EarthMeta 详解：打造 AI 驱动的去中心化虚拟地球生态









EarthMeta 是一个基于 Polygon 区块链构建的 AI + Web3 项目，融合 NFT 机制与地理坐标资产映射，打造一个真实世界与虚拟世界深度结合的数字地球平台。





在 EarthMeta 中，全球每一座城市、每一个地标都可以以 NFT 形式被铸造、管理与交易。但与传统虚拟地产平台不同的是，EarthMeta 强调“治理优先”，用户只有成为特定城市的治理者，才拥有城市下属地标的交易权与建设权。





平台愿景包括：





构建一个公平、去中心化的全球虚拟地球系统；

通过 AI 与 AR 技术，实现虚实融合的沉浸式数字体验；

激发全球用户的创作力和治理能力，共建元宇宙新城市。









作为一个创新型的 Web3 项目，EarthMeta 不仅在技术层面构建了完整的资产交易系统，更在制度设计上实现了高度去中心化，以下从治理、交易、AI、AR 四个核心维度进行解析。









EarthMeta 中的每一个城市都需要被“认领”，只有治理者才能在该城市范围内售卖或创建地标资产。例如，如果纽约市尚未被认领，其下属的自由女神像将不会出现在市场上，直到有用户成为治理者并激活该城市资产流通。

这一设计强调了平台的去平台中心化逻辑，真正实现“权力归用户”。









EarthMeta 构建了完全链上的交易与资产管理系统：





所有资产交易均通过 Polygon 智能合约完成，平台不托管任何用户资产；

平台不收取交易手续费，避免与用户形成利益冲突；

没有原始价格披露，治理者自主定价，鼓励市场自由博弈；

平台本身不售卖地块，仅负责基础设施开发，确保生态中立性。









EarthMeta 将 AI 技术深度嵌入平台运行之中：





基于大模型对城市进行文化、经济、地理等维度评级，为用户提供治理参考；

提供城市与地标命名建议、图文描述自动生成、经济模型分析等功能；

引入 AI 模拟治理助手，提升治理效率并支持“总统”选举等制度设计。





通过智能化治理辅助，EarthMeta 降低了治理门槛，同时增强了参与乐趣与效率。









EarthMeta 还将推出一款结合现实地图与增强现实的移动探索工具。用户可通过手机摄像头，在真实街道中“捕捉”虚拟地标、NFT 奖励或互动任务，实现“边走边探索”的沉浸式数字体验。这不仅增强了项目的可玩性，也为实体商家、IP、活动方提供了新型曝光与互动渠道。









EarthMeta 将推出其原生代币 EARTHMETA ，基于 Polygon 区块链，其主要用途包括：





城市治理权认领与质押；

资产交易中的结算媒介；

平台治理投票权；

用户激励与内容奖励机制





此外，项目方未来还将开放部分地块的 “初级拍卖” 与 “城市认领” 活动，为早期参与者提供进入虚拟世界的机会。









EarthMeta 已完成基础功能开发，并将分阶段上线核心模块：





2025 Q2 ：治理机制上线，开放首批城市认领；

2025 Q3 ：地标资产交易系统开放，支持自定义城市内容；

2025 Q4 ：AR 应用上线，开启地理位置 NFT 捕捉玩法；

2026 起：构建 EarthMeta SDK，支持第三方开发者共建城市体验内容（如展馆、活动空间等）。





EarthMeta 致力于打造一个“去中心化+AI 驱动+现实增强”的未来数字地球，不仅是元宇宙的延伸，更是 Web3 世界中的全新数字文明试验场。









EarthMeta 正站在虚拟地球构建的前沿，以 AI、区块链与 AR 技术为核心驱动力，重新定义数字世界中的土地、治理与共创关系。在这里，用户不只是玩家，而是城市的建设者、治理者、创作者与探索者。





随着更多城市解锁、治理机制完善、以及生态伙伴的加入，EarthMeta 有望成为全球首个真正由用户驱动的虚拟地球平台。





目前 EARTHMETA 代币已经在 MEXC 平台上线，您可在官网查看 EARTHMETA 价格实时数据及价格预测等重要信息，并通过以下步骤参与 EARTHMETA 交易：





打开并登录 MEXC App 或 官方网站

在搜索框中搜索 EARTHMETA 代币名称，选择 EARTHMETA 的 现货交易

随后选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。











