2024年，加密货币行业继续在全球金融市场掀起波澜，经历了一系列具有里程碑意义的事件。这一年无疑是加密货币发展史上的重要篇章。
热点回顾｜盘点2024年加密货币行业重大事件

2024年，加密货币行业继续在全球金融市场掀起波澜，经历了一系列具有里程碑意义的事件。这一年无疑是加密货币发展史上的重要篇章。

1、比特币现货ETF 、以太坊现货ETF审批通过，加密资产正式迈入主流金融市场


2024 年美东时间 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特币现货 ETF 在美国上市，次日上市可以进行交易。继比特币现货 ETF 通过后， 5 月 24 日，SEC 批准了首批在美国上市的 8 支以太坊现货 ETF，并于 7 月 23 日正式上市交易。

比特币现货 ETF 与以太坊现货 ETF 的审批通过，是加密行业正式迈入主流金融市场的关键一步。这不仅标志着加密资产的投资渠道更加多元化，也预示着整个行业正逐步走向成熟与规范化。这一里程碑事件为未来更多加密资产进入金融市场奠定了坚实基础，开启了加密资产与传统金融市场深度融合的新篇章。

2、以太坊 Dencun （坎昆）升级完成，开启扩容新篇章


2024 年，以太坊迎来了其历史上的又一次重大升级——Dencun（坎昆）升级。此次升级通过引入 Proto-Danksharding（EIP-4844）等创新提案，成功解决了长期困扰以太坊的交易拥堵和高昂 gas 费用问题。升级后的以太坊在主链交易吞吐量、用户 gas 费用以及网络可扩展性和安全性方面均实现了显著提升。

Dencun 升级不仅巩固了以太坊在区块链领域的技术领先地位，还极大地推动了 Layer 2 解决方案的繁荣发展。随着Layer 2 技术的不断成熟与模块化区块链的推进，以太坊正逐渐融入一个更加多元化、竞争激烈的加密生态系统。这一转变不仅挑战着以太坊的传统地位，也为其在未来加密世界中的新功能与角色开辟了更为广阔的空间。

3、比特币减半，推动 BTC 价值保持


2024 年 4 月 20 日，比特币于区块高度 840000 成功完成第四次减半，比特币网络的挖矿奖励由 6.25 BTC 减半至3.125 BTC。


比特币减半是一个大约每四年发生一次的事件，是指“挖掘”比特币交易的奖励减半，通过减少新比特币的产生速度，为比特币的经济模型引入了通缩概念，以确保其稀缺性、价值保持，以及作为一种数字货币的长期可持续性，通常被看作是推动比特币牛市的积极因素。

4、Solana 重获新生，大放异彩


在遭遇 FTX 崩盘的冲击后，Solana 团队迅速调整策略，凭借高 TPS、低费用和并行处理的优势，Solana 吸引了大量项目与用户，逐步扩展至 DeFi、流动质押、Meme 币和支付等多个领域，还成功牵手了一系列重量级项目与合作伙伴，实现了生态的多元化与深度拓展。

此外，Solana 系列热门 Meme 代币的出现成为了推动 Solana 重生的强大驱动力。*URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*、*URLS-BOME_USDT* 等 Meme 代币相继走红，不仅引发了显著的财富效应，更吸引了海量用户涌入 Solana 网络。与此同时，*URLS-SOL_USDT*也迎来了强劲反弹，一度攀升至 260 美元的高位，市值一度突破千亿美元。

5、TON 游戏热潮与创始人被抓事件引发行业关注


TON（The Open Network）作为一款备受瞩目的区块链游戏平台，在 2024 年也迎来了其发展的高峰期。TON 游戏以其独特的玩法和丰富的奖励机制吸引了大量玩家的关注和参与。然而，就在 TON 游戏热潮席卷全球之际，Telegram 创始人 Pavel Durov 却因涉及非法金融活动而被捕。

面对这一突如其来的变故，官方迅速发起了一场名为“Resistance Dog”的抗议运动，以此表达对创始人遭遇的不满与声援。这场运动迅速获得了多方力量的坚定支持，还意外地推动了*URLS-REDO_USDT* 的市值节节攀升。尽管 Durov 目前仍深陷法律困境，面临着诸多不确定性和挑战，但以 REDO 为代表的抵抗精神却正燃起社区共鸣。

6、Meme 币热潮席卷全球，创造财富神话


2024年，Memecoin 凭借强大的市场共识和百倍千倍的财富效应，吸引大量的关注和资金流入。不管是 Solana 还是Base，都诞生了一系列备受追捧的 Meme 币。这些 Meme 币的火爆不仅推动了加密货币市场的繁荣，也为投资者带来了丰厚的回报。然而，值得注意的是，Meme 币也存在较高的风险和波动性，投资者在参与时应保持理性并谨慎决策。

7、特朗普当选引发加密货币市场震动，首届加密政府备受期待


特朗普的当选不仅推动了比特币价格的飙升，更引发了市场对首届加密政府的期待。随着加密货币在全球范围内的普及和认可度的提升，越来越多的政治家和政府机构开始关注并研究加密货币及其相关技术。

特朗普政府上台后，市场对加密货币政策的放宽和监管体系的完善充满期待。未来，随着政策的逐步明确和监管体系的完善，加密货币有望在全球范围内实现更广泛的应用和更深入的整合。

8、比特币突破 10 万，创历史新高


自美国大选特朗普获胜，当选新一任美国总统以来，比特币价格屡创新高。当地时间 12 月 4 日，特朗普在社交媒体上提名 Paul Atkins 出任美国证券交易委员会（SEC）主席。消息公布之后，*URLS-BTC_USDT*价格一路上涨至 10.196 万美元，史上首次突破 10 万美元大关，且总市值达到 2.1 万亿美元。


9、AI Agent 叙事火热，代币化未来趋势的捕捉者


2024 年 9 月，随着加密市场逐渐恢复活力，AI 概念 Meme 币也迎来了一波发射热潮。其中，*URLS-GOAT_USDT*等代币的火爆表现不仅推动了 AI 领域在加密市场的关注度提升，也展示了代币化在未来趋势捕捉中的巨大潜力。随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，AI Agent 等代币化项目有望在未来发挥更加重要的作用，为加密货币市场的多元化发展注入新的活力。

