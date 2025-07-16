2024年8月13日，推特历史迎来一场盛事——特朗普与马斯克在推特Space直播中同台亮相，瞬间引爆了币圈的热情，吸引了超过100万观众涌入参与。虽然技术问题让这次直播一开始陷入困境，200万人在尝试观看时遇到阻碍。马斯克随后透露，X平台遭遇了大规模DDOS攻击，但这并未掩盖他们的精彩对话。两位巨头深入探讨了特朗普的暗杀事件、非法移民、拜登退选等热点话题，激起了公众的强烈关注。同时这场对话也对山寨2024年8月13日，推特历史迎来一场盛事——特朗普与马斯克在推特Space直播中同台亮相，瞬间引爆了币圈的热情，吸引了超过100万观众涌入参与。虽然技术问题让这次直播一开始陷入困境，200万人在尝试观看时遇到阻碍。马斯克随后透露，X平台遭遇了大规模DDOS攻击，但这并未掩盖他们的精彩对话。两位巨头深入探讨了特朗普的暗杀事件、非法移民、拜登退选等热点话题，激起了公众的强烈关注。同时这场对话也对山寨
新手学院/Learn/精选内容/马斯克巅峰对...来滔天富贵？

马斯克巅峰对话特朗普，山寨币迎来滔天富贵？

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
MicroVisionChain
SPACE$0.2026+1.04%
Memecoin
MEME$0.001656+4.28%
Sleepless AI
AI$0.06332+2.94%
以太坊
ETH$3,593.21+5.17%
比特币
BTC$105,962.01+3.99%

2024年8月13日，推特历史迎来一场盛事——特朗普与马斯克在推特Space直播中同台亮相，瞬间引爆了币圈的热情，吸引了超过100万观众涌入参与。虽然技术问题让这次直播一开始陷入困境，200万人在尝试观看时遇到阻碍。马斯克随后透露，X平台遭遇了大规模DDOS攻击，但这并未掩盖他们的精彩对话。两位巨头深入探讨了特朗普的暗杀事件、非法移民、拜登退选等热点话题，激起了公众的强烈关注。同时这场对话也对山寨币产生了深远的影响，激发了16万个相关的Meme，其中不乏特朗普回归推特时发表的$maga宣言和马斯克在直播中调侃的$fight表情，这些Meme的流行显著推动了相关代币的价格上涨。

1. 独家揭秘：马斯克与特朗普的精彩对话



在马斯克与特朗普的对话中，两位重要人物探讨了多个关键议题。特朗普回顾了一个暗杀未遂事件，并对当前移民政策、经济挑战和能源问题提出了严厉批评。他强调了自己在任期间的政策成效，并批评现政府在处理非法移民、经济困境和能源价格方面的失败。同时，他还提出了改革建议，包括增加石油开采、放松管制和改进教育体系。这次对话不仅深入探讨了政治与安全问题，还涉及了未来科技和经济政策的重大议题。具体内容如下：

  • 刺杀事件：特朗普描述了最近的一次暗杀未遂事件，称伤势轻微，而让他躲过致命一击的是一张「非法移民图表」，当子弹发射时，他因为看向这张图表而转头，避免了更严重的伤害。同时他赞扬了特勤局的勇敢和现场有力的秩序维护。

  • 移民问题：他批评现政府取消其移民政策，导致非法移民激增，威胁美国安全。他提到可能有5000万至6000万移民涌入，并宣布历史上最大规模的驱逐行动计划。

  • 美国经济：特朗普指责现政府的能源政策导致通货膨胀和能源价格上涨，提议增加石油开采、放松管制、改革教育体系等应对措施。他认为这些措施对于促进经济复苏至关重要。

  • 能源问题：他主张在推动可持续能源时不过度妖魔化化石燃料，认为核能被低估，提到对福岛核事故的关注和改进。

  • 现政府：特朗普批评拜登政府在法律诉讼、健康、政策等方面表现不佳，并对国际贸易、北约费用等提出质疑。他还讨论了技术进步和监管改革的需求。

2.巅峰对话掀起币圈经济新潮？


马斯克在社交媒体上发文显示，他与特朗普的对话和及账户后续讨论的总浏览量现已达约 10 亿次，其中不乏网友制作的诙谐幽默的AI双人舞视频，可见此次巅峰对话的后劲十足。而通过数据也能看出，币圈对于此次对话十分期待。因为8月12日晚，比特币和现货ETF迎来了一定规模的资金流入，分别达到2780万美元和500万美元。表明这两个市场的资金状况保持了良好的平衡，特别是在以太坊领域，灰度以太坊 (ETHE)的抛售压力在不到两周的时间里得到了显著缓解。昨日，灰度以太坊 (ETHE)没有出现资金外流现象，这预示著现货ETF通过后的最艰难阶段已经过去。此外 ETH/BTC的价格也显著反弹，一度突破了0.045的水平。随著ETF利好的持续，这一反弹趋势预计将继续推动ETH价格上涨。因此，对ETH的未来表现持乐观态度是合理的。比特币则受到宏观经济因素的影响更为明显，短期内价格波动较大，但长期来看，仍然处于牛市的上升通道中。Bitmex创始人小黑预测，如果比特币突破7万美元，并且以太坊突破4000美元，币圈将迎来山寨币市场的新一轮牛市。当前山寨币市场信号强烈，投资者应关注这些动态变化，抓住即将到来的投资机会。

3.山寨币的狂欢节？


谈到山寨币市场，似乎在此次对话的余波中进入了一场彻夜狂欢的盛宴。尽管整体大盘表现平淡，但许多板块却展现出了势不可挡的上涨势头，显示出强劲的市场活力。价格的飙升和交易量的激增让整个市场充满了兴奋与期待，投资者们目睹了板块的强劲表现和资金的加速流入。

  • Meme热潮：在特朗普与马斯克对谈期间，因马斯克习惯性用「yeah」回应特朗普，据行情数据显示, 「yeah」代币的价格在20分钟内飙升至0.00192美元，市值迅速突破200万美元。交易量在2小时内达到1028万美元，显示出强劲的市场反应。

  • 板块表现：#brc20、$sats 和 $ordi 板块表现突出，价格大幅上涨。#btcfi 相关基础设施也显著走强，尤其是 $ords，历经「85」惨案后，涨幅达三倍。

  • 模块化赛道：$saga、$dym 和 $tia 昨晚涨幅均在20%左右，表现出明显的普涨趋势。

  • 公链领域：$sui 领先推动了项目的新定位。被誉为「sol杀手」的项目获得了大佬的支持，$apt 也受到关注。其他单链公链项目走势良好，老牌DeFi项目如 $crv、$aave、$mkr、$snx 和 $dydx 也开始复苏，$crv 最近几天涨幅达40%。

由此可见，二级市场的启动迹象已经非常明显。各个板块的强劲表现和上涨势头表明市场正经历积极的转变。如果大盘能够回暖，这将为山寨币牛市的真正到来铺平道路。现在正是明确投资方向和把握市场机会的关键时刻。随著市场可能迎来新一轮的高潮，投资者应密切关注市场动态，制定明确的策略，抓住这一潜在的牛市机遇。这不仅是迎接市场新高的时机，也是实现投资目标的绝佳时机。

4.山寨币余热：如何有效利用市场动向？


在入手山寨币之前，首先要了解市场的整体趋势。2024年的加密市场经历了剧烈的变化，特别是在比特币和以太坊等主流币种的带动下，山寨币的价格也出现了显著的波动。通过关注市场新闻、分析专家预测和跟踪主要加密货币的走势，您可以对山寨币的潜在动向有更清晰的了解。
同时，选择一个可靠且功能齐全的交易平台对于山寨币的投资至关重要。MEXC 平台以其全面的山寨币交易品种和高效的交易系统而受到广泛关注。并且其界面设计简单易用，让投资者可以轻松查找和交易各类山寨币。以2024年大热的Meme类型代币为例，您可以选择在 MEXC 进行全面且深入的 Meme 类型代币交易。


操作流程如下：打开 MEXC App 首页，点击【更多】，选择【现货】下的【Meme+】专区，即可查看到这一类型的热门代币。


以 BOME 代币为例进行下单购买演示。

打开 MEXC App，在顶部搜索栏中输入 BOME，选择 BOME 现货交易，在 K 线页面点击【买入】，选择委托方式、下单数量等信息，点击【买入 BOME】完成购买。
如果您擅长短线合约交易，您可以选择 BOME 合约交易，在价格波动中赚取您的收益。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金