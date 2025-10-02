加密货币市场的高波动性一直以来都是吸引众多投资者的重要因素之一，因此，在快速波动的市场中，抓住关键的交易机会至关重要。许多交易者常常因为犹豫、对入场时机判断失误或市场波动过快而错失良机。而 MEXC 合约追单功能 正是为了解决这一问题，让你更高效地应对市场变化，轻松捕捉行情波动。 1. 什么是MEXC合约追单功能？ 追单功能是按照当前市场最优购买价格将一笔订单重新进行限价委托。具体的操作逻辑是，当加密货币市场的高波动性一直以来都是吸引众多投资者的重要因素之一，因此，在快速波动的市场中，抓住关键的交易机会至关重要。许多交易者常常因为犹豫、对入场时机判断失误或市场波动过快而错失良机。而 MEXC 合约追单功能 正是为了解决这一问题，让你更高效地应对市场变化，轻松捕捉行情波动。 1. 什么是MEXC合约追单功能？ 追单功能是按照当前市场最优购买价格将一笔订单重新进行限价委托。具体的操作逻辑是，当
新手学院/新手指南/合约/害怕错过交易...的入场时机！

害怕错过交易机会？使用 MEXC 合约追单功能，让你轻松抓住高波动行情下的入场时机！

2025年10月2日MEXC
0m
#初阶#合约#新手入门
My Neighbor Alice
ALICE$0.3014+0.83%
RWAX
APP$0.0008627+7.36%

加密货币市场的高波动性一直以来都是吸引众多投资者的重要因素之一，因此，在快速波动的市场中，抓住关键的交易机会至关重要。许多交易者常常因为犹豫、对入场时机判断失误或市场波动过快而错失良机。而 MEXC 合约追单功能 正是为了解决这一问题，让你更高效地应对市场变化，轻松捕捉行情波动。

1. 什么是MEXC合约追单功能？


追单功能是按照当前市场最优购买价格将一笔订单重新进行限价委托。具体的操作逻辑是，当用户使用MEXC合约追单功能时，会将原来距离盘口较远的限价委托单快速追加到盘口，同时仍以限价单的角色来进行撮合成交，既能够抓住快速波动的行情机会，又能够避免以市价单的角色支付更高的手续费。

举例来说，MEXC 合约用户Alice在BTCUSDT永续合约交易对有一个限价10万美元的买入委托，但是经过一段时间后，该合约的价格迟迟没有达到Alice设置的委托价位，而Alice判断之后BTCUSDT永续合约的价格将会继续上涨，假设此时该合约的买一价是115,999 USDT，卖一价是116,000 USDT，当Alice使用追单功能后，系统会立刻将其委托单以115,999 USDT的价格委托到盘口，大大提高成交概率；相对应的，如果此时另一位MEXC 合约用户Cindy想使用追单功能将其原本限价12万美元的卖出委托快速成交，则会被委托到卖一的位置。

需要注意的是，目前 MEXC 平台合约追单功能仅支持在双向持仓模式下进行，当使用合约追单功能重新委托多单时，需要保证您的合约账户有充足的保证金，以免出现委托失败的情况。

*BTN-开始合约交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

2. MEXC合约追单功能的优势


为了提高交易效率，MEXC引入了追单功能，以解决限价订单长时间未成交的问题。

大多数情况下，用户可以选择取消当前订单并创建一个新订单，将订单价格即时更新为最新盘口价格。通过追单功能，用户只需点击一次即可按照当前市场最优价格，重新进行限价委托。追单操作不会改变原有的下单数量，订单类型仍为 Maker 订单，不会产生额外手续费。

追单功能简化了操作流程，增加了订单成交的机会，从而提高了交易效率。

3. 如何使用MEXC合约追单功能


我们以 USDT 本位永续合约为例进行演示。

3.1 网页版的MEXC合约追单功能使用教程


打开 MEXC 官网并登录账号，在【合约交易】中选择【USDT本位永续合约】进入交易页面，并在右侧的下单区域创建一个限价单。


向下滑动页面，在【当前委托】中查看您创建的限价单，点击【追单】按钮。


如果您在【偏好设置】中打开了【是否开启委托确认弹框】的设置，点击追单后将弹出【确认追单】的弹窗，您可以对追单行为进行二次确认，确认无误后点击【确定】，完成追单操作。

如果您在【偏好设置】中未打开【是否开启委托确认弹框】的设置，那么您在点击追单后将直接完成追单操作。


经过订单的合理性校验、风险限额校验、资产余额校验、平仓风险校验通过后则追单成功，您原先的限价单将按照当前己方最优报价重新进行限价委托。限价单成交后将显示在【当前仓位】中。

如果没有通过校验则失败，系统将提示您校验失败的原因。


3.2 APP端的MEXC合约追单功能使用教程


1）打开 MEXC App 并登录账号，点击首页下方【交易】按钮。

2）在交易页面顶部选择【合约】切换至合约交易页面。

3）创建一个限价单。

4）向下滑动页面，在【当前委托】中查看您创建的限价单，点击【追单】按钮。

5）点击【确认】。

6）经过订单的合理性校验、风险限额校验、资产余额校验、平仓风险校验通过后则追单成功，您原先的限价单将按照当前己方最优报价重新进行限价委托。限价单成交后将显示在【当前仓位】中。

如果没有通过校验则失败，系统将提示您校验失败的原因。


*BTN-开始合约交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

4.如何在MEXC抓住更多的交易机会？


虽然加密货币合约市场的高波动性带来了无限的交易机会，但是如果在更长周期内来看，可以发现大概有80%的时间，大多数加密货币的价格其实是在一定的价格区间内处于上下波动的状态，比如下图中所截取的ETHUSDT 合约的价格波动。


这就为合约网格交易提供了机会。

4.1 利用MEXC合约网格交易抓住震荡行情中的交易机会


网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内，设置多个等距的买入和卖出挂单，形成一个“网格”。价格在网格中波动时，系统自动低买高卖，从中赚取每一小段价格波动的利润。

简单来说，网格交易不是预测涨跌，而是靠价格波动赚取差价。只要市场有波动，无论牛市、熊市还是震荡市场，都有机会盈利。

4.2 在MEXC美股合约产品抓住美股交易机会


MEXC美股合约是一种用加密货币交易美股的全新方式。投资者无需持有股票，零门槛参与美股涨跌，通过加密货币作为保证金，交易美股价格波动，享受杠杆收益与灵活操作。

通过MEXC美股合约产品，用户无需拥有股票账户，就可以轻松交易数十种具有投资价值的股票，并且提供行业内最低的手续费率和简单的交易体验。另外根据媒体Chaincatcher报道，MEXC美股合约的交易深度已经遥遥领先于行业，确保在极端行情下价格平稳运行，避免意外爆仓。

阅读推荐：


目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金