DeFi App（HOME）：重塑链上金融体验的下一代 DeFi 门户

随着 DeFi 迈入大规模应用的新阶段，用户对产品体验、安全性、跨链兼容性以及操作便捷度的要求不断提升。在这样的市场需求下，DeFi App（HOME）应运而生。作为一个面向未来的链上金融入口，DeFi App 致力于打造“人人可用”的 Web3 门户，打破链上操作壁垒，降低用户使用门槛，推动 DeFi 向主流普及。

1.项目概述：打造全链统一的 DeFi 用户体验


DeFi App 基于“全链抽象”理念，结合生物识别安全技术，实现真正意义上的一键式跨链交易和资产管理。无须桥接、无需 KYC、无需燃料费，用户可在多个链和设备间自由切换，轻松实现资产转移、收益获取和衍生品交易，极大提升了链上操作的效率与安全性。

1.1 聚合型平台：一站式完成所有链上金融操作


DeFi App 最大的优势在于其强大的聚合能力。平台整合了多个主流 DeFi 协议和服务，涵盖资产管理、跨链桥接、DEX 交易、收益聚合、流动性挖矿等功能，用户可在一个界面完成全部链上操作，无需频繁跳转多个 DApp，显著降低了使用门槛和学习成本。

1.2 智能账户系统：让钱包更“懂你”


平台引入“智能账户”架构，并支持账户抽象，使用户可以通过社交登录、设置自动化策略、批量执行多笔交易等方式提升体验。这种设计不仅增强了灵活性，也推动了 Web3 产品的用户友好化发展。

2.核心功能：从入门到进阶，全面覆盖用户需求


为了真正实现“一站式链上金融体验”，DeFi App 在功能设计上充分考虑了不同层级用户的需求。无论是首次接触加密世界的新手，还是追求效率和策略的资深用户，都能在这里找到合适的工具与服务。以下是平台的核心功能亮点：

免 KYC 法币入金：无需身份认证即可创建钱包并使用法币购买 BTC、ETH 等资产，降低新用户准入门槛。
跨链代币兑换：支持 EVM 与 Solana 等主流链之间的免 Gas 费用资产兑换，极大简化跨链流程。
AI 助手 Jarvis：内置 AI 助手 Jarvis，帮助用户优化资产配置、寻找最佳交易路径，为新手提供操作建议。
去中心化衍生品交易：提供永续合约交易功能，满足高阶用户的交易需求。
流动性挖矿与借贷服务（即将上线）：未来还将上线自动化收益聚合和链上借贷功能，扩展平台的 DeFi 场景。

3.HOME 代币经济模型：构建参与即价值的生态闭环


DeFi App 预计将在 2025 年第二季度初正式推出平台原生代币 HOME，功能涵盖平台权限、治理权、手续费优惠及生态激励机制。

代币机制设计：HOME 旨在通过“使用即赋能”的模型促进用户活跃度，同时支持跨链流通，提升整体流动性与可用性。
融资情况与代币分配：项目此前以 1 亿美元估值完成融资，出售 4 亿枚 HOME（占总量 4%），未来将公开发售 3% 面向非美国合规用户。

4.MEXC 助力 HOME 上市，开启全球投资通道


作为全球领先的加密资产交易平台，MEXC 凭借其强大的流动性支持、丰富的资产品类、低手续费策略和出色的用户体验，成为 HOME 项目首选的交易平台。投资者可通过 MEXC 轻松获取 HOME 代币并参与其未来生态发展：

交易步骤如下：
1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 HOME 代币名称，选择 HOME 的现货或合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

MEXC 对于新兴项目具有极强的前瞻性和资源整合能力，长期支持优质 Web3 项目成长，是投资者布局潜力资产的重要平台。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


