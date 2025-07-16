Crypto AI下半场激战将启，MCP+AI能否掀第二波炒作狂潮？

区块链与 人工智能（AI） 技术深度融合的浪潮下，Crypto AI 领域正经历着跌宕起伏的发展历程。从最初的概念爆发到如今的下半场角逐，Crypto AI 始终吸引着市场的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+AI Agent 的组合逐渐崭露头角，引发市场对其能否引爆第二波疯狂炒作热潮的无限遐想。









MCP（Model Context Protocol）堪称 AI 与区块链深度融合的“桥梁”，它是一个开源标准化协议，旨在打破各类 AI LLM/Agent之间的数据壁垒，实现无缝连接。





过去，AI 应用宛如一座座孤岛，彼此之间数据难以流通。Agent/LLM 若想实现互通，需要耗费大量精力开发专属的调用API接口，操作繁琐且功能受限，模型访问和权限管理也面临诸多难题。





MCP 的出现，犹如为 AI 应用配备了一个即插即拔的 USB “通用”接口，彻底改变了这一局面。它提供了一个统一的框架，让 AI 应用能够摆脱数据孤岛的束缚，实现“动态”访问外部数据与工具。这不仅大幅降低了开发复杂度，还显著提升了集成效率。在自动化任务执行、实时数据查询以及跨平台协作等关键领域，MCP 都发挥着重要的助推作用，为 AI 与区块链的深度融合奠定了坚实基础。









MCP 协议旨在构建一整套 AI 模型在链上运行、执行、反馈与收益的通用协议层。它不仅解决了AI模型在链上高效使用的问题，更为 Web3 世界向“意图驱动范式”跃迁提供了系统性支持。





MCP 协议的核心优势在于其全链式语义层设计，涵盖模型身份机制、上下文采集与语义解释系统、任务分解与执行系统以及激励反馈机制。这一设计使得AI模型能够拥有独立的链上地址，通过权限验证机制接收资产、发起交易、调用合约，成为区块链世界的“第一类账户”。同时，MCP 协议还通过抽象化链上状态、链下数据、历史交互记录，为模型提供清晰的任务结构与环境背景，实现复杂指令的“语义语境”执行。













Virtuals ：推出了 VPN（Virtuals Partners Network）、ACP（Agent Commerce Protocol）、Points（积分系统）和 Genesis（新发射机制）。VPN 旨在重塑 AI 与加密货币的交汇点，将投资者、领域专家、学者和开发者连接在一起；ACP 构建一个由 AI 代理组成的商业生态系统，允许 AI 代理之间进行自主交互、协作和交易；Points 作为忠诚度证明，用于参与 Launchpad；Genesis 是新发射机制，具有基于积分的访问、链上新分配方式、退款保证等特点。





AI16Z ：进行了 ElizaOS V2 升级，优化了新功能和结构，包括 swarms、agent 互动等；推出了新的 AI 发射平台 AUTOFUN，具有更公平和长期的 bonding curve，可自定义 CA 地址，还有 AI Token 验证的聊天机制和社区内容创建工具；新经济模型将发射台的利润用于 buyback，补充发射代币的 liquidity pool；Spartan V2 中，$degenai 将和 ElizaOS V2 一起升级上线，并作为重要组成部分，也会 shill autofun 的项目。









Dark：一个基于 Solana 的实验性 MCP 网络，专注于可信执行环境（TEE）。通过自动集成新工具和链上交互，Dark 旨在去中心化技术中实现创新，不过目前大部分项目功能尚未推出，处于概念阶段。





SkyAI ：基于 BNB Chain 的原生 AI 基础架构，提供多链数据访问和 AI 代理部署。项目虽然仍处于概念阶段，但是 MCP 赛道的龙头项目。









Solix ：采用 MCP 的 DePIN 网络，专注于智能带宽共享。用户可以通过浏览器扩展分享带宽并获得奖励，覆盖全球 63 个国家。项目技术落地较快，但需验证用户参与度和经济模型的可持续性。





HighKey ：一个 DeFAI 项目，兼容 MCP 和 DARP 协议，专注于 DeFi 套利和专业分析。项目开发功能明确，但仍需提升用户体验和差异化。









DeMCP ：4 月 25 日早上正式上线，首小时交易量接近八位数。这是一个实时运行的 Web3 MCP 市场，提供 GPT - 4 和 Claude 等大型语言模型的折扣接入服务，采用可信执行环境（TEE）与链上安全机制，并已与 Phala Network 达成技术合作。









OpenServ ：MCP 系统即将正式上线，该系统可将 AI Agent 接入一系列现实世界应用中，与 AWS、Discord、Notion、Figma、Google Maps、Slack 等平台整合。









从市场表现来看，基于 MCP 协议的 Web3 AI 项目虽然大多处于开发早期，实质性产品尚未完全面世，但部分项目已经发行代币，并在市场情绪回暖时受到投资者的关注。例如， Solana 链上的 MCP 相关代币 Dark 上线后表现不俗，引发了市场上投资者对 MCP 相关代币的追捧和投资热潮。随着更多项目的推进和落地，以及市场对AI与区块链融合概念的认可度不断提高，MCP + AI Agent 迎来第二波炒作热潮具有一定的可能性。





然而，这一组合要真正迎来热潮也面临诸多挑战。一方面，技术层面仍需不断完善，如提高 MCP 协议的性能与扩展性，确保 AI Agent 在链上运行的安全性与稳定性等。另一方面，市场竞争激烈，众多项目都在争夺市场份额，如何脱颖而出成为关键。此外，政策环境与监管要求也是不可忽视的因素，需要确保项目的合规性。









Crypto AI 的下半场角逐已经拉开帷幕，MCP + AI Agent 作为其中的热门组合，凭借其创新的技术和广阔的应用前景，有望迎来第二波炒作热潮。众多相关项目的不断涌现和发展，为这一趋势提供了有力支撑。但在追求热潮的同时，也需要关注技术挑战、市场竞争和政策监管等问题。





未来，MCP + AI Agent 能否真正引领 Crypto AI 领域的新发展，开启一个全新的时代？答案或许尚待时间验证，但可以确定的是，MEXC 交易平台将始终站在技术变革的前沿，为全球用户提供低门槛、高效率、高安全的交易通道，共同见证 Crypto AI 的无限可能。





