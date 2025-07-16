马斯克巅峰对话特朗普，山寨币迎来滔天富贵？

2024年8月13日，推特历史迎来一场盛事——特朗普与马斯克在推特Space直播中同台亮相，瞬间引爆了币圈的热情，吸引了超过100万观众涌入参与。虽然技术问题让这次直播一开始陷入困境，200万人在尝试观看时遇到阻碍。马斯克随后透露，X平台遭遇了大规模DDOS攻击，但这并未掩盖他们的精彩对话。两位巨头深入探讨了特朗普的暗杀事件、非法移民、拜登退选等热点话题，激起了公众的强烈关注。同时这场对话也对山寨币产生了深远的影响，激发了16万个相关的Meme，其中不乏特朗普回归推特时发表的$maga宣言和马斯克在直播中调侃的$fight表情，这些Meme的流行显著推动了相关代币的价格上涨。













在马斯克与特朗普的对话中，两位重要人物探讨了多个关键议题。特朗普回顾了一个暗杀未遂事件，并对当前移民政策、经济挑战和能源问题提出了严厉批评。他强调了自己在任期间的政策成效，并批评现政府在处理非法移民、经济困境和能源价格方面的失败。同时，他还提出了改革建议，包括增加石油开采、放松管制和改进教育体系。这次对话不仅深入探讨了政治与安全问题，还涉及了未来科技和经济政策的重大议题。具体内容如下：





刺杀事件：特朗普描述了最近的一次暗杀未遂事件，称伤势轻微，而让他躲过致命一击的是一张「非法移民图表」，当子弹发射时，他因为看向这张图表而转头，避免了更严重的伤害。同时他赞扬了特勤局的勇敢和现场有力的秩序维护。





移民问题：他批评现政府取消其移民政策，导致非法移民激增，威胁美国安全。他提到可能有5000万至6000万移民涌入，并宣布历史上最大规模的驱逐行动计划。





美国经济：特朗普指责现政府的能源政策导致通货膨胀和能源价格上涨，提议增加石油开采、放松管制、改革教育体系等应对措施。他认为这些措施对于促进经济复苏至关重要。





能源问题：他主张在推动可持续能源时不过度妖魔化化石燃料，认为核能被低估，提到对福岛核事故的关注和改进。





现政府：特朗普批评拜登政府在法律诉讼、健康、政策等方面表现不佳，并对国际贸易、北约费用等提出质疑。他还讨论了技术进步和监管改革的需求。









马斯克在社交媒体上发文显示，他与特朗普的对话和及账户后续讨论的总浏览量现已达约 10 亿次，其中不乏网友制作的诙谐幽默的AI双人舞视频，可见此次巅峰对话的后劲十足。而通过数据也能看出，币圈对于此次对话十分期待。因为8月12日晚，比特币和现货ETF迎来了一定规模的资金流入，分别达到2780万美元和500万美元。表明这两个市场的资金状况保持了良好的平衡，特别是在以太坊领域，灰度以太坊 (ETHE)的抛售压力在不到两周的时间里得到了显著缓解。昨日，灰度以太坊 (ETHE)没有出现资金外流现象，这预示著现货ETF通过后的最艰难阶段已经过去。此外 ETH/BTC的价格也显著反弹，一度突破了0.045的水平。随著ETF利好的持续，这一反弹趋势预计将继续推动ETH价格上涨。因此，对ETH的未来表现持乐观态度是合理的。比特币则受到宏观经济因素的影响更为明显，短期内价格波动较大，但长期来看，仍然处于牛市的上升通道中。Bitmex创始人小黑预测，如果比特币突破7万美元，并且以太坊突破4000美元，币圈将迎来山寨币市场的新一轮牛市。当前山寨币市场信号强烈，投资者应关注这些动态变化，抓住即将到来的投资机会。









谈到山寨币市场，似乎在此次对话的余波中进入了一场彻夜狂欢的盛宴。尽管整体大盘表现平淡，但许多板块却展现出了势不可挡的上涨势头，显示出强劲的市场活力。价格的飙升和交易量的激增让整个市场充满了兴奋与期待，投资者们目睹了板块的强劲表现和资金的加速流入。





Meme热潮：在特朗普与马斯克对谈期间，因马斯克习惯性用「yeah」回应特朗普，据行情数据显示, 「yeah」代币的价格在20分钟内飙升至0.00192美元，市值迅速突破200万美元。交易量在2小时内达到1028万美元，显示出强劲的市场反应。





板块表现：#brc20、$sats 和 $ordi 板块表现突出，价格大幅上涨。#btcfi 相关基础设施也显著走强，尤其是 $ords，历经「85」惨案后，涨幅达三倍。





模块化赛道：$saga、$dym 和 $tia 昨晚涨幅均在20%左右，表现出明显的普涨趋势。





公链领域：$sui 领先推动了项目的新定位。被誉为「sol杀手」的项目获得了大佬的支持，$apt 也受到关注。其他单链公链项目走势良好，老牌DeFi项目如 $crv、$aave、$mkr、$snx 和 $dydx 也开始复苏，$crv 最近几天涨幅达40%。





由此可见，二级市场的启动迹象已经非常明显。各个板块的强劲表现和上涨势头表明市场正经历积极的转变。如果大盘能够回暖，这将为山寨币牛市的真正到来铺平道路。现在正是明确投资方向和把握市场机会的关键时刻。随著市场可能迎来新一轮的高潮，投资者应密切关注市场动态，制定明确的策略，抓住这一潜在的牛市机遇。这不仅是迎接市场新高的时机，也是实现投资目标的绝佳时机。









在入手山寨币之前，首先要了解市场的整体趋势。2024年的加密市场经历了剧烈的变化，特别是在比特币和以太坊等主流币种的带动下，山寨币的价格也出现了显著的波动。通过关注市场新闻、分析专家预测和跟踪主要加密货币的走势，您可以对山寨币的潜在动向有更清晰的了解。

