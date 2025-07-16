12 月 6 日，特朗普政府连出两记重拳，先是 Paul Atkins 被任命为 SEC 主席，紧接着宣布 PayPal 联创 David Sacks 接掌“白宫人工智能与加密货币事务”帅印。 这两位业界巨擘与特斯拉创始人 Elon Musk 并肩而立，他们凭借雄厚的资本实力和战略眼光，不仅影响着加密行业的未来图景，也在无形中为特朗普的政治版图与商业帝国铺设了隐形的基石。一场由加密大佬引领的加密投12 月 6 日，特朗普政府连出两记重拳，先是 Paul Atkins 被任命为 SEC 主席，紧接着宣布 PayPal 联创 David Sacks 接掌“白宫人工智能与加密货币事务”帅印。 这两位业界巨擘与特斯拉创始人 Elon Musk 并肩而立，他们凭借雄厚的资本实力和战略眼光，不仅影响着加密行业的未来图景，也在无形中为特朗普的政治版图与商业帝国铺设了隐形的基石。一场由加密大佬引领的加密投
揭秘特朗普背后的加密大佬：Paul Atkins、David Sacks与马斯克的加密投资版图

2025年7月16日MEXC
12 月 6 日，特朗普政府连出两记重拳，先是 Paul Atkins 被任命为 SEC 主席，紧接着宣布 PayPal 联创 David Sacks 接掌“白宫人工智能与加密货币事务”帅印。

这两位业界巨擘与特斯拉创始人 Elon Musk 并肩而立，他们凭借雄厚的资本实力和战略眼光，不仅影响着加密行业的未来图景，也在无形中为特朗普的政治版图与商业帝国铺设了隐形的基石。一场由加密大佬引领的加密投资风暴，正蓄势待发，准备席卷全球。

Paul Atkins：新任 SEC 主席的加密布局


Paul Atkins，作为美国证券交易委员会（SEC）主席的热门人选，其职业生涯与加密货币行业的交集始于对金融科技领域的深刻洞察。Atkins不仅是一位资深金融监管专家，更是一位坚定的加密货币支持者。


Atkins 的投资策略侧重于那些具有技术创新和合规潜力的加密货币项目。Reserve Rights 是 Paul Atkins 重点关注的加密项目之一，他担任了该项目的顾问，并持有其代币 *URLS-RSR_USDT*。

Reserve Rights 旨在打造一个更加稳定、透明的加密货币储备系统，为加密货币行业提供更加可靠的基础设施支持。在 Paul Atkins 的推动下，Reserve Rights 的市值稳步增长，目前已经达到了 9.48 亿美金。在特朗普提名 Paul Atkins 任 SEC 主席的消息公布后，*URLS-RSR_USDT*最高涨幅达到了 154.39%，近七天涨幅也达到了 96.64%。

David Sacks：风投界的加密布局者


David Sacks，PayPal 昔日的首席运营官兼 Craft Ventures 风投基金的联合创始人，在加密货币领域的投资战略尤为亮眼。早在 2018 年，Sacks 在加密领域的布局便已崭露头角。他宣布投资加密风险投资公司 Multicoin，而 Multicoin 正是当前备受瞩目的 Solana 项目的早期投资者之一，并在同年 7 月为其领投了高达 2000 万美元的融资。


据 RootData 数据统计，Craft Ventures 在加密领域的投资版图相当广泛，投资项目多达 12 个，且主要集中在基础设施类项目，其中最具代表性的当属 dYdX 、Handshake 和 0xProtocol。


dYdX 是一个去中心化的衍生品交易平台，其代币*URLS-DYDX_USDT*在市场上的表现尤为亮眼。在 Craft Ventures 投资 dYdX 的消息公布后，*URLS-DYDX_USDT* 24 小时内涨幅为 24.53%。

Handshake 是一个去中心化的域名系统，旨在打造一个更加安全、透明的互联网域名生态。David Sacks同样参与了该项目的投资，并持有其代币*URLS-HNS_USDT* 。随着去中心化域名系统的逐渐普及以及任命消息的公布，Handshake 的市值也在稳步增长，最高涨幅达到了 83.30 %，近七天涨幅更是高达 137.10%。

此外，David Sacks 还担任了 0xProtocol 的 0x 项目顾问，并持有其代币 *URLS-ZRX_USDT* 。0xProtocol 是一个去中心化的交易协议，旨在为用户提供更加安全、高效的交易体验。在 David Sacks 的推动下，0xProtocol 的市值也在稳步增长。

Elon Musk：跨界领袖的加密征途


Elon Musk，这位特斯拉、SpaceX 等多家全球知名企业的创始人，其在加密货币领域的探索同样充满了传奇色彩。尽管 Musk 在加密市场的投资行为时常显得“不按常理出牌”，但他的每一次出手都足以引发市场的轩然大波。


Musk 对加密货币的投资主要集中在 *URLS-BTC_USDT* 和 *URLS-DOGE_USDT* 等主流币种上。他通过社交媒体平台频频发声，推动这些币种的市值不断攀升。在 Musk 的加持下，狗狗币的市值一度飙升至 642 亿美金，吸引了无数投资者的目光。

除了直接投资加密货币外，Musk 还通过发推特提及和转发推文等方式，推动了多个 Meme 项目的关注度与市值增长，如*URLS-CHILLGUY_USDT* 、*URLS-BAN_USDT* 等。在Musk的影响下，均实现了不同程度的市值增长与涨幅提升。Musk 的这些行为，不仅展现了他对加密市场的浓厚兴趣与独特见解，也进一步巩固了他在加密领域的影响力与地位。

在特朗普总统时期，加密货币项目如雨后春笋般涌现。无论是 Paul Atkins 作为 SEC 主席深度参与的 Reserve Rights 项目，还是 David Sacks 通过 Craft Ventures 在加密领域的广泛布局，亦或是 Elon Musk 作为跨界领袖在加密市场的独特探索，都深刻反映了加密货币正在成为全球经济体系中不可或缺的一部分。

如何参与这些项目？


对于普通投资者而言，若想参与足这些加密大佬所加持的加密货币项目，首先需要找到一个安全、可靠、交易便捷的加密货币交易平台。

在众多平台中，MEXC无疑是一个值得推荐的选择。MEXC 专注于为用户提供安全、高效、便捷的加密货币交易服务。作为行业内的佼佼者，MEXC 不仅涵盖了众多主流加密货币品种，如*URLS-BTC_USDT* 、*URLS-ETH_USDT* 等众多加密货币，还不断引入新兴加密项目，为投资者提供了丰富的选择。同时，MEXC的低费率政策也大大降低了投资者的交易成本。

接下来，以 MEXC APP 为例，展示如何在平台上交易 *URLS-DOGE_USDT* ？

第一步：登陆 MEXC App，点击【交易】；
第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索【DOGE/USDT】；
第三步：点击【买入DOGE】。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

