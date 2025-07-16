揭秘特朗普背后的加密大佬：Paul Atkins、David Sacks与马斯克的加密投资版图

12 月 6 日，特朗普政府连出两记重拳，先是 Paul Atkins 被任命为 SEC 主席，紧接着宣布 PayPal 联创 David Sacks 接掌“白宫人工智能与加密货币事务”帅印。





这两位业界巨擘与特斯拉创始人 Elon Musk 并肩而立，他们凭借雄厚的资本实力和战略眼光，不仅影响着加密行业的未来图景，也在无形中为特朗普的政治版图与商业帝国铺设了隐形的基石。一场由加密大佬引领的加密投资风暴，正蓄势待发，准备席卷全球。









Paul Atkins，作为美国证券交易委员会（SEC）主席的热门人选，其职业生涯与加密货币行业的交集始于对金融科技领域的深刻洞察。Atkins不仅是一位资深金融监管专家，更是一位坚定的加密货币支持者。









Atkins 的投资策略侧重于那些具有技术创新和合规潜力的加密货币项目。Reserve Rights 是 Paul Atkins 重点关注的加密项目之一，他担任了该项目的顾问，并持有其代币 *URLS-RSR_USDT*。





Reserve Rights 旨在打造一个更加稳定、透明的加密货币储备系统，为加密货币行业提供更加可靠的基础设施支持。在 Paul Atkins 的推动下，Reserve Rights 的市值稳步增长，目前已经达到了 9.48 亿美金。在特朗普提名 Paul Atkins 任 SEC 主席的消息公布后，*URLS-RSR_USDT*最高涨幅达到了 154.39%，近七天涨幅也达到了 96.64%。









David Sacks，PayPal 昔日的首席运营官兼 Craft Ventures 风投基金的联合创始人，在加密货币领域的投资战略尤为亮眼。早在 2018 年，Sacks 在加密领域的布局便已崭露头角。他宣布投资加密风险投资公司 Multicoin，而 Multicoin 正是当前备受瞩目的 Solana 项目的早期投资者之一，并在同年 7 月为其领投了高达 2000 万美元的融资。









据 RootData 数据统计，Craft Ventures 在加密领域的投资版图相当广泛，投资项目多达 12 个，且主要集中在基础设施类项目，其中最具代表性的当属 dYdX 、Handshake 和 0xProtocol。









dYdX 是一个去中心化的衍生品交易平台，其代币*URLS-DYDX_USDT*在市场上的表现尤为亮眼。在 Craft Ventures 投资 dYdX 的消息公布后，*URLS-DYDX_USDT* 24 小时内涨幅为 24.53%。





Handshake 是一个去中心化的域名系统，旨在打造一个更加安全、透明的互联网域名生态。David Sacks同样参与了该项目的投资，并持有其代币*URLS-HNS_USDT* 。随着去中心化域名系统的逐渐普及以及任命消息的公布，Handshake 的市值也在稳步增长，最高涨幅达到了 83.30 %，近七天涨幅更是高达 137.10%。





此外，David Sacks 还担任了 0xProtocol 的 0x 项目顾问，并持有其代币 *URLS-ZRX_USDT* 。0xProtocol 是一个去中心化的交易协议，旨在为用户提供更加安全、高效的交易体验。在 David Sacks 的推动下，0xProtocol 的市值也在稳步增长。









Elon Musk，这位特斯拉、SpaceX 等多家全球知名企业的创始人，其在加密货币领域的探索同样充满了传奇色彩。尽管 Musk 在加密市场的投资行为时常显得“不按常理出牌”，但他的每一次出手都足以引发市场的轩然大波。









Musk 对加密货币的投资主要集中在 *URLS-BTC_USDT* 和 *URLS-DOGE_USDT* 等主流币种上。他通过社交媒体平台频频发声，推动这些币种的市值不断攀升。在 Musk 的加持下，狗狗币的市值一度飙升至 642 亿美金，吸引了无数投资者的目光。





除了直接投资加密货币外，Musk 还通过发推特提及和转发推文等方式，推动了多个 Meme 项目的关注度与市值增长，如*URLS-CHILLGUY_USDT* 、*URLS-BAN_USDT* 等。在Musk的影响下，均实现了不同程度的市值增长与涨幅提升。Musk 的这些行为，不仅展现了他对加密市场的浓厚兴趣与独特见解，也进一步巩固了他在加密领域的影响力与地位。





在特朗普总统时期，加密货币项目如雨后春笋般涌现。无论是 Paul Atkins 作为 SEC 主席深度参与的 Reserve Rights 项目，还是 David Sacks 通过 Craft Ventures 在加密领域的广泛布局，亦或是 Elon Musk 作为跨界领袖在加密市场的独特探索，都深刻反映了加密货币正在成为全球经济体系中不可或缺的一部分。









对于普通投资者而言，若想参与足这些加密大佬所加持的加密货币项目，首先需要找到一个安全、可靠、交易便捷的加密货币交易平台。









