在 BTC 和 ETH 现货 ETF 成功获批的示范效应下，众多金融机构纷纷将目光投向其他潜力股加密货币，积极递交 ETF 申请，意图分得一杯羹。 近期，多家知名资产管理机构针对*URLS-ADA_USDT*、*URLS-XRP_USDT*、*URLS-SOL_USDT*、*URLS-LTC_USDT*及*URLS-DOGE_USDT*等热门加密货币，密集提交了现货 ETF 申请，标志着 ETF 市场正迈入一个全新的热潮阶段。
加密货币ETF申请热潮：谁将成为下一个获批的热门加密ETF？

2025年7月16日MEXC
在 BTC 和 ETH 现货 ETF 成功获批的示范效应下，众多金融机构纷纷将目光投向其他潜力股加密货币，积极递交 ETF 申请，意图分得一杯羹。

近期，多家知名资产管理机构针对*URLS-ADA_USDT*、*URLS-XRP_USDT*、*URLS-SOL_USDT*、*URLS-LTC_USDT*及*URLS-DOGE_USDT*等热门加密货币，密集提交了现货 ETF 申请，标志着 ETF 市场正迈入一个全新的热潮阶段。

1.BTC 现货 ETF、 ETH 现货 ETF 现状


自 2024 年 1 月美国证券交易委员会（SEC）批准 BTC 现货 ETF 以来，彻底改变了加密货币格局和传统金融领域。据数据显示，BTC 现货 ETF 的首年交易活动惊人，仅在第一个月，累计交易量就超过了 380 亿美元，到年底更是超过了 6600 亿美元。

根据 Coinglass 数据显示，截止 2 月 26 日，BTC 现货 ETF 市值累计高达 1030.82 亿美元，ETH 现货 ETF 市值累计 89.50 亿美元。

2.五大热门加密货币ETF申请进展概览


在 BTC 和 ETH 现货 ETF 成功获批的示范效应下，更多金融机构开始瞄准其他潜力巨大的加密货币，积极提交 ETF 申请。灰度、VanEck、21Shares 以及 Canary Funds 等资产管理公司相继向美国 SEC 提交文件申请其他现货 ETF，包括 SOL、DOGE、XRP、LTC、TRUMP、BONK 等等。


代币名称
申请机构
XRP
Grayscale、Bitwise、21Shares、Canary Capital、Rex、Wisdomtree 等
SOL
Grayscale、Bitwise、VanEck、21Shares、Canary Capital、Rex等
DOGE
Grayscale、Rex、VanEck、21Shares、Canary、Bitwise等
ADA
Grayscale
AVAX
Grayscale
LTC
Grayscale、Canary Capital
HBAR
Canary Capital
DOT
21Shares
TRUMP
Rex
BONK
Rex

目前，ADA、XRP、SOL、LTC 和 DOGE 这五大热门加密货币的ETF申请进展备受关注。截至最新数据，各大机构的ETF申请进展各异。

Grayscale Investments 在 2025 年 2 月第二周率先向美国证券交易委员会（SEC）提交了全球首只 ADA 现货ETF的申请。目前，该申请已进入 SEC 的初步审查阶段，预计将在未来几个月内获得回复。

与此同时，Bitwise Asset Management、Grayscale、21Shares、WisdomTree 和 Canary Capital 等多家机构也针对 XRP 提交了现货 ETF 申请。其中，Bitwise 的申请已通过 Cboe BZX 交易所正式提交，并获得了 SEC 的确认。这些申请目前均在审核中，预计将在未来几个月内迎来关键节点。

对于 SOL 现货 ETF，VanEck、Grayscale、Bitwise、21Shares 和 Canary Capital 等机构也纷纷提交了申请。其中，Grayscale 和 VanEck 的申请已进入公众评论期，这标志着 SOL 现货 ETF 的申请进程又向前迈进了一步。

LTC 现货 ETF 方面，Nasdaq、Grayscale 和 Canary Capital 等机构也提交了申请。其中，Nasdaq 的申请已获 SEC接受并进入初步审查阶段，显示出 SEC 对 LTC 现货 ETF 的积极态度。

相比之下，DOGE 现货 ETF 的申请进展相对较慢。尽管 NYSE Arca、Grayscale Investments、Bitwise Asset Management、21Shares、WisdomTree 和 Canary Capital 等机构均已提交申请，但 SEC 尚未公开更多细节，市场对其获批前景仍存在较大不确定性。

3.加密 ETF 可行性分析，谁将下一个获得批准？


随着前 SEC 主席 Gary Gensler 正式离职以及新任 SEC 主席 Paul Atkins 的上任，投资者由悲观转向积极看好加密货币现货 ETF 的前景，但是在更加具体的问题上存在分歧，比如 SEC 将通过哪些加密货币的现货ETF，何时通过等等。

根据预测平台 Polymarket 最新数据显示，SOL 现货 ETF 今年最有可能获批，概率高达 85%。其次是 LTC、DOGE、XRP，可能性分别为 75%、74%、73%。


彭博分析师 James Seyffart 与 Eric Balchunas 认为 LTC 通过率最高，原因是 SEC 把 LTC 认定为比特币分叉币，并将其标注为商品。 然而，也有分析师持不同观点。例如，加密货币分析师 Kare 认为 ADA 可能比 SOL更快获得批准，理由是 Cardano 与 SEC 的关系较好。此外，ADA 作为具有强大技术背景和社区支持的加密货币，也备受投资者青睐。

与拜登政府对待加密货币采取的严厉态度截然不同，特朗普政府积极倡导将美国塑造成全球加密货币的中心，并持续致力于构建一个日益友好的监管框架。这一政策加速了加密货币现货交易所交易基金（ETF）在美国市场的蓬勃兴起，并预期在未来吸引更多机构积极参与。随着投资者对加密货币市场信任度的不断加深，市场正迎来一股资金涌入的热潮，无疑将促使各类现货交易所交易基金（ETF）的交易量及资产管理规模实现稳步且显著的增长；为包括*URLS-BTC_USDT**URLS-ETH_USDT*在内的加密货币提供坚实的上行支撑。特朗普政府的这一政策导向与市场反应相互作用，共同加速了加密货币ETF市场的蓬勃发展。

在此背景下，MEXC交易所凭借其行业领军地位，以超低的手续费、卓越的服务品质及无可匹敌的流动性，成为投资者布局加密资产的首选之地。MEXC 不仅始终如一地致力于为用户提供安全、便捷、高效的交易体验，更在持续探索与创新中，引领并推动着整个行业的稳健发展。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


