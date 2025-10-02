害怕错过交易机会？使用 MEXC 合约追单功能，让你轻松抓住高波动行情下的入场时机！





MEXC 合约追单功能 正是为了解决这一问题，让你更高效地应对市场变化，轻松捕捉行情波动。 加密货币市场的高波动性一直以来都是吸引众多投资者的重要因素之一，因此，在快速波动的市场中，抓住关键的交易机会至关重要。许多交易者常常因为犹豫、对入场时机判断失误或市场波动过快而错失良机。而正是为了解决这一问题，让你更高效地应对市场变化，轻松捕捉行情波动。









追单功能是按照当前市场最优购买价格将一笔订单重新进行限价委托。具体的操作逻辑是，当用户使用MEXC合约追单功能时，会将原来距离盘口较远的限价委托单快速追加到盘口，同时仍以限价单的角色来进行撮合成交，既能够抓住快速波动的行情机会，又能够避免以市价单的角色支付更高的手续费。









需要注意的是，目前 MEXC 平台合约追单功能仅支持在 双向持仓模式 下进行，当使用合约追单功能重新委托多单时，需要保证您的合约账户有充足的保证金，以免出现委托失败的情况。













为了提高交易效率，MEXC引入了追单功能，以解决限价订单长时间未成交的问题。





大多数情况下，用户可以选择取消当前订单并创建一个新订单，将订单价格即时更新为最新盘口价格。通过追单功能，用户只需点击一次即可按照当前市场最优价格，重新进行限价委托。追单操作不会改变原有的下单数量，订单类型仍为 Maker 订单，不会产生额外手续费。





追单功能简化了操作流程，增加了订单成交的机会，从而提高了交易效率。

















打开 MEXC 官网并登录账号，在【合约交易】中选择【USDT本位永续合约】进入交易页面，并在右侧的下单区域创建一个限价单。









向下滑动页面，在【当前委托】中查看您创建的限价单，点击【追单】按钮。









如果您在【偏好设置】中打开了【是否开启委托确认弹框】的设置，点击追单后将弹出【确认追单】的弹窗，您可以对追单行为进行二次确认，确认无误后点击【确定】，完成追单操作。





如果您在【偏好设置】中未打开【是否开启委托确认弹框】的设置，那么您在点击追单后将直接完成追单操作。









经过订单的合理性校验、风险限额校验、资产余额校验、平仓风险校验通过后则追单成功，您原先的限价单将按照当前己方最优报价重新进行限价委托。限价单成交后将显示在【当前仓位】中。





如果没有通过校验则失败，系统将提示您校验失败的原因。













1）打开 MEXC App 并登录账号，点击首页下方【交易】按钮。





2）在交易页面顶部选择【合约】切换至合约交易页面。





3）创建一个限价单。





4）向下滑动页面，在【当前委托】中查看您创建的限价单，点击【追单】按钮。





5）点击【确认】。





6）经过订单的合理性校验、风险限额校验、资产余额校验、平仓风险校验通过后则追单成功，您原先的限价单将按照当前己方最优报价重新进行限价委托。限价单成交后将显示在【当前仓位】中。





如果没有通过校验则失败，系统将提示您校验失败的原因。

























这就为合约网格交易提供了机会。













简单来说，网格交易不是预测涨跌，而是靠价格波动赚取差价。只要市场有波动，无论牛市、熊市还是震荡市场，都有机会盈利。

























免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



