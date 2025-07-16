在区块链与人工智能（AI）技术深度融合的浪潮下，Crypto AI 领域正经历着跌宕起伏的发展历程。从最初的概念爆发到如今的下半场角逐，Crypto AI 始终吸引着市场的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+AI Agent 的组合逐渐崭露头角，引发市场对其能否引爆第二波疯狂炒作热潮的无限遐想。 1.MCP 是什么？ MCP（Model Context Protoc在区块链与人工智能（AI）技术深度融合的浪潮下，Crypto AI 领域正经历着跌宕起伏的发展历程。从最初的概念爆发到如今的下半场角逐，Crypto AI 始终吸引着市场的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+AI Agent 的组合逐渐崭露头角，引发市场对其能否引爆第二波疯狂炒作热潮的无限遐想。 1.MCP 是什么？ MCP（Model Context Protoc
新手学院/Learn/精选内容/Crypto A...第二波炒作狂潮？

Crypto AI下半场激战将启，MCP+AI能否掀第二波炒作狂潮？

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
Sleepless AI
AI$0.06326+2.91%
Large Language Model
LLM$0.0004747+3.51%
ELIZAOS
ELIZAOS$0.008982-0.94%
swarms
SWARMS$0.01565-1.07%
Coupon Assets
CA$0.35178+6.29%

区块链人工智能（AI）技术深度融合的浪潮下，Crypto AI 领域正经历着跌宕起伏的发展历程。从最初的概念爆发到如今的下半场角逐，Crypto AI 始终吸引着市场的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+AI Agent 的组合逐渐崭露头角，引发市场对其能否引爆第二波疯狂炒作热潮的无限遐想。

1.MCP 是什么？


MCP（Model Context Protocol）堪称 AI 与区块链深度融合的“桥梁”，它是一个开源标准化协议，旨在打破各类 AI LLM/Agent之间的数据壁垒，实现无缝连接。

过去，AI 应用宛如一座座孤岛，彼此之间数据难以流通。Agent/LLM 若想实现互通，需要耗费大量精力开发专属的调用API接口，操作繁琐且功能受限，模型访问和权限管理也面临诸多难题。

MCP 的出现，犹如为 AI 应用配备了一个即插即拔的 USB “通用”接口，彻底改变了这一局面。它提供了一个统一的框架，让 AI 应用能够摆脱数据孤岛的束缚，实现“动态”访问外部数据与工具。这不仅大幅降低了开发复杂度，还显著提升了集成效率。在自动化任务执行、实时数据查询以及跨平台协作等关键领域，MCP 都发挥着重要的助推作用，为 AI 与区块链的深度融合奠定了坚实基础。

2.MCP 协议的核心优势


MCP 协议旨在构建一整套 AI 模型在链上运行、执行、反馈与收益的通用协议层。它不仅解决了AI模型在链上高效使用的问题，更为 Web3 世界向“意图驱动范式”跃迁提供了系统性支持。

MCP 协议的核心优势在于其全链式语义层设计，涵盖模型身份机制、上下文采集与语义解释系统、任务分解与执行系统以及激励反馈机制。这一设计使得AI模型能够拥有独立的链上地址，通过权限验证机制接收资产、发起交易、调用合约，成为区块链世界的“第一类账户”。同时，MCP 协议还通过抽象化链上状态、链下数据、历史交互记录，为模型提供清晰的任务结构与环境背景，实现复杂指令的“语义语境”执行。

3.聚焦 MCP+AI 的热门项目


3.1 Virtuals 与 AI16Z：生态进化代表


Virtuals：推出了 VPN（Virtuals Partners Network）、ACP（Agent Commerce Protocol）、Points（积分系统）和 Genesis（新发射机制）。VPN 旨在重塑 AI 与加密货币的交汇点，将投资者、领域专家、学者和开发者连接在一起；ACP 构建一个由 AI 代理组成的商业生态系统，允许 AI 代理之间进行自主交互、协作和交易；Points 作为忠诚度证明，用于参与 Launchpad；Genesis 是新发射机制，具有基于积分的访问、链上新分配方式、退款保证等特点。

AI16Z：进行了 ElizaOS V2 升级，优化了新功能和结构，包括 swarms、agent 互动等；推出了新的 AI 发射平台 AUTOFUN，具有更公平和长期的 bonding curve，可自定义 CA 地址，还有 AI Token 验证的聊天机制和社区内容创建工具；新经济模型将发射台的利润用于 buyback，补充发射代币的 liquidity pool；Spartan V2 中，$degenai 将和 ElizaOS V2 一起升级上线，并作为重要组成部分，也会 shill autofun 的项目。

3.2 Dark 与 SkyAI：MCP 赛道新星


Dark：一个基于 Solana 的实验性 MCP 网络，专注于可信执行环境（TEE）。通过自动集成新工具和链上交互，Dark 旨在去中心化技术中实现创新，不过目前大部分项目功能尚未推出，处于概念阶段。

SkyAI：基于 BNB Chain 的原生 AI 基础架构，提供多链数据访问和 AI 代理部署。项目虽然仍处于概念阶段，但是 MCP 赛道的龙头项目。

3.3 Solix 与 HighKey：细分领域探索者


Solix：采用 MCP 的 DePIN 网络，专注于智能带宽共享。用户可以通过浏览器扩展分享带宽并获得奖励，覆盖全球 63 个国家。项目技术落地较快，但需验证用户参与度和经济模型的可持续性。

HighKey：一个 DeFAI 项目，兼容 MCP 和 DARP 协议，专注于 DeFi 套利和专业分析。项目开发功能明确，但仍需提升用户体验和差异化。

3.4 其他创新项目


DeMCP：4 月 25 日早上正式上线，首小时交易量接近八位数。这是一个实时运行的 Web3 MCP 市场，提供 GPT - 4 和 Claude 等大型语言模型的折扣接入服务，采用可信执行环境（TEE）与链上安全机制，并已与 Phala Network 达成技术合作。

Cookie.fun：推出了专属 MCP 服务器，即插即用的智能体专用 MCP 服务器，专为开发者和非技术人员设计，无需任何配置。

OpenServ：MCP 系统即将正式上线，该系统可将 AI Agent 接入一系列现实世界应用中，与 AWS、Discord、Notion、Figma、Google Maps、Slack 等平台整合。

4.下半场热潮的可能性与挑战


从市场表现来看，基于 MCP 协议的 Web3 AI 项目虽然大多处于开发早期，实质性产品尚未完全面世，但部分项目已经发行代币，并在市场情绪回暖时受到投资者的关注。例如，Solana 链上的 MCP 相关代币 Dark 上线后表现不俗，引发了市场上投资者对 MCP 相关代币的追捧和投资热潮。随着更多项目的推进和落地，以及市场对AI与区块链融合概念的认可度不断提高，MCP + AI Agent 迎来第二波炒作热潮具有一定的可能性。

然而，这一组合要真正迎来热潮也面临诸多挑战。一方面，技术层面仍需不断完善，如提高 MCP 协议的性能与扩展性，确保 AI Agent 在链上运行的安全性与稳定性等。另一方面，市场竞争激烈，众多项目都在争夺市场份额，如何脱颖而出成为关键。此外，政策环境与监管要求也是不可忽视的因素，需要确保项目的合规性。

5.结论


Crypto AI 的下半场角逐已经拉开帷幕，MCP + AI Agent 作为其中的热门组合，凭借其创新的技术和广阔的应用前景，有望迎来第二波炒作热潮。众多相关项目的不断涌现和发展，为这一趋势提供了有力支撑。但在追求热潮的同时，也需要关注技术挑战、市场竞争和政策监管等问题。

未来，MCP + AI Agent 能否真正引领 Crypto AI 领域的新发展，开启一个全新的时代？答案或许尚待时间验证，但可以确定的是，MEXC 交易平台将始终站在技术变革的前沿，为全球用户提供低门槛、高效率、高安全的交易通道，共同见证 Crypto AI 的无限可能。

立即登录 MEXC，布局 MCP + AI Agent 潜力代币，抢占 Crypto AI 下半场先机！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金