近期，加密市场活跃非凡，投资者和分析师们正围绕市场走势展开激烈辩论。一方面，有观点认为当前市场周期已经结束；另一方面，也有观点认为市场即将迎来新一轮上涨。双方论据均具备一定的说服力，这一争论反映了市场情绪的多样性及对未来走势的不同预期。接下来，我们将深入分析未来6到12个月内，加密市场的多头与空头观点，及各自论点的力度。通过这些分析，旨在为读者提供全面的市场洞察，以更好地理解当前复杂的市场局面。 近期，加密市场活跃非凡，投资者和分析师们正围绕市场走势展开激烈辩论。一方面，有观点认为当前市场周期已经结束；另一方面，也有观点认为市场即将迎来新一轮上涨。双方论据均具备一定的说服力，这一争论反映了市场情绪的多样性及对未来走势的不同预期。接下来，我们将深入分析未来6到12个月内，加密市场的多头与空头观点，及各自论点的力度。通过这些分析，旨在为读者提供全面的市场洞察，以更好地理解当前复杂的市场局面。
新手学院/Learn/精选内容/加密市场走势之... 大涨在即？

加密市场走势之争：周期终结 vs 大涨在即？

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
Solayer
LAYER$0.2508+1.00%

近期，加密市场活跃非凡，投资者和分析师们正围绕市场走势展开激烈辩论。一方面，有观点认为当前市场周期已经结束；另一方面，也有观点认为市场即将迎来新一轮上涨。双方论据均具备一定的说服力，这一争论反映了市场情绪的多样性及对未来走势的不同预期。接下来，我们将深入分析未来6到12个月内，加密市场的多头与空头观点，及各自论点的力度。通过这些分析，旨在为读者提供全面的市场洞察，以更好地理解当前复杂的市场局面。

1.多头视角：未来市场的强劲上涨势头


在当前的加密市场中，多头观点认为我们可能正站在新一轮大涨的门槛上。支持这一观点的分析师和投资者指出，美国宏观经济形势的改善，如通胀率的降低和即将开始的降息，极大地提升了高风险投资的吸引力。此外，历史数据表明，大选后的加密市场通常会出现上涨，比特币在减半后也有显著的价格表现。加上比特币和以太坊的稳定表现以及市场的成熟度，这些因素共同构成了一个强劲的上涨预期。

1.1 美国宏观经济形势向好

当前，美国的宏观经济形势显著改善。通胀率已降至3%以下，美联储准备开始降息，这对高风险投资如加密市场而言无疑是一个利好消息。企业盈利特别是科技行业表现强劲，大多数经济指标显示美国经济处于中性至积极的趋势。美联储的“软着陆”目标，即在降低通胀的同时避免经济衰退，似乎有望实现。降息将提升高风险投资的吸引力，同时导致国债收益率下降，这可能会进一步推动加密市场的上涨。


1.2 历史经验：大选后的加密市场上涨

观察过去两次美国大选后，加密市场都出现了显著上涨。许多市场参与者和分析师指出，2016年和2020年大选后的加密货币价格大幅上涨，因此2024年大选后市场也可能出现类似走势。虽然这一观点引发广泛讨论，但值得注意的是，数据点仍较少，且2024年的经济环境与2016年和2020年有很大不同。因此，虽然历史经验值得关注，但仍需谨慎对待。


1.3 比特币减半后表现出色

比特币的减半事件历来被视为价格上涨的催化剂。历史数据显示，2016年和2020年比特币减半后价格大幅上涨，这为当前市场提供了一定的积极预期。然而，这种基于历史数据的简单推测可能过于决定论，未来市场的表现可能会受到多种因素的影响，包括市场规模的扩大和加密货币生态系统的复杂性。


1.4 比特币表现稳定

尽管市场上充斥着负面情绪，但比特币的价格在超过54,000美元的水平上已稳定数月。这种在相对高估值水平上的持续稳定，几乎没有先例，令一些观察者相信市场正处于盘整期，为下一次大涨做准备。此外，现货ETF的获批进一步巩固了市场的成熟度，为未来的上涨奠定基础。


2.空头视角：市场风险与未来挑战


然而，空头观点则对市场前景持保留态度。他们认为美国经济可能面临潜在的衰退风险，所谓的“软着陆”可能只是一个理想化的目标，而非现实。加密货币的实际应用价值也被质疑，许多人认为它主要是投机工具而非真正的解决方案。此外，市场的高估值和历史上类似的市场结构让人担忧，加密市场可能面临卖压和稳步下跌的风险。空头观点提醒投资者在追逐市场涨势的同时，也要对潜在的风险保持警惕。

2.1 负面的宏观经济形势

空头观点认为，美国经济正面临衰退风险，所谓的“软着陆”可能只是一个美丽的谎言。失业数据上升和对劳动市场强度的下调，以及可能的降息引发的通胀再度爆发，都是令人担忧的因素。尽管目前尚未出现负增长，但对衰退的担忧依然存在。通胀问题的预测难度较大，降息可能会引发通胀反弹，这对加密市场并非利好。有意思的是，伯克希尔·哈撒韦在过去一个季度大规模抛售了科技股，现在持有的现金比例达到了 2004 年以来的最高水平。看到这个传奇的价值投资者在降低风险确实引人深思。


2.2 加密货币叙事的弱势

空头人士认为，加密货币最大的问题在于其实际用途的缺乏。比特币主要被视为一种价值储存手段，而以太坊虽然有通缩特性，但在交易费用中心的地位以及Layer 2网络的互操作性挑战仍然存在。虽然Solana等新兴平台展示了强劲的增长潜力，但总体上，加密市场依然面临投机性质的挑战，缺乏广泛的实际应用场景。

2.3 当前市场与2019年的市场结构的相似之处

著名比特币分析师本杰明·科文（Benjamin Cowen）指出，目前的市场结构与2019年类似，可能预示着加密市场将在美联储多次降息后经历一段稳步下跌。这一观点与市场普遍预期的年底反弹相悖，但也提示投资者在当前的市场环境中保持谨慎。

3.结论


当前，加密市场的多头与空头观点各有其强有力的论据。多头看好美国宏观经济的回暖、历史模式的重复、比特币的稳定表现，而空头则对经济衰退、加密货币用途的不足以及市场结构的担忧表示警惕。在这样的多元化市场环境中，投资者需综合考虑各方面的因素，保持灵活的策略，以应对未来可能出现的各种市场动态。因此选择一个可靠的平台尤为重要，MEXC作为全球领先的交易平台，可以帮助投资者在不断变化的市场中优化其投资决策。MEXC凭借行业领先的高流动性、广泛的币种选择以及顶级的安全保障，为投资者应对市场波动和实现投资目标提供了有力支持。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金