2025年下半年加密货币市场展望





展望下半年，加密货币市场将面临哪些机遇与挑战？













美国10年期国债收益率从年初的4.8%回落至6月的4.2%

美元指数从年内高点106下滑至98左右

黄金与比特币双双创出历史新高，体现避险资产共振





比特币作为“数字黄金”的逻辑正被机构投资者广泛接受，尤其是在主权债务负担持续加重的背景下，加密资产成为资金对冲系统性风险的新出口。









2025 年是加密市场机构化进程的关键年。继 2024 年美国批准比特币现货 ETF 之后，为机构入场铺平道路。年中， 富达 贝莱德 已将其 BTC ETF 产品的管理规模推升至 500 亿美元以上。截至 6 月，全球加密相关 ETF 资产管理总规模突破 1.1 万亿美元，近 60% 的交易流量源于专业机构、家族办公室和对冲基金等。













当前市场正处于“超级周期”与“结构牛市”之间的分界点。与 2017 年或 2021 年相比，2025 年的牛市节奏更加稳健、流动性分布更广，以下三大特征尤为突出：









Google 搜索指数显示“crypto”、“Bitcoin”等关键词热度未达历史高点，表明当前尚未进入散户主导的泡沫期。

比特币地址数量增长稳定，活跃地址维持在 150 万以上。

Layer 1 与 Layer 2 交易频次环比增长超过 40%。









相比往年“百币齐涨”的局面，本轮牛市更像是“价值捕捉牛”。以 AI 驱动、RWA 概念、L2 协议为主的代币项目呈现出持续增长能力。









曾经以炒作为主导的 GameFi、SocialFi 领域在 2025 年中逐步沉淀为以“可持续经济模型+用户粘性”为核心的产品形态。









2025 年下半年，技术进步依旧是推动加密生态纵深发展的根本动力。









现实世界资产（ RWA ）的代币化已成为区块链行业最突出的主题之一。目前，以太坊在 RWA 市场中仍保持着主导地位， Solana 等在 DeFi 领域成熟的平台也正在向 RWA 领域扩张。根据 RWA 数据，截至 2025 年 6 月 17 日，链上 RWA 总价值超过 238 亿美元（不包含稳定币）。其中，私人信贷 138 亿美元、美国国债 74 亿美元、大宗商品 16 亿美元。













根据贝莱德预测，到 2030 年 RWA 市场规模将飙升至 16 万亿美元。随着 RWA 持续深化发展，发行机构、托管银行、投资者、区块链等 RWA 生态主体正在快速壮大，RWA 资产运营、银行 IT 以及跨境支付等领域或将迎来投资机遇。这标志着 DeFi 与 TradFi 边界的真正打破。









自 2024 年底 EIP-4844（Proto-Danksharding） 正式激活以来，以太坊 Layer 2 生态迎来了爆发式成长。EIP-4844 通过引入 blob 交易显著降低了 L2 的 Gas 费用，为开发者与用户大规模采用创造了条件。进入2025 年下半年，L2 的发展已不再局限于“扩容”层面，而是全面迈入“性能优化、生态深化与商业可持续性”三维并进的新阶段。





1）根据 L2Beat 最新数据，全网 L2 总锁仓量（TVL）已突破 430 亿美元，且 L2 活跃用户也呈现出增长态势。





2）zkRollup 赛道在 2025 年进入成熟阶段，代表性项目如 zkSync Era、Scroll、Polygon zkEVM 均已实现EVM 兼容与主网稳定运行，解决了此前“开发迁移成本高、工具链缺失”的关键痛点。





3）Layer 2 普遍开始探索“L3/L4”架构，尝试通过“App-specific Rollups”构建更轻量、定制化的应用链。这一趋势有望进一步增强Web3应用在高频交易、隐私计算和链上AI推理等场景下的竞争力。





















除了稳定币立法外，美国众议院金融服务委员会还正式提出了《 CLARITY Act 》草案。该法案旨在明确 SEC 与 CFTC 各自对加密资产的监管边界，并参照资产属性进行监管划分。这一立法动向有望为加密货币市场提供更加清晰和透明的监管环境，降低市场不确定性，提升投资者信心。





2025 年下半年的加密市场将不再是简单的“情绪驱动牛市”。它更像是一个复合型生态进化的起点。在技术、资金、制度和用户四个维度的合力下，市场将完成一次从加密投机向数字资产基础设施的实质性飞跃。





通过深入的市场分析和理性的投资决策，投资者有望在下半年加密货币市场中捕捉到更多的投资机会并实现财富增值。MEXC 交易平台将始终站在技术变革的前沿，为全球用户提供低门槛、高效率、高安全的交易通道，携手共探 Crypto 的无限可能。





