随着比特币价格一举突破 97,848.88 美元大关，直逼 10 万美元，加密货币市场再度成为全球关注的焦点。在此背景下，作为 Web3 生态中不可或缺的一环，DeFi（去中心化金融）领域正迎来前所未有的发展机遇。 2024年 DeFi 赛道概况 自 2020 年夏天 DeFi 的兴起，DEX（去中心化交易所）的交易量持续攀升。截至 2024 年，已有超过 1,690 亿美元的资产被锁定在数千个
DeFi领域的趋势分析：比特币创新高带来的新契机

随着比特币价格一举突破 97,848.88 美元大关，直逼 10 万美元，加密货币市场再度成为全球关注的焦点。在此背景下，作为 Web3 生态中不可或缺的一环，DeFi（去中心化金融）领域正迎来前所未有的发展机遇。


2024年 DeFi 赛道概况


自 2020 年夏天 DeFi 的兴起，DEX（去中心化交易所）的交易量持续攀升。截至 2024 年，已有超过 1,690 亿美元的资产被锁定在数千个 DeFi 协议中，以太坊网络上的 ETH 质押比例尤为显著，从两年前的 11% 增长至 29%。


尽管 2024 年上半年 LSD（流动性质押）和 Pendle 等项目的热潮一度推动市场热情高涨，但随后市场逐渐趋于平静，缺乏新的叙事动力。然而，LSD 和 LRT（Liquid Restaking）赛道依然展现出强劲的增长潜力。EigenLayer 等再质押项目的出现，为 LRT 赛道注入了近 200 亿美元的增量，推动了 DeFi 市场的多元化发展。Pendle 主导的收益市场同样表现出色，市值自年初以来增长了近四倍，成为市场的重要推动力。

纵观全年，DeFi 市场的总锁仓量（TVL）在 2024 年经历了显著波动，从年初的 500 亿美元起步，最高达到 1200 亿美元，目前已回落至约 1100 亿美元，但整体仍呈现稳健增长态势。在市场份额方面，LSD 赛道占据领先地位，其次是借贷和 DEX 领域。这些领域的持续创新不仅为 DeFi 市场带来更多可能性，也为投资者提供了丰富的投资选择。

DeFi 项目的多样化应用


尽管有人认为 DeFi 已趋成熟，但实际上它仍处于高速发展阶段，不再局限于基础的借贷与交易，而是不断向更广泛和多样化的应用探索迈进，有望重新定义传统金融。

  • 跨链解决方案：随着 DeFi 项目的增多，跨链技术将成为关键。它旨在打破区块链间的壁垒，实现资产与数据的无缝流通，使 DeFi 生态系统更加开放和互联。
代表性项目：Polkadot（$DOT）。

  • 收益率管理与优化：在 DeFi 领域，收益率的管理和优化至关重要。自动做市商（AMM）和收益聚合器的普及，使投资者能在不出售标的资产的情况下，对未来收益进行投机或对冲。这不仅提高了资本效率，还带来了传统金融业难以匹敌的风险调整后回报。
代表性项目：Yearn Finance（$YFI）。

  • 衍生品交易与借贷整合：DeFi 中的衍生品交易势头强劲，尤其是借贷服务直接整合到 DEX 中。这种整合为交易者提供了无缝利用借贷资产进行衍生品交易或对冲头寸的体验。
代表性项目：dYdX （$DYDX）。

  • 现实世界资产的通证化：随着房地产、大宗商品和股票等现实世界资产（RWA）被通证化，DeFi的影响力正不断扩大至区块链之外。这不仅释放了传统上流动性较差的资产的流动性，还为 DeFi 贷款提供了新的抵押品选择。
代表性项目：Ondo Finance （$ONDO）。

  • 基于区块链的信用评估：DeFi 正在利用基于协议的系统改写信用规则。该系统利用区块链本地数据（如交易历史、staking 行为和治理参与）评估信用度。这种去中心化的方法提供了更具包容性的信贷市场。
代表性项目：Compound（$COMP）。

  • Layer 2 技术的演进：DeFi 的快速发展带来了链上阻塞和高额交易费的问题。因此，基于 Layer 2 的可扩展性解决方案将变得越来越重要。通过将业务迁移至二级网络，Layer 2 能够减轻主干网的负荷，提升系统吞吐量，降低系统开销。以太坊的 Dencun 升级已显著降低 Layer 2 上的交易费用，为 DeFi 的进一步发展奠定了基础。
代表性项目：Optimism （$OP）和 Arbitrum（$ARB）。

  • 人工智能与 DeFi 的结合：人工智能技术的运用将使 DeFi 市场交易系统更加智能化，帮助投资者更好地管理资产并抓住更多投资机遇。
代表性项目：Aptos（$APT）。

  • 再质押机制的兴起：再质押正成为 DeFi 领域的一个新趋势。它允许用户将任何收益资产置于风险中，为其他协议提供担保。这种机制极大地增强了 DeFi 的灵活性和安全性。
代表性项目：EigenLayer（$EIGEN）。

如何在MEXC上参与DeFi？


对于希望抓住 DeFi 增长机会的投资者来说，选择一个可靠且高效的交易平台至关重要。MEXC 凭借超低手续费低，卓越的流动性享誉业内。在这里，您可以轻松交易 DeFi 生态中的多个代币交易（如 $DOT$APT等），同时享受高效的交易体验和顶级的安全保障。选择 MEXC，紧跟市场趋势，精准把握 DeFi 的投资机遇，让您的加密投资更加顺利与高效！

以 MEXC APP 为例，如何在平台上交易 APT 代币？

第一步：登陆 MEXC App，点击【交易】；
第二步：点击【现货交易】，在创新区选择【APT/USDT】或者直接搜索【APT/USDT】；
第三步：点击【买入APT】。


值得一提的是，目前在 MEXC 平台上交易 APT 代币，您还可以参与一系列精彩纷呈的活动。这些活动不仅为您提供 0 费率的交易体验，还有机会参与质押解锁瓜分 130,000 美元的丰厚奖池。想要了解更多活动详情及规则，请点击 活动页面

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


