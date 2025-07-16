风波愈演愈烈：LIBRA 币事件与 Shaw 账号被盗敲响用户安全警钟

在信息高度发展的今天，每一则消息、每一次点击都可能成为推动信息与价值高速流动的催化剂。从阿根廷总统币LIBRA 的戏剧性暴涨暴跌，到知名风投机构 ai16z 创始人 Shaw 账号的被盗，这两起事件看似独立，却共同指向了一个核心问题：加密货币市场的狂热追捧与社交媒体平台潜藏的安全隐患相互交织，构成一个充满机遇与风险的复杂生态。









2 月 15 日，阿根廷总统 Javier Milei 的官方账号突然宣布推出一款名为 LIBRA 的 Meme 币，并公开了代币合约地址。这一消息瞬间引爆了整个加密货币市场。LIBRA 币价随之飙升，市值一度突破 40 亿美元大关，*URLF-LIBRA_USDT* 更是吸引了众多投资者的密切关注，整个市场热度空前高涨。然而，仅仅 4 个小时后，Milei 总统删除了这条推文，并声称自己对发布 LIBRA 一事并不知情。此言一出，LIBRA 币价立即应声下跌，市场情绪瞬间逆转。当日下午 Web3 AI 基础层 KIP Protocol 表示是该协议启动 Viva la Libertad 项目，旨在帮助阿根廷的私营企业。团队回应总统删推质疑，明确 Milei 总统未参与 LIBRA 项目开发。





随着事件进一步发酵，2 月 16 日，阿根廷总统 Javier Milei 因此事遭到该国反对党弹劾。反对党指责Milei总统的行为涉嫌滥用职权、误导公众，对阿根廷的经济稳定造成了潜在威胁。





KIP Protocol 发表声明称，LIBRA 币实际上是该协议启动的“Viva la Libertad”项目的一部分，旨在通过加密货币技术帮助阿根廷的私营企业。KIP Protocol 强调，Milei 总统并未参与 LIBRA 项目的开发，其账号发布的推文与 KIP Protocol 无关。同时，KIP Protocol 还澄清了 LIBRA 代币的发布和做市情况。据称，这些工作完全由 Kelsier Ventures 及该项目发起人 Hayden Davis 负责。KIP Protocol 仅在代币发布后被邀请参与管理和监督资助技术项目的选择，并为 AI 计划提供技术基础设施。当 Milei 总统在 X 平台上发布该项目时，KIP Protocol 并未参与其中。





然而，这场风波并未就此平息。2 月 18 日，阿根廷总统 Milei 在 X 平台上再次发声，转发了 LIBRA 代币的购买教程。LIBRA 短时拉升突破 0.7 美元，10 分钟涨超 130%，24 小时涨幅 78%，当前市值 7 亿美元。









就在阿根廷总统币 LIBRA 风波未平之际，又起一件网络安全事件。ai16z 创始人 Shaw 的 X 账号疑似被黑客入侵，其发布的内容中包含了一个虚假的 Eliza 诈骗链接。





据了解，Shaw 的账号在被黑客入侵后，发布了一条看似正常的消息，但其中却隐藏着一个诈骗链接。这个链接声称可以提供一个高额回报的投资机会。一旦用户点击该链接并输入个人信息或进行转账操作，就可能面临资金损失和个人信息泄露的风险。









从阿根廷总统币 LIBRA 的风波，到 ai16z 创始人 Shaw 账号被盗的事件，每一桩每一件都在提醒我们：安全无小事，用户安全重于泰山。在这个信息爆炸、风险潜伏的数字时代，加强网络安全意识、提升个人在加密资产保护方面的防范能力，已成为每位加密资产持有者的必修课程。









增强密码安全性：密码是保护用户账号安全的第一道防线。用户应定期更换密码，并使用复杂且不易猜测的密码组合。避免在多个平台使用相同的密码，以防止一旦某个平台账号被盗，其他平台账号也面临风险。





开启双重认证：双重认证是一种有效的安全措施，可以增加账号的安全性。用户应在支持双重认证的平台开启该功能，以确保在登录账号时需要输入额外的验证码或进行生物识别验证。这可以有效防止黑客通过暴力破解或钓鱼攻击等方式获取用户账号的控制权。









核实信息来源：用户应保持警惕，对来自不明来源的信息进行核实和验证。避免点击不明链接或下载不明附件，以防止恶意软件或病毒的感染。对于声称能够带来高额回报的投资机会或中奖信息，要保持理性判断，避免盲目跟风或轻信他人。













谨慎处理个人信息：个人信息是用户的重要资产。用户应谨慎处理个人信息，避免在不必要的场合透露。例如，在社交媒体上不要公开过多个人信息。





阅读隐私政策：对于需要收集个人信息的平台或服务，用户应仔细阅读隐私政策，确保其个人信息得到妥善保护。了解平台或服务对个人信息的收集、使用、存储和共享情况，以及用户的权利和责任。









