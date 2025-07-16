在信息高度发展的今天，每一则消息、每一次点击都可能成为推动信息与价值高速流动的催化剂。从阿根廷总统币LIBRA 的戏剧性暴涨暴跌，到知名风投机构 ai16z 创始人 Shaw 账号的被盗，这两起事件看似独立，却共同指向了一个核心问题：加密货币市场的狂热追捧与社交媒体平台潜藏的安全隐患相互交织，构成一个充满机遇与风险的复杂生态。 阿根廷总统币 LIBRA 闹剧始末 2 月 15 日，阿根廷总统 Ja在信息高度发展的今天，每一则消息、每一次点击都可能成为推动信息与价值高速流动的催化剂。从阿根廷总统币LIBRA 的戏剧性暴涨暴跌，到知名风投机构 ai16z 创始人 Shaw 账号的被盗，这两起事件看似独立，却共同指向了一个核心问题：加密货币市场的狂热追捧与社交媒体平台潜藏的安全隐患相互交织，构成一个充满机遇与风险的复杂生态。 阿根廷总统币 LIBRA 闹剧始末 2 月 15 日，阿根廷总统 Ja
新手学院/Learn/精选内容/风波愈演愈烈...用户安全警钟

风波愈演愈烈：LIBRA 币事件与 Shaw 账号被盗敲响用户安全警钟

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
Sleepless AI
AI$0.06326+2.91%
Memecoin
MEME$0.001659+4.73%
Lagrange
LA$0.42064+2.57%

在信息高度发展的今天，每一则消息、每一次点击都可能成为推动信息与价值高速流动的催化剂。从阿根廷总统币LIBRA 的戏剧性暴涨暴跌，到知名风投机构 ai16z 创始人 Shaw 账号的被盗，这两起事件看似独立，却共同指向了一个核心问题：加密货币市场的狂热追捧与社交媒体平台潜藏的安全隐患相互交织，构成一个充满机遇与风险的复杂生态。

阿根廷总统币 LIBRA 闹剧始末


2 月 15 日，阿根廷总统 Javier Milei 的官方账号突然宣布推出一款名为 LIBRA 的 Meme 币，并公开了代币合约地址。这一消息瞬间引爆了整个加密货币市场。LIBRA 币价随之飙升，市值一度突破 40 亿美元大关，*URLF-LIBRA_USDT* 更是吸引了众多投资者的密切关注，整个市场热度空前高涨。然而，仅仅 4 个小时后，Milei 总统删除了这条推文，并声称自己对发布 LIBRA 一事并不知情。此言一出，LIBRA 币价立即应声下跌，市场情绪瞬间逆转。当日下午 Web3 AI 基础层 KIP Protocol 表示是该协议启动 Viva la Libertad 项目，旨在帮助阿根廷的私营企业。团队回应总统删推质疑，明确 Milei 总统未参与 LIBRA 项目开发。

随着事件进一步发酵，2 月 16 日，阿根廷总统 Javier Milei 因此事遭到该国反对党弹劾。反对党指责Milei总统的行为涉嫌滥用职权、误导公众，对阿根廷的经济稳定造成了潜在威胁。

KIP Protocol 发表声明称，LIBRA 币实际上是该协议启动的“Viva la Libertad”项目的一部分，旨在通过加密货币技术帮助阿根廷的私营企业。KIP Protocol 强调，Milei 总统并未参与 LIBRA 项目的开发，其账号发布的推文与 KIP Protocol 无关。同时，KIP Protocol 还澄清了 LIBRA 代币的发布和做市情况。据称，这些工作完全由 Kelsier Ventures 及该项目发起人 Hayden Davis 负责。KIP Protocol 仅在代币发布后被邀请参与管理和监督资助技术项目的选择，并为 AI 计划提供技术基础设施。当 Milei 总统在 X 平台上发布该项目时，KIP Protocol 并未参与其中。

然而，这场风波并未就此平息。2 月 18 日，阿根廷总统 Milei 在 X 平台上再次发声，转发了 LIBRA 代币的购买教程。LIBRA 短时拉升突破 0.7 美元，10 分钟涨超 130%，24 小时涨幅 78%，当前市值 7 亿美元。

ai16z 创始人 Shaw 账号被盗


就在阿根廷总统币 LIBRA 风波未平之际，又起一件网络安全事件。ai16z 创始人 Shaw 的 X 账号疑似被黑客入侵，其发布的内容中包含了一个虚假的 Eliza 诈骗链接。

据了解，Shaw 的账号在被黑客入侵后，发布了一条看似正常的消息，但其中却隐藏着一个诈骗链接。这个链接声称可以提供一个高额回报的投资机会。一旦用户点击该链接并输入个人信息或进行转账操作，就可能面临资金损失和个人信息泄露的风险。

MEXC 安全建议


从阿根廷总统币 LIBRA 的风波，到 ai16z 创始人 Shaw 账号被盗的事件，每一桩每一件都在提醒我们：安全无小事，用户安全重于泰山。在这个信息爆炸、风险潜伏的数字时代，加强网络安全意识、提升个人在加密资产保护方面的防范能力，已成为每位加密资产持有者的必修课程。

加强账号安全管理


  • 增强密码安全性：密码是保护用户账号安全的第一道防线。用户应定期更换密码，并使用复杂且不易猜测的密码组合。避免在多个平台使用相同的密码，以防止一旦某个平台账号被盗，其他平台账号也面临风险。

  • 开启双重认证：双重认证是一种有效的安全措施，可以增加账号的安全性。用户应在支持双重认证的平台开启该功能，以确保在登录账号时需要输入额外的验证码或进行生物识别验证。这可以有效防止黑客通过暴力破解或钓鱼攻击等方式获取用户账号的控制权。

警惕虚假信息和诈骗行为


  • 核实信息来源：用户应保持警惕，对来自不明来源的信息进行核实和验证。避免点击不明链接或下载不明附件，以防止恶意软件或病毒的感染。对于声称能够带来高额回报的投资机会或中奖信息，要保持理性判断，避免盲目跟风或轻信他人。

  • 提高防骗意识：了解常见的常见的诈骗手段，提高防骗意识。了解更多详情，请点击《常见的账号诈骗手段》。

保护个人信息


  • 谨慎处理个人信息：个人信息是用户的重要资产。用户应谨慎处理个人信息，避免在不必要的场合透露。例如，在社交媒体上不要公开过多个人信息。

  • 阅读隐私政策：对于需要收集个人信息的平台或服务，用户应仔细阅读隐私政策，确保其个人信息得到妥善保护。了解平台或服务对个人信息的收集、使用、存储和共享情况，以及用户的权利和责任。

在加密货币市场中，选择一个安全可靠的交易平台至关重要。以 MEXC 交易所为例，其通过多重安全措施为用户提供保障，包括冷存储技术、双重认证、实时风险监控等。用户在选择交易平台时，应优先考虑这些具备完善安全机制的平台，以降低资产被盗或交易风险。此外，MEXC 还定期发布安全提示和用户教育内容，帮助用户提高安全意识。例如，什么是网络钓鱼攻击六种方法让账户更安全等等。这些举措不仅提升了用户的安全防护能力，也为整个加密货币行业的健康发展树立了榜样。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。





热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金