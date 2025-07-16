Ethena 正式上线 TON，用户奖励再升级！





这不仅是 Ethena 多链部署战略的关键一步，更是用户收益能力全面升级的信号：借助 TON 网络的高性能与社交入口优势，tsUSDe 将拥有更便捷的获取路径、更广泛的应用场景，以及更具吸引力的激励机制。









TON 是由 Telegram 联合创始人 Pavel 与 Nikolai Durov 最早提出的去中心化 L1 区块链，具备超高 TPS、低 gas 费用、强扩展性等技术优势，目标是支撑数亿用户级别的 Web3 应用。目前，TON 已成为 Telegram 官方认可的“唯一区块链基础设施”，并通过 Telegram 内置钱包、Bot 应用、Mini App 等多种方式与 Telegram 的 10 亿活跃用户深度集成。





2024 年，Tether 正式宣布在 TON 网络发行 USDT，进一步提升 TON 在支付、跨境结算、DeFi 等场景的实际应用能力。如今，TON 已稳居全球市值前十公链，成为移动原生区块链生态的代表。









Ethena 是构建 USDe 稳定币协议 的核心项目。此次 Ethena 正式集成 TON 网络，并发行 tsUSDe（TON Staked USDe），这是继 sUSDe 后的新版本收益型资产，专为 TON 用户设计，结合了链上收益分配机制与 TON 的原生流动性生态。





用户可通过 Ethena 官网进行 TON 质押，获得 tsUSDe，并参与包括 StonFi、DeDust、Evaa、Factorial、Fiva、Torch Finance 等主流平台的挖矿与收益活动。









tsUSDe（TON Staked USDe）是 Ethena 在 TON 网络上推出的收益型稳定币，实质上是 USDe 的质押衍生资产。用户将 USDe 存入 Ethena 协议后，协议通过对冲策略与资金管理等机制生成稳定收益，并以 tsUSDe 的形式返还给用户。该资产原生运行于 TON 网络，兼容 Telegram 钱包及其生态应用，结合稳定性与收益性，适用于多元化的链上使用场景。









稳定且创新的算法稳定币 ：tsUSDe 依托 Ethena 的非美元抵押稳定币 USDe，摆脱传统法币储备束缚，实现稳定的价值锚定。

持续收益 ：持有 tsUSDe 即代表参与了质押机制，用户可以获得协议持续分发的利息回报，实现资产的稳健增值。

深度融合 TON 生态 ：tsUSDe 是 TON 网络原生资产，可在 Telegram 钱包和相关 dApp 中自由流通，轻松进入亿级用户的社交场景。

便捷高效：支持快速存取和跨应用使用，极大提升用户在移动端的 DeFi 体验。









用户可从 MEXC 平台提现 USDe 到 TON 钱包，参与 Ethena 官网的 tsUSDe 质押。

支持的钱包包括：TONKeeper、TON Space（Telegram 中搜索 @Wallet）、MyTonWallet、TONHub 等。

部署完成后可进入 StonFi、DeDust 等平台进行流动性提供或挖矿获取额外奖励。









Ethena 正在成为 TON DeFi 生态 的重要基石之一，借助 Telegram 的 10 亿用户渠道，USDe 的分发与应用将更大规模实现移动端普及。对于用户来说，这不仅是一次更便捷的链上体验革新，更是一次抓住高收益 DeFi 机会的黄金窗口。





作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 已全面支持 USDe TON 的现货及合约交易，并同步开放 TON 网络 USDe 提现。自 2023 年 MEXC Ventures 战略投资 TON 以来，MEXC 持续支持 TON 生态项目成长，也成为全球 TON 用户进入 DeFi 世界的重要入口。







