻重的角色，ETH 更是成为 ICO 玩家入场的门票。

以太坊的智能合约功能使得项目可以发行自己的 ERC-20 代币，并通过智能合约进行众筹。特别是 ERC-20 标准的推出，极大地简化了 ICO 项目的代币发行过程，并促进了以太坊生态系统的快速增长。

并且，ICO 模式利用以太坊的去中心化特性，绕过了传统的风险投资和银行融资途径，使得创业公司能够直接从全球投资者那里筹集资金。这种新的融资方式极大地改变了初创企业的融资生态。

随著 ICO 热潮的兴起，对 ETH 的需求大幅增加。MEXC 行情显示，ETH 价格从 2017 年年初的 8 美元一度飙升至当年年底最高 750 美元，涨幅超过接近100 倍。

不过，ICO 的快速增长也引起了全球监管机构的关注。部分项目存在欺诈和投机行为，导致一些国家对 ICO 进行严格监管甚至禁止，以太坊因此成为讨论区块链和加密货币监管的核心。

除此之外，大量 ICO 项目的涌现，也暴露了以太坊网络在可扩展性和安全性方面的不足。比如 2017 年底，加密猫（CryptoKitties）游戏曾一度导致以太坊网络严重拥堵，交易费用飙升几十倍。这些事进一步促使以太坊社区对扩展性解决方案（如以太坊 2.0 和 Layer 2）展开研究和开发。

2. 探索DeFi：以太坊塑造全新金融格局


如今的以太坊，市值高达 3940 亿美元（8marketcap数据）位列全球资产前三十，超过三星、甲骨文以及美国银行。以太坊的成功，得益于去中心化金融（DeFi）的蓬勃发展，但离不开 ICO 时代的积累。

2.1 DeFi 与 NFT 发展


昔日数百个项目利用以太坊进行 ICO，募集了数十亿美元资金，成功吸引了大量开发者和投资者进入以太坊生态系统，内容涵盖了从金融科技到游戏、供应链管理等多个领域。

ICO 时代不仅带来了资金和用户，也推动了以太坊开发工具和基础设施的进步。许多开发者工具、钱包、交易所和区块链浏览器在这一时期得到发展，使得以太坊生态系统更加完善和成熟。

厚积薄发，经过数年的积累，直到 2020 年的盛夏，DeFi 之花最终绽放。

以太坊的智能合约功能为去中心化金融的兴起提供了肥沃的土壤，催生了 DeFi 的蓬勃发展。去中心化借贷平台，如 Compound 和 Aave，允许用户无需通过传统金融机构即可进行借贷操作；去中心化交易所（DEX），如 Uniswap 和 SushiSwap，提供了更加开放和透明的交易环境；稳定币，如 DAI，为加密市场提供了相对稳定的价值存储工具……这些项目通过以太坊的智能合约，极大地降低了金融服务的门槛，打破了传统金融的垄断，为用户提供了更加开放、透明和公平的金融服务，推动了金融的普惠化和去中心化。

以太坊为 DeFi 的兴起提供了基础设施，DeFi 的快速发展，也反过来推动了以太坊的应用场景拓展，吸引了越来越多的用户和开发者加入。

此后 2021 年，非同质化代币（NFT）的流行进一步推动了以太坊的普及。NFT 使得数字艺术品、虚拟地产、游戏资产等可以在区块链上进行唯一性和确权交易，创造了新的经济模式和市场机会。以太坊作为主要的 NFT 交易网络，一些知名的 NFT 项目，如 CryptoPunks 和 无聊猿（Bored Ape Yacht Club），纷纷破圈吸引了大量的关注和投资。

2.2 从 POW 转向 POS


DeFi 的崛起以及 NFT 市场的爆发，这些应用场景的大爆发，再一次对以太坊的基础性能提出严峻考验，以太坊网络的拥堵问题日益严重，导致交易费用（Gas 费）长期居高不小。这使得普通用户和小额交易难以承受，对网络的普及和发展造成了阻碍。

为了解决这些问题，以太坊社区不断努力，进行了多次重要的升级。从「拜占庭」到「君士坦丁堡」，再到如今的以太坊 2.0，每一次升级都是对技术的重大突破和改进。

为了应对扩展性和安全性问题，以太坊社区启动了以太坊2.0（Serenity）升级计划。以太坊 2.0 旨在提高网络的可扩展性、安全性和能源效率。通过引入权益证明（PoS）共识机制，取代了原来的工作量证明（PoW）机制，大大降低了能源消耗，并提高了交易处理速度。2020年12月1日，以太坊 2.0 的信标链（Beacon Chain）正式上线。

2021 年 8 月 5 日，以太坊进行了「伦敦硬分叉」，其中包括备受期待的 EIP-1559。EIP-1559 改变了以太坊的交易费用结构，引入了基础费（base fee）和小费机制，并将部分交易费用销毁。这一改动不仅改善了用户体验，还引入了以太币通缩模型，对以太坊的经济模型产生了深远影响。

2022 年 9 月 15 日，以太坊完成了 The Merge（合并），正式从工作量证明（PoW）转换为权益证明（PoS）。这一里程碑事件不仅大大降低了以太坊的能源消耗，还为未来的扩展性和性能提升铺平了道路。

2023 年 4 月 12 日，以太坊完成上海升级，上海升级主要通过 EIP-4895（Ethereum Improvement Proposal 4895）引入了质押 ETH 的提款功能，允许验证者提取他们在信标链上质押的 ETH，这对以太坊 2.0 的经济模型是一个重要补充，提供了更高的流动性。

2024 年 3 月 13 日，以太坊进行 Dencun 升级，主要内容是 EIP-4844，引入一种新型的交易类别，通过引入数据 blobs 来降低 rollup 交易的成本，L2 网络在以太坊上存储数据的成本将显著降低。

随著以太坊 2.0 的持续推进，以太坊可扩展性、安全性和性能将得到进一步提升。此外，各种 Layer 2 解决方案的不断完善，也使以太坊能够处理更多的交易，降低成本，为更广泛的应用场景提供支持。比如 Optimism 和 Arbitrum 等，都为以太坊的性能提升提供了有力支持，使得更多的用户能够享受到快速、低成本的交易体验。

这些事件在以太坊的发展历程中扮演了关键角色，不仅塑造了以太坊本身，也对整个区块链和加密行业产生了重要影响。

3. 走向主流：现货ETF拉近主流距离


DeFi 与 NFT 的蓬勃发展，也推升了以太坊在传统世界的知名度。实际上，过去几年，多个传统大型金融公司已经开始进入以太坊生态。

比如，（1）全球最大的资产管理公司之一的贝莱德，就成立了"iShares Build"基金，专注于投资以太坊及其相关的区块链项目。（2）Visa与以太坊合作，开发了基于以太坊的支付解决方案，为用户提供更便捷、更安全的支付体验。（3）微软与 ConsenSys 合作推出了以太坊区块链开发工具包，简化企业在 Azure 上开发和管理区块链应用的过程。（4）摩根大通开发了基于以太坊的企业级区块链平台 Quorum，主要用于内部跨境支付和结算，并且成为企业以太坊联盟（EEA）的基础。（5）亚马逊网络服务（AWS）提供托管区块链服务，允许用户快速部署和配置以太坊网络，旨在简化企业区块链应用的开发。（6）三星旗下的三星SDS开发了基于以太坊的Nexledger平台，用于企业级区块链解决方案。（7）宝洁与合作伙伴一起开发了基于以太坊的供应链追踪系统，确保产品从原材料到最终销售的每个环节都可追溯。（8）IBM与ConsenSys合作，参与了多个基于以太坊的项目，探索跨行业的区块链解决方案……

这些案例表明，以太坊已经成为传统金融机构不可忽视的力量，并正在推动著金融行业的变革。这些传统金融巨头的介入，无疑为以太坊带来了新的增长动力，也预示著它未来在主流金融市场的进一步渗透。

正因如此，今年 7 月以太坊现货 ETF 正式通过，加密市场从业者似乎并不惊讶。不过，需要注意的是，以太坊现货 ETF 上线后，对价格段时间可能造成一定的冲击。

数据显示，7 月 23 日上线首日，9 支现货 ETH ETF 合计流入量达 1.07 亿美元，合计交易量超 11 亿美元。尽管上线首日的表现优异，但自 7 月 24 日以来以太坊现货 ETF 持续呈现流出状态。截至发稿前，以太坊现货 ETF 总资产净值为 92.38 亿美元，ETF 净资产比率（市值较以太坊总市值占比）达 2.36%，历史累计净流出已达 3.41 亿美元，导致 ETH 价格一度下跌超过 10%。

展望后市，Trader T 预计，灰度 ETHE 将在 12 天内流出 50%。值得一提的是，灰度 GBTC 曾在 65 天内流出 50%。大型做市商 Wintermute 预计，未来一年，以太坊现货 ETF 最多能从投资者那里获得 40 亿美元的资金流入。这低于大多数分析师预期的 45 亿至 65 亿美元，而后者已经比比特币现货 ETF 自六个月前在美国开始交易以来迄今筹集的 170 亿美元少了约 62%。Wintermute 预计，在这些资金流入的推动下，以太坊的价格将在未来 12 个月内上涨 24%。

尽管以太坊取得了巨大的成功，但仍然面临著诸多挑战。

竞争对手 Solana、Cardano 等区块链平台不断涌现，它们在技术性能和应用场景方面也各有优势，并且生态发展也奋勇直追以太坊，特别是今年的 Meme 季已经展现了 Solana 存在巨大的发掘潜力。另外，比特币生态以及各种二层也正积极开发，试图从以太坊手中抢一杯羹。

反观以太坊，自身的网络拥堵和高交易费用问题仍然有待进一步解决，分片（Sharding）升级过程复杂且漫长，涉及到技术上的大规模变革和社区的广泛共识。

4. 结束语


在过去十年的发展中，以太坊经历了无数的挑战和磨难，但凭借其创新的技术和强大的社区支持，成功地推动了区块链技术的普及和应用。在未来，以太坊将继续引领去中心化金融的发展，变革传统金融世界，为全球用户带来更多的机遇和可能。它将继续引领著区块链技术的发展，并为构建一个更加公平、透明、高效的数字世界做出贡献。让我们共同期待，以太坊在下一个十年中创造更加辉煌的成就。

