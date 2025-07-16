Eclipse 是以太坊上首个在 Solana 虚拟机运行环境下的二层 Layer 2 解决方案，其模块化组件为实现百万用户可在 Web 3 的应用上 DApp 实现快速、安全、灵活的交互需求，提供基础技术保障。 1.Eclipse 的背景与起源 Eclipse 的出现，是对现有区块链可扩展性挑战的一次有力回应。 随着区块链技术的快速发展，以太坊作为应用最广泛的智能合约区块链，其可扩展性问题日益凸Eclipse 是以太坊上首个在 Solana 虚拟机运行环境下的二层 Layer 2 解决方案，其模块化组件为实现百万用户可在 Web 3 的应用上 DApp 实现快速、安全、灵活的交互需求，提供基础技术保障。 1.Eclipse 的背景与起源 Eclipse 的出现，是对现有区块链可扩展性挑战的一次有力回应。 随着区块链技术的快速发展，以太坊作为应用最广泛的智能合约区块链，其可扩展性问题日益凸
Eclipse：以太坊与 Solana 融合的 Layer 2 解决方案

2025年7月16日MEXC
Eclipse 是以太坊上首个在 Solana 虚拟机运行环境下的二层 Layer 2 解决方案，其模块化组件为实现百万用户可在 Web 3 的应用上 DApp 实现快速、安全、灵活的交互需求，提供基础技术保障。

1.Eclipse 的背景与起源


Eclipse 的出现，是对现有区块链可扩展性挑战的一次有力回应。

随着区块链技术的快速发展，以太坊作为应用最广泛的智能合约区块链，其可扩展性问题日益凸显。尽管以太坊正在通过分片、Rollup 等技术手段努力提升性能，但流动性碎片和用户体验仍是难以逾越的障碍。而 Solana 则以其出色的性能和可扩展性著称，但其去中心化和安全性受到一定质疑。Eclipse 的诞生正是为了融合以太坊和 Solana 的优势，为区块链行业带来新的突破。

2.Eclipse 的技术特点


Eclipse 的核心在于其引入的 GSVM（GigaScale 虚拟机）概念。GSVM 通过软硬件协同设计和跨层优化，实现了对标 Solana 的「Sealevel 并行运行时」的性能，同时保持了以太坊的安全性和流动性。这一创新，使得 Eclipse 在处理大规模交易时能够展现出极高的效率和稳定性。

具体来说，GSVM 具有四大创新点：

软硬件协同设计：GSVM 充分利用智能引擎（如 GPU/FPGA ）和自动导航技术（如 SmartNICs ），根据交易的复杂程度动态调整处理策略。这种设计优化了交易处理流程，确保复杂合约交易能够得到足够的算力支持，而简单合约交易则能够快速通过，大大提高了整体交易处理效率。

动态扩展与热点隔离：面对交易高峰或热门项目带来的高负载，GSVM 通过动态分配 CPU 资源，灵活增加处理能力。同时，针对热门项目，GSVM 还提供资源隔离功能，确保个别项目的负载不会影响整个链的稳定运行。这种动态管理和资源隔离机制，保障了 Eclipse 在高负载环境下的稳定性和可用性。

跨层优化：GSVM 实现了跨层数据实时互通，这意味着各环节（如 Gas 准备、交易执行等）能够紧密协作，提高效率。通过预取交易数据，GSVM 能够提前准备 Gas 费用，减少交易等待时间。此外，GSVM 还运用 AI 技术进行强化调度，提前预测区块堵塞或损坏情况，进一步优化交易处理流程。

计算抽象与并行化：为了进一步提升交易处理效率，GSVM 将复杂计算任务交由链下处理。完成计算后，链下结果通过 ZK 证明验证其正确性，随后在以太坊主链上放行交易。这种链下计算与链上证明相结合的方式，不仅提高了交易处理速度，还保证了数据的安全性和完整性。

除了上述四大创新点外，Eclipse 还支持 EVM、SVM 和 MoveVM 等多种执行环境，为开发者提供了极大的灵活性。开发者可以根据项目需求，选择适合的执行环境，并定制各种组件，实现快速、安全、灵活的交互。同时，Eclipse 还采用了高效安全的 ZK 欺诈证明 RISC Zero ，确保用户在享受高速交易体验的同时，也能获得最安全、经济的交易保障。

3.Eclipse的生态系统与应用


自 2024 年 11 月份上线主网以来，Eclipse 生态系统已经取得了显著的发展。Eclipse 已经吸引了超过 60 个 DApps 和服务提供商加入，涵盖 DeFi 、游戏、消费者应用和 NFT 等多个领域。

DeFi：包括原生借贷协议 Astrol、去中心化交易所 Invariant 和 Umbra 等，提供多样化的金融服务。
GameFi：推出了 Turbo Tap 等游戏，结合了娱乐性和生态激励，吸引了大量用户参与。
NFT：官方推出了 After School Club 系列 NFT，并支持多个 NFT 平台，如 Scope 和 Minty.Market，促进了 NFT 生态的发展。

此外，Eclipse 的生态项目还包括预测市场 Hedgehog、MemeCoin 平台 Fight.Horse 等，展示了其多元化的发展方向。

在生态发展的推动下，平台已生成 1150 ETH 的费用，拥有超过 472,000 名 Discord 成员，并有超过一百多万钱包参与，累计处理超过 210 亿次交易，DEX 上的交易量已经超过 10 亿美元。


4.Eclipse 如何工作


Eclipse 旨在为以太坊和 Solana 用户提供两全其美的解决方案。它结合了两种区块链设计，以提高可扩展性、用户体验和安全性。以下是 Eclipse Mainnet 架构的快速分解：

结算层（以太坊）：Eclipse 使用以太坊进行结算，确保安全和去中心化的最终结果。交易通过桥接器进行验证，使 Eclipse 可以使用以太坊的安全性。

执行层（Solana 虚拟机 - SVM）：SVM处理交易，允许并行执行，与以太坊虚拟机（EVM）等单线程系统相比，可显著提高吞吐量。

数据可用性（Celestia）：为了实现可扩展和具有成本效益的数据可用性，Eclipse 将其数据发布到 Celestia，与依赖以太坊获取数据相比，这使得网络能够以更低的成本支持高交易量。

欺诈证明（RISC Zero）：为保持完整性，Eclipse 使用 RISC Zero 进行零知识欺诈证明，确保网络可以检测和纠正无效交易，而无需直接在链上重新执行。


5.Eclipse 未来展望


随着区块链技术的不断发展和普及，Eclipse 作为结合了以太坊和Solana优势的创新平台，有望在推动大规模普及的应用程序方面发挥重要作用。未来，Eclipse 将继续完善其技术生态和用户体验，为开发者提供更友好的开发环境和为用户提供更安全、高效、经济的交易体验。

对于那些密切关注区块链技术革新与 Web3 应用普及趋势的投资者和开发者而言，Eclipse无疑是一个不可多得的潜力之星，其独特的技术架构与前瞻性的应用场景，正引领着区块链行业的新一轮变革。作为区块链行业的领航者，MEXC 持续保持对新兴项目的敏锐洞察与扶持，积极关注并全力支持像 Eclipse 这样的杰出项目，为用户提供更为专业、全面的服务体验。在MEXC，你不仅能够享受到丝滑顺畅、毫秒级响应的交易服务，还可以享受到 MEXC 专业团队严格筛选的优质项目，在市场中快人一步，捕捉投资良机。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


